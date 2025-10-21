El afamado y viral "Medio Metro" es hallado sin vida en un canal de riego de Puebla

"Medio metro" se volvió popular por amenizar las fiestas con sus distinguidos pasos para bailar; en redes sociales su imagen se viralizó con la producción de memes y stickers.

Por Cristobal Lobato González

Puebla, 20 de octubre (AmbasManos).- La mañana de este lunes 20 de octubre fue localizado sin vida el “Medio Metro” de Puebla en un canal de riego de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.

Vecinos de la calle Ávila Camacho fueron quienes informaron al número de emergencia que había un cuerpo con una herida en la cabeza. A decir de testigos, hombres desconocidos lo dejaron en el sitio.

Sin embargo, autoridades municipales informaron que habría muerto a causa de atropellamiento, pero el conductor del auto se dio a la fuga.

Las personas se dieron cuenta porque varios perros estaban alrededor del cuerpo con intención de morderlo.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), junto con elementos de la Guardia Nacional, acudieron al sitio a resguardar la zona.

En esos momentos, un grupo de personas pidió a la autoridad permitirles ver el cuerpo para verificar si no se trataba de su familiar. Sin embargo, lo impidieron hasta que llegara la autoridad ministerial.

🔴 Localizan un cadáver con huellas de violencia en la calle Ávila Camacho de San Sebastián de Aparicio, en la ciudad de #Puebla. Delincuentes lo dejaron en una barranca y la fauna ya se lo estaba comiendo.#AmbasManos pic.twitter.com/82ZKgDJyTc — Ambas Manos (@Ambas_Manos) October 20, 2025

El cadáver hallado en San Aparicio corresponde al “Medio Metro” de Puebla

Horas más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribó al sitio para llevar a cabo el levantamiento de cadáver. El cadáver portaba unos tenis color negro, pants blanco y una camisa blanca con puntos azules.

El hombre medía un metro con 40 centímetros y tenía un tatuaje de la Santa Muerte a la altura del pecho y del lado izquierdo.

Horas más tarde se informó que se trataba del conocido “Medio Metro de El Alto”, quien se caracterizaba por su forma de bailar en sonideros. Fue quien dio vida a los “medio metros” del Sonido Pirata.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE XXX. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.