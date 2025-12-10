La hija de Machado recibe el Nobel de la Paz en Oslo en medio de fuerte descontento

Redacción/SinEmbargo

10/12/2025 - 7:35 am

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 en su nombre. El galardón le fue entregado durante una ceremonia en Oslo.

El jurado recordó que Machado se vio obligada a vivir escondida, y que su resistencia ha inspirado a millones de personas dentro y fuera de Venezuela.

Madrid/Oslo/Ciudad de México, 10 de diciembre (EuropaPress/SinEmbargo).- Ana Corina Sosa, hija de la opositora María Corina Machado, recibió este miércoles el Premio Nobel de la Paz 2025 en su nombre. El galardón le fue entregado durante una ceremonia en Oslo, la cual se celebró en medio de un fuerte descontento. La política no pudo llegar a tiempo por causas específicas tras viajar desde Venezuela y sin que trascendieran los detalles de su ruta por motivos de seguridad.

La hija de Machado subió al estrado para recoger, de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnesel, el diploma y la medalla de oro en nombre de su madre, ante una gran ovación de las y los presentes, entre los que destacó el rey Harad V de Noruega.

Minutos antes de la ceremonia, el Instituto Nobel publicó un comunicado para confirmar que Machado no podría estar presente pese a “hacer todo lo que estaba en su mano para llegar a la ceremonia”. “Un viaje en una situación de extremo peligro”, dijo, junto a una grabación de una conversación telefónica con la opositora, en la que confirmaba que se encontraba bien y de camino a la capital noruega.

Nobel confirma que Machado llegará a Oslo

El Instituto Nobel de Oslo confirmó más tarde que la opositora venezolana llegaría durante esta jornada a Noruega, después de afirmar que no podría recoger el Premio Nobel de la Paz con el que había sido galardonada y que sería recibido por su hija, Ana Corina Sosa.

"La galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que estaba en su mano para llegar a la ceremonia de hoy. Un viaje en una situación de extremo peligro. A pesar de que no podrá llegar a la ceremonia y a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", indicó el organismo en un comunicado.

Además, difundió una grabación de una conversación telefónica entre Machado y el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, durante la cual la opositora ensalzó el papel de las personas que "arriesgaron su vida" para que pudiera salir de Venezuela y viajar a Noruega. "Es una muestra de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano", sostuvo.

"En primer lugar, en nombre del pueblo venezolano, quiero agradecer una vez más al Comité Noruego del Nobel por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Nos sentimos muy emocionados y honrados, y por eso me entristece mucho informarles que no podré llegar a tiempo a la ceremonia", señaló la opositora, que subrayó que "estaba en camino a Oslo".

"Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a la ciudad y que están ahora en Oslo, igual que mi familia, mi equipo y muchos colegas. Dado que es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos. En cuanto llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a los que no he visto desde hace dos años", destacó.

Así, reiteró su agradecimiento por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 y expresó su deseo de ver "muy pronto" a Frydnes, quien durante la conversación señaló que el premio sería recibido por su hija. "Ten un viaje seguro. Nos veremos pronto", señaló el presidente del Comité Noruego del Nobel.

Horas antes, el director del Instituto Nobel de Oslo, Kristian Berg Harpviken, había apuntado que Machado no había llegado a Noruega y que "no estaría en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13:00 horas, cuando comenzara la ceremonia". "No sé dónde está ahora y hay buenas razones para ello", agregó, alegando que Venezuela era "un régimen represivo que estaba dispuesto a utilizar absolutamente todos los medios contra la oposición".

El Comité Noruego del Nobel reconoció el pasado 10 de octubre con el Premio Nobel de la Paz a la opositora por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela, y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia". El jurado determinó que Machado, a la que definió como "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida", se había visto "obligada a vivir escondida" y permanecía dentro de Venezuela, "una decisión que ha inspirado a millones" de personas.

Mientras crecían las conjeturas sobre su llegada, Oslo comenzó a recibir a presidentes y figuras políticas de derecha alineadas con la oposición venezolana. El Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se reunió con familiares de la laureada. También se esperaba la presencia del argentino Javier Milei, del ecuatoriano Daniel Noboa, del paraguayo Santiago Peña y del opositor venezolano exiliado Edmundo González Urrutia.

Protestas en Oslo por Nobel a Machado

La entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana desató protestas en la capital noruega, así como tensiones políticas previas al acto oficial.

Unas doscientas personas se manifestaron el martes frente al Instituto Nobel para rechazar la elección de Machado, mientras el organismo confirmó la cancelación de la conferencia de prensa que debía ofrecer, y admitió que no podía precisar “cuándo y cómo” llegaría a Noruega.

Bajo los lemas “Ningún premio de la paz para los belicistas” y “Estados Unidos, fuera de América Latina”, media docena de organizaciones noruegas encabezó la concentración frente a la sede del Instituto. Kari Anne Næss, presidenta de la histórica Asociación Noruega por la Paz, fundada en 1885, consideró que “Machado no merece el Nobel de la Paz”.

“El premio debería ir a alguien que esté a favor del diálogo pacífico y que una a la gente”, afirmó. La agrupación forma parte del Consejo Noruego de la Paz, que este año renunció a organizar la tradicional procesión de antorchas del Nobel como señal de rechazo a la galardonada.

A la protesta también acudieron representantes del Partido de Izquierda Socialista y del Partido Rojo, cuarta y sexta fuerzas del Parlamento noruego, críticos de la decisión del Comité del Nobel.

Las organizaciones pacifistas cuestionaron además el respaldo de Machado a recientes operaciones militares de Estados Unidos (EU) en el Caribe y el Pacífico, que Washington justificó como acciones contra el “narcoterrorismo” y que han dejado al menos 87 muertos sin transparentar pruebas, según los manifestantes.

Desde Caracas, el oficialismo venezolano también cuestionó la premiación. Diosdado Cabello, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, calificó el Nobel como “una subasta que se entrega al mejor postor” y advirtió que Machado sería considerada “prófuga” si abandonaba el país, recordando los procesos penales por traición a la Patria en su contra.

Además, anunció que el 10 de diciembre, día de la ceremonia en Oslo, el chavismo realizaría una marcha en Caracas para conmemorar la Batalla de Santa Inés. “El diablo anda suelto otra vez, pero Florentino, que es nuestro pueblo, está unido”, concluyó.

