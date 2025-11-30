"Lo queremos mucho": Sheinbaum celebra reaparición de AMLO y le agradece su respaldo

Redacción/SinEmbargo

30/11/2025 - 5:07 pm

Claudia Sheinbaum se refirió este domingo al video que publicó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y comentó que su mensaje fue una grata noticia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el respaldo de Andrés Manuel López Obrador y dijo que su nuevo libro, Grandeza, será muy importante para el país. 

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró hoy la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y afirmó que su mensaje fue una grata noticia.

"Hoy nos levantamos con una noticia muy bonita. Vimos un video en la mañana del Presidente [Andrés Manuel] López Obrador, que le enviamos un aplauso desde aquí con todo cariño hasta Palenque. Lo vimos muy bien, muy contento", indicó la mandataria esta mañana en Morelos.

El video difundido por López Obrador, en el que se le observa contento y con un visible aspecto saludable, tuvo como objetivo presentar a las y los mexicanos su nuevo libro que llevará por título Grandeza. Asimismo, el exmandatario dijo que sólo bajo tres circunstancias saldría a las calles para retomar su actividad política.

"Yo saldría para defender la democracia; saldría también para defenderla a ella (a la Presidenta) sí hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, salgo [...] Y la tercera razón por la que saldría a la calle, sería para defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre y es independiente, es soberano, nosotros no somos colonia de ningún país extranjero", reforzó el expresidente.

Sheinbaum Pardo comentó que el nuevo libro del exmandatario estará disponible en librerías la semana entrante. "Grandeza, nos platica en este video, como nos platicó en su momento, tiene algo extraordinario, que es el reconocimiento de las grandes civilizaciones que formaron lo que hoy es México", agregó la titular del Ejecutivo federal.

Para la titular del Ejecutivo federal, esta publicación representa un aporte importante a la historia de México pues "reconoce desde la cultura Olmeca, particularmente la cultura Maya y luego la Mexica, pasando por otras culturas, lo que representaban las culturas originarias del entonces territorio que hoy habitamos".

Indicó, también, que los conquistadores españoles llegaron al territorio mesoamericano con la intención de extraer sus riquezas, particularmente los minerales como el oro y la plata; no llegaron para civilizar "como nos lo enseñaron en la escuela alguna vez".

Sheinbaum dijo que precisamente esto es lo que aborda el libro de López Obrador: "aquí había civilizaciones con una riqueza cultural, científica, moral y una forma de vida que no tiene nada qué ver o que no tuvo nada qué ver con la que traían los españoles, esa conquista que le llamamos, esa invasión española que llegó a nuestros territorios y que en realidad traía esta fiebre del oro: querer tener oro a toda costa".

"Esclavizó y tuvo muchos graves problemas para las civilizaciones de entonces. No solamente las grandes matanzas que hicieron, como la de Cholula, la del Templo Mayor; sino que forzaron a los indígenas de México", destacó la mandataria al sostener que la grandeza de esas civilizaciones originarias forman el México de hoy.

Tras la conclusión del acto de reapertura del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), "Dr. Carlos Calero", la Presidenta fue abordada por simpatizantes y la prensa, quienes le preguntaron sobre la reaparición de AMLO.

"Queremos mucho al Presidente López Obrador... fortalece nuestro pensamiento, el humanismo mexicano, fortalece a México fortalece al movimiento que representamos", expresó.

Ante la pregunta de un reportero sobre su estado de ánimo por el respaldo de AMLO, Sheinbaum Pardo dijo que se siente "muy contenta, somos un sólo movimiento [...] Queremos mucho al Presidente López Obrador, le decimos Presidente, es un gran Presidente y nos toca ahora a nosotros conducir este movimiento", finalizó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

