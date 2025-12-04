Mentira, nosotros dejamos la Internacional Socialista, no nos echaron, dice el PRI

Redacción/SinEmbargo

03/12/2025 - 8:35 pm

PRI niega haber sido expulsado de la Internacional Socialista.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Aliado de Mario Marín y millonario con "Alito", Sánchez Galicia se acomoda en la 4T

#PuntosyComas ¬ El PRI con presencia política casi imperceptible de cara al 2027

#PuntosyComas ¬ El PRI llega a su cumpleaños 96 derrotado y en terapia intensiva

La Secretaría de Asuntos Internacionales del PRI condenó "el oportunismo" de la dirigencia de la Internacional Socialista por intentar integrar a sus filas al partido Morena.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) negó este miércoles que haya sido expulsado por la Internacional Socialista (IS) y explicó que desde el pasado 27 de noviembre anunció que puso una pausa en su afiliación al grupo. Acusó a la agrupación de censura, autoritarismo, corrupción, y falta de transparencia bajo el liderazgo de su actual presidente, el mandatario español Pedro Sánchez.

"A tres años del Congreso de Madrid, en noviembre de 2022, podemos confirmar lo que desde hace meses hemos advertido: la Internacional Socialista (IS), bajo la presidencia de Pedro Sánchez, se ha convertido en una organización opaca, evasiva, ineficiente, anticuada, burocrática, agresiva, democráticamente y corrupta", sostuvo el PRI.

En un documento dirigido al Presidium y a los partidos miembros de la organización, el tricolor advirtió que se han acumulado evidencias de prácticas que “deterioran la imagen y el origen de la Internacional Socialista”.

La Secretaría de Asuntos Internacionales del partido mexicano indicó que la dirigencia ha dado un giro que “impide el diálogo y extingue el debate”, así como la participación libre de los partidos miembros.

Entre los señalamientos más severos resalta la presunta utilización del Comité de Ética de la IS como herramienta para “dictaminar, amenazar y descalificar” a partidos que cuestionan a la dirigencia.

Asimismo, el documento acusa que la presidencia “reprime y censura la libertad” de los integrantes, especialmente cuando se busca debatir posturas críticas en temas internacionales o nacionales.

El PRI sostuvo que la conducción actual mantiene a la organización “secuestrada y silenciada”, con decisiones consideradas vengativas contra integrantes que se distancian de la línea oficial.

El partido mexicano también criticó lo que considera una actitud “intolerante” y “autoritaria” en la resolución de conflictos internos, así como expulsiones y sanciones realizadas sin procedimientos claros o transparencia en el manejo de recursos.

El PRI es expulsado de la Internacional Socialista (IS)
México desapareció del mapa de los miembros de la Internacional Socialista tras la expulsión del PRI. Foto: Internacional Socialita

Otro de los puntos más polémicos del documento hace referencia a presuntas triangulaciones de recursos ilícitos. Según el PRI, “la IS hoy es una organización señalada por actos de corrupción y de lavado de dinero por primera vez en su historia”, acusando específicamente vínculos con Venezuela y con actividades relacionadas con narcoterrorismo.

El partido anunció que promoverá denuncias penales y civiles en México, Estados Unidos, España, Inglaterra y otros países para investigar el manejo de fondos.

Respecto a actuación de la agrupación en México, el PRI denunció que la dirigencia de la Internacional Socialista busca incorporar a Morena pese a que “ha sido señalado por sus vínculos con los cárteles de la droga y con el crimen organizado internacional”. Calificó esta acción como un interés “oportunista” que privilegia relaciones de poder por encima de principios democráticos.

Como parte de sus medidas inmediatas, el PRI anunció que “se reserva el derecho de no participar” en actividades de la Internacional Socialista mientras Pedro Sánchez se mantenga en la presidencia. Además, iniciará giras internacionales, conferencias de prensa y el envío de cartas a partidos de todo el mundo para exponer lo que considera un deterioro institucional en la IS.

Finalmente, el partido mexicano aseguró que continuará defendiendo sus valores dentro y fuera del organismo internacional.

“El PRI, fiel a sus principios y estatutos, luchará por el respeto a esos derechos y a la libertad de alzar la voz de los demás, por su propia historia y por obligación moral”, concluyó el documento firmado por Sofía Carvajal Isunza, secretaria de Asuntos Internacionales del partido.

La Internacional Socialista se jacta de representar a 89 partidos políticos y organizaciones. Existe desde 1864 y fue fundada en medio de la Revolución Industrial, en Inglaterra. Con la Primera Guerra Mundial tuvo un bache; los bolcheviques la recuperaron en Moscú en 1919 y duró hasta 1943, cuando fue formalmente disuelta. Los partidos socialdemócratas se reagruparon en 1923 en la Internacional Laborista-Socialista, considerada como una hija menor. Y luego renació tras las guerras, en medio de la Guerra Fría.

De acuerdo con el diario El País, la reactividad de Moreno Cárdenas -quien encabezó la vicepresidencia de la Internacional Socialista hasta julio de 2024- había jugado en su contra, al denunciar en el primer trimestre del año el supuesto debilitamiento de la democracia tras la llegada de la Cuarta Transformación (4T) al poder en 2018, de la mano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Una fuente con conocimiento de la decisión consultada por El País reveló que el comité de ética consideró la expulsión después de que el PRI se mostrara disconforme con algunos procesos internos, en especial con la elección del presidente del comité para América Latina, celebrada en febrero pasado en un congreso en Madrid. Además, el tricolor acusó la carencia de legitimidad en la designación de Miguel Vargas Maldonado, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Todo ello, le había valido al PRI de Moreno Cárdenas la expulsión de la IS luego de casi 30 años de afiliación.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Acabar con la impunidad

