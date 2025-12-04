Mentira, nosotros dejamos la Internacional Socialista, no nos echaron, dice el PRI

La Secretaría de Asuntos Internacionales del PRI condenó "el oportunismo" de la dirigencia de la Internacional Socialista por intentar integrar a sus filas al partido Morena.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) negó este miércoles que haya sido expulsado por la Internacional Socialista (IS) y explicó que desde el pasado 27 de noviembre anunció que puso una pausa en su afiliación al grupo. Acusó a la agrupación de censura, autoritarismo, corrupción, y falta de transparencia bajo el liderazgo de su actual presidente, el mandatario español Pedro Sánchez.

"A tres años del Congreso de Madrid, en noviembre de 2022, podemos confirmar lo que desde hace meses hemos advertido: la Internacional Socialista (IS), bajo la presidencia de Pedro Sánchez, se ha convertido en una organización opaca, evasiva, ineficiente, anticuada, burocrática, agresiva, democráticamente y corrupta", sostuvo el PRI.

En un documento dirigido al Presidium y a los partidos miembros de la organización, el tricolor advirtió que se han acumulado evidencias de prácticas que “deterioran la imagen y el origen de la Internacional Socialista”.

La Secretaría de Asuntos Internacionales del partido mexicano indicó que la dirigencia ha dado un giro que “impide el diálogo y extingue el debate”, así como la participación libre de los partidos miembros.

¡MENTIRA! Nos fuimos porque la Presidencia de la Internacional Socialista se ha convertido en un organismo unilateral, oscuro, antidemocrático y corrupto. Aquí nuestra carta enviada el 27 de noviembre de 2025, en la que anunciamos que ponemos una pausa en nuestra afiliación a la… pic.twitter.com/FBqLI2UXjq — PRI (@PRI_Nacional) December 3, 2025

Entre los señalamientos más severos resalta la presunta utilización del Comité de Ética de la IS como herramienta para “dictaminar, amenazar y descalificar” a partidos que cuestionan a la dirigencia.

Asimismo, el documento acusa que la presidencia “reprime y censura la libertad” de los integrantes, especialmente cuando se busca debatir posturas críticas en temas internacionales o nacionales.

El PRI sostuvo que la conducción actual mantiene a la organización “secuestrada y silenciada”, con decisiones consideradas vengativas contra integrantes que se distancian de la línea oficial.

El partido mexicano también criticó lo que considera una actitud “intolerante” y “autoritaria” en la resolución de conflictos internos, así como expulsiones y sanciones realizadas sin procedimientos claros o transparencia en el manejo de recursos.

Otro de los puntos más polémicos del documento hace referencia a presuntas triangulaciones de recursos ilícitos. Según el PRI, “la IS hoy es una organización señalada por actos de corrupción y de lavado de dinero por primera vez en su historia”, acusando específicamente vínculos con Venezuela y con actividades relacionadas con narcoterrorismo.

El partido anunció que promoverá denuncias penales y civiles en México, Estados Unidos, España, Inglaterra y otros países para investigar el manejo de fondos.

Respecto a actuación de la agrupación en México, el PRI denunció que la dirigencia de la Internacional Socialista busca incorporar a Morena pese a que “ha sido señalado por sus vínculos con los cárteles de la droga y con el crimen organizado internacional”. Calificó esta acción como un interés “oportunista” que privilegia relaciones de poder por encima de principios democráticos.

Como parte de sus medidas inmediatas, el PRI anunció que “se reserva el derecho de no participar” en actividades de la Internacional Socialista mientras Pedro Sánchez se mantenga en la presidencia. Además, iniciará giras internacionales, conferencias de prensa y el envío de cartas a partidos de todo el mundo para exponer lo que considera un deterioro institucional en la IS.

Finalmente, el partido mexicano aseguró que continuará defendiendo sus valores dentro y fuera del organismo internacional.

“El PRI, fiel a sus principios y estatutos, luchará por el respeto a esos derechos y a la libertad de alzar la voz de los demás, por su propia historia y por obligación moral”, concluyó el documento firmado por Sofía Carvajal Isunza, secretaria de Asuntos Internacionales del partido.

La Internacional Socialista se jacta de representar a 89 partidos políticos y organizaciones. Existe desde 1864 y fue fundada en medio de la Revolución Industrial, en Inglaterra. Con la Primera Guerra Mundial tuvo un bache; los bolcheviques la recuperaron en Moscú en 1919 y duró hasta 1943, cuando fue formalmente disuelta. Los partidos socialdemócratas se reagruparon en 1923 en la Internacional Laborista-Socialista, considerada como una hija menor. Y luego renació tras las guerras, en medio de la Guerra Fría.

De acuerdo con el diario El País, la reactividad de Moreno Cárdenas -quien encabezó la vicepresidencia de la Internacional Socialista hasta julio de 2024- había jugado en su contra, al denunciar en el primer trimestre del año el supuesto debilitamiento de la democracia tras la llegada de la Cuarta Transformación (4T) al poder en 2018, de la mano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Una fuente con conocimiento de la decisión consultada por El País reveló que el comité de ética consideró la expulsión después de que el PRI se mostrara disconforme con algunos procesos internos, en especial con la elección del presidente del comité para América Latina, celebrada en febrero pasado en un congreso en Madrid. Además, el tricolor acusó la carencia de legitimidad en la designación de Miguel Vargas Maldonado, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Todo ello, le había valido al PRI de Moreno Cárdenas la expulsión de la IS luego de casi 30 años de afiliación.