El NYT incluye a Sheinbaum en la LISTA de las 67 personas más elegantes de 2025

Redacción/SinEmbargo

08/12/2025 - 11:19 am

La Presidenta Claudia Sheinbaum fue nombrada como una de las 67 personas más elegantes del 2025 por el NYT.

La lista del NYT incluye sobre todo a figuras del entretenimiento, como actores y cantantes: Bad Bunny, Rosalía, ASAP Rocky, Timothée Chalamet; de las figuras políticas, están el papa León XIV, Melania Trump y la propia Sheinbaum.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– The New York Times incluyó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su lista de las 67 personas más elegantes de 2025, que incluye a artistas pop como Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Rosalía, el papa León XIV y el actor Timothée Chalamet.

"En su primer año en el cargo, la Presidenta de México ha llamado la atención en la moda indígena del país al usar ropa bordada y tomar medidas enérgicas contra las grandes marcas que imitan a los artesanos locales", argumentó el Times para incluir a Sheinbaum, una de las pocas figuras fuera del espectáculo presentes en la lista.

La lista, dice el diario neoyorkino, incluye figuras que "aparecieron en canchas y alfombras, escenarios y gradas, pantallas grandes y pequeñas. Y todos moldearon las nociones de estilo y autoexpresión" en el mundo. Aunque la lista se limita casi exclusivamente a la cultura estadounidense.

Sheinbaum es una de las pocas figuras políticas que aparecen en la lista del NYT.
Sheinbaum es una de las pocas figuras políticas que aparecen en la lista del NYT. Foto: Captura de pantalla

La reportera Madison Malone Kircher argumenta que, "si bien el estilo se transmite de forma más evidente a través de la ropa, los accesorios y los cortes de pelo, ¿no podría también reflejarse en una arrogancia distintiva, un gesto que cobra vida propia o incluso en el colorido remolino de un batido? ¿Acaso un estilo memorable no puede ser a la vez divertido y serio? ¿No puede tratarse de cómo alguien influye en lo que la gente comenta, tanto como en su forma de vestir?".

Las 67 personas de la lista, añade, "argumentan que la respuesta a todas esas preguntas es sí. A lo largo del año, nos hicieron reflexionar, debatir e incluso cuestionar el significado de la autoexpresión. ¿No estás de acuerdo con todos (o con algo) incluidos? Bien. De eso se trata. El estilo, por supuesto, también es subjetivo".

Y es que la lista no se reduce a personas reales: también incluye a los personajes de la serie de Netflix "Hunting Wives", Margo Banks y Sophie O'Neil, interpretadas por Malin Akerman y Brittany Snow, respectivamente; Eustace Tilley, la caricatura representativa de la revista New Yorker, John "Jack" Trotter, personaje de "La edad dorada", serie de Universal que se transmite en HBO; y el personaje Rumi, de la serie animada "Cazadores de demonios del KPop".

El NYT destacó los estilos indígenas de la ropa usada por Sheinbaum.
El NYT destacó los estilos indígenas de la ropa usada por Sheinbaum. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Entre las figuras políticas, además de Sheinbaum aparece Robert Francis Prevost, originario de Chicago, mejor conocido como el papa León XIV, el primero originario de Estados Unidos pero con fuertes lazos latinoamericanos. "Volvió a transformar la imagen del cargo al usar una gorra de los Chicago White Sox (es un gran aficionado) con su vestimenta papal", destacó el NYT.

La otra figura, aunque no directamente involucrada en el gobierno, es Melania Trump, la Primera Dama estadounidense y tercer esposa de Donald Trump. "Desde el inicio del segundo mandato del Presidente Trump en enero, la primera dama ha adquirido la costumbre de usar llamativos sombreros que protegen el rostro para hacer declaraciones, ya sea de moda o de otro tipo", señaló el NYT.

En la lista también aparece Pedro Elias Garzon Delvaux, un desconocido que se hizo viral en redes sociales por ser confundido con un investigador y ser bautizado como "el detective del Louvre": un adolescente francés con gusto por la ropa elegante que se convirtió en sensación en línea después de ser fotografiado junto a oficiales de policía afuera del museo a raíz del reciente robo de joyas.

CSP, reconocida también como una de las personas más influyentes

No es sólo el estilo. La Presidenta Sheinbaum ha sido reconocida este año como una de las de las 100 personas más influyentes del 2025 de la revista Time.

Sheinbaum, la primera Presidenta de México, reconocida por Time.
Además de Sheinbaum, en la lista de Time figura Trump y Starmer. Foto: Captura de pantalla

Al ser reconocida por su histórica llegada a la Presidencia y su liderazgo sereno, la mandataria federal aseguró que este nombramiento pertenece al pueblo de México.

"Siempre lo digo porque hay quien se obnubila con estas cosas y no, hay que tener siempre los pies en la tierra y asumir que si uno hace un trabajo que está a la altura del pueblo de México, porque el pueblo de México es lo mejor que hay, pues es gracias a este vínculo que tenemos con nuestro movimiento, con la historia y con el pueblo. No traicionar y ser honesto siempre. Entonces digamos que estos reconocimientos, más que a mi persona, pues es al pueblo de México", afirmó en su conferencia matutina.

La publicación de Time señaló que Sheinbaum Pardo hizo historia en 2024 al convertirse en la primera mujer en gobernar México y destacó su liderazgo con “cabeza fría”, especialmente en las negociaciones con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Le gusta que la llamen Presidenta, con ‘a’ al final. Hizo historia en 2024 al convertirse en la primera mujer en gobernar México”, menciona el artículo. También expone que su partido, Morena, tiene el control del Congreso y de la mayoría de los estados, lo que le refleja un fuerte respaldo político.