"El imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Esclavitud con rostro digital

"Así como se enseña a cruzar la calle, se debe enseñar a navegar la red. En el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La paz de la tiranía a nadie sirve

"La herencia de López Obrador, de sostenerse atizando al fuego de la caldera polarizadora y explícitamente colocarse...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

+ Sección

Galileo

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Paciente con Alzheimer del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El PRI es expulsado de la Internacional Socialista
1

La Internacional Socialista expulsa al PRI, partido volcado hacia la extrema derecha

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, formalizó la creación de un cuerpo de agentes de élite que estará a cargo de combatir los delitos de alto impacto.
2

La SSPC de Harfuch crea un cuerpo de agentes de élite contra delitos de alto impacto

Foto: Especial
3

#GenteAsí ¬ Ideas millonarias: Karla Berman propone que jóvenes paguen por trabajar

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México reducirá gradualmente la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.
4

México reducirá la semana laboral a 40 horas. ¿Cómo y cuándo? ¿Qué beneficios tiene?

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales avanzó en comisiones de la Cámara de Diputados, ante la presencia de campesinos en el recinto de San Lázaro.
5

Ley de Aguas avanza en comisiones de la Cámara de Diputados; pasa hoy mismo al Pleno

Trump puede no renovar el T-MEC
6

Trump desliza que dejará morir el T-MEC y buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

Ernestina Godoy en el Senado.
7

El Senado avala a Godoy como titular de la FGR; "no fabricaremos culpables", afirma

El directivo de Miss Universo demandó por difamación a la mexicana Fátima Bosch; antes pedía disculpas y lloraba ante los micrófonos, ahora la acusa de mentir.
8

"No le dije tonta": Directivo de Miss Universo demanda a Fátima Bosch por difamación

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió recomendaciones para prevenir fraudes y robos vinculados con el uso de cajeros automáticos.
9

¡Cuidado al hacer retiros! SSPC alerta de fraudes en cajeros. ¿Cómo puedes evitarlos?

Un mapache se coló en una licorería de Virginia, en Estados Unidos (EU), y se emborrachó con distintas botellas; la Policía lo halló desmayado en el abaño.
10

FOTO ¬ Mapache entra a licorería de EU y se emborracha; termina desmayado en el baño

Ambulancia del IMSS es captada con material de construcción.
11

VIDEO ¬ Ambulancia del IMSS es utilizada para cargar una loseta en Cuautitlán Izcalli

La Procuraduría, en colaboración con Kovak, alertó este miércoles sobre estafas en la compra de autos seminuevos en esta época del año.
12

Profeco alerta por estafas en compraventa de autos y da consejos para evitarlas

La jornada laboral ha sido uno de los temas pendientes en México, actualmente el límite de horas que puede trabajar una persona es de 48 horas por semana
13

¿Cuándo arranca y cómo será la nueva semana laboral de 40 horas? #LoQueSabemos

La Presidenta Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con representantes empresariales para fomentar y promover las inversiones en el marco del Plan México.
14

Sheinbaum se reúne con empresarios; impulsa consejo para promoción de inversiones

El ejército estadounidense habría llevado a cabo un segundo ataque que causó la muerte de sobrevivientes en una embarcación que ya había sido atacada.
15

Familia de pescador colombiano asesinado en bombardeos de Trump acusa a EU en la CIDH

Destacadas

Ver sección
Destacadas
PRI niega haber sido expulsado de la Internacional Socialista.
1

Mentira, nosotros dejamos la Internacional Socialista, no nos echaron, dice el PRI

El ejército estadounidense habría llevado a cabo un segundo ataque que causó la muerte de sobrevivientes en una embarcación que ya había sido atacada.
2

Familia de pescador colombiano asesinado en bombardeos de Trump acusa a EU en la CIDH

La Procuraduría, en colaboración con Kovak, alertó este miércoles sobre estafas en la compra de autos seminuevos en esta época del año.
3

Profeco alerta por estafas en compraventa de autos y da consejos para evitarlas

4

Colectivo acusa que reforma al agua aún mantiene privatización como en ley salinista

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales avanzó en comisiones de la Cámara de Diputados, ante la presencia de campesinos en el recinto de San Lázaro.
5

Ley de Aguas avanza en comisiones de la Cámara de Diputados; pasa hoy mismo al Pleno

La Presidenta Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con representantes empresariales para fomentar y promover las inversiones en el marco del Plan México.
6

Sheinbaum se reúne con empresarios; impulsa consejo para promoción de inversiones

La jornada laboral ha sido uno de los temas pendientes en México, actualmente el límite de horas que puede trabajar una persona es de 48 horas por semana
7

¿Cuándo arranca y cómo será la nueva semana laboral de 40 horas? #LoQueSabemos

Trump puede no renovar el T-MEC
8

Trump desliza que dejará morir el T-MEC y buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

Guerrerenses homenajearon al maestro y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos; repudiaron el homenaje a exgobernador Rubén Figueroa Figueroa por violaciones a DH.
9

Guerrerenses marchan por Lucio Cabañas; exigen disculpa por homenaje a Rubén Figueroa

El directivo de Miss Universo demandó por difamación a la mexicana Fátima Bosch; antes pedía disculpas y lloraba ante los micrófonos, ahora la acusa de mentir.
10

"No le dije tonta": Directivo de Miss Universo demanda a Fátima Bosch por difamación

Ernestina Godoy en el Senado.
11

El Senado avala a Godoy como titular de la FGR; "no fabricaremos culpables", afirma

Un mapache se coló en una licorería de Virginia, en Estados Unidos (EU), y se emborrachó con distintas botellas; la Policía lo halló desmayado en el abaño.
12

FOTO ¬ Mapache entra a licorería de EU y se emborracha; termina desmayado en el baño