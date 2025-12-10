VIDEOS ¬ Los noruegos no están contentos con el Nobel a Corina: colectivos protestan

Redacción/SinEmbargo

09/12/2025 - 11:03 pm

Entrega del Nobel a Corina Machado desata protestas en Oslo

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Corina pone Venezuela en venta: ofrece a capitalistas “todo, no sólo petróleo y gas"

El Nobel para Corina alebresta a la derecha internacional y presiona a Maduro

María Corina Machado, opositora de Maduro, se lleva el Premio Nobel de la Paz 2025

Kari Anne Næss, presidenta de la histórica Asociación Noruega por la Paz —fundada en 1885—, aseguró que “Machado no merece el Nobel de la Paz".

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- La entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado desató protestas en Oslo, Noruega, así como tensiones diplomáticas e incertidumbre sobre su presencia en la ceremonia, prevista para el jueves.

Este martes, unas doscientas personas se manifestaron frente al Instituto Nobel para rechazar la elección de la dirigente, mientras el organismo confirmó la cancelación de la conferencia de prensa que Machado debía ofrecer y admitió que no puede precisar “cuándo y cómo” llegará a Noruega.

Bajo los lemas “Ningún premio de la paz para los belicistas” y “Estados Unidos, fuera de América Latina”, media docena de organizaciones noruegas impulsaron la concentración frente a la sede del instituto. Kari Anne Næss, presidenta de la histórica Asociación Noruega por la Paz —fundada en 1885—, aseguró que “Machado no merece el Nobel de la Paz".

"El premio debería ir a alguien que esté a favor del diálogo pacífico y que una a la gente”, afirmó. La agrupación forma parte del Consejo Noruego de la Paz, que este año renunció a organizar la tradicional procesión de antorchas del Nobel como señal de rechazo a la galardonada.

A la protesta también acudieron representantes del Partido de Izquierda Socialista y del Partido Rojo —cuarta y sexta fuerzas del Parlamento noruego—, ambos aliados del gobierno laborista y abiertamente críticos de la decisión del Comité Nobel.

El clima se tensó aún más cuando el Instituto Nobel anunció que la conferencia de prensa de Machado, programada para este martes, quedaba primero aplazada y luego cancelada ante la imposibilidad de confirmar su viaje.

“En este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz”, señaló la institución. La opositora, quien se encuentra en la clandestinidad desde agosto de 2024, había comunicado días atrás su intención de asistir, pero sin detallar rutas ni tiempos.

La duda sobre su paradero creció durante la jornada. Su hermana, Clara Machado, declaró a una radio colombiana que la dirigente “está intentando llegar” pero que la familia no tiene certeza de si ya salió de Venezuela.

Madres, hermanas e hija de la opositora ya se encuentran en Oslo a la espera de su arribo. De concretarse, sería su primera aparición pública desde enero de 2025.

En Oslo, las organizaciones pacifistas criticaron el respaldo de Machado a las recientes operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que Washington justifica como acciones contra el “narcoterrorismo” y que han dejado al menos 87 muertos sin transparentar pruebas, según los manifestantes.

Desde Caracas, el oficialismo venezolano también cuestionó la premiación. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó el Nobel como “una subasta que se entrega al mejor postor” y advirtió que Machado será considerada “prófuga” si abandona el país, recordando los procesos penales por traición a la Patria abiertos en su contra. Además, anunció que el 10 de diciembre —día de la ceremonia en Oslo— el chavismo realizará una marcha en Caracas para conmemorar la Batalla de Santa Inés. “El diablo anda suelto otra vez, pero Florentino, que es nuestro pueblo, está unido”, afirmó.

A pesar de las críticas, el Comité Nobel destacó en octubre que la opositora fue escogida “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Según el jurado, su permanencia en Venezuela “ha inspirado a millones”.

Mientras crecen las conjeturas sobre su llegada, Oslo comenzó a recibir a presidentes y figuras políticas de derecha alineadas con la oposición venezolana. El Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ya arribó y se reunió con familiares de la laureada. También se espera la presencia del argentino Javier Milei, del ecuatoriano Daniel Noboa, del paraguayo Santiago Peña y del opositor venezolano exiliado Edmundo González Urrutia.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

"Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

+ Sección

Galileo

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La FGR detiene nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua
1

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

2

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Marcha contra maiz transgénico
3

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Entrega del Nobel a Corina Machado desata protestas en Oslo
4

VIDEOS ¬ Los noruegos no están contentos con el Nobel a Corina: colectivos protestan

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
5

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

FGR analiza pruebas clave en Teuchitlán.
6

Los estados también gestaron sus propios Gertz sin rendición de cuentas y amiguismo

Organizaciones ligadas al empresario Claudio X. González recolectaron las más de 130 mil firmas necesarias para presentar al Congreso su propia propuesta de Reforma Electoral
7

Claudio X. vuelve con 130 mil firmas para presentar su Reforma Electoral al Congreso

La FGR informó que detuvo a César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado de presunto lavado de dinero; Harfuch reveló que se encuentra preso en el Altiplano.
8

César Duarte fue ingresado al Altiplano; está detenido por lavado de dinero: Harfuch

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió a José Medina Mora Icaza, quien será el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en Palacio Nacional.
9

Sheinbaum recibe a José Medina Mora, nuevo presidente del CCE, en Palacio Nacional

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
10

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

VIDEO ¬ Un paracaidista queda atorado en Balderas.
11

VIDEO ¬ Un paracaidista cae en medio de la CdMx y queda atorado en un semáforo

Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
12

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

13

Criminales azotan a una mujer que buscó contratos de obras públicas en Iguala, Guerrero

Recompensa por Ryan Wedding
14

¿Cómo brincó Wedding de atleta olímpico en Canadá a ser brazo del Cártel de Sinaloa?

Adán Augusto López regala en el Senado más de 17 mil ejemplares de Grandeza
15

Adán Augusto López obsequia más de 17 mil ejemplares de Grandeza a senadores

Destacadas

Ver sección
Destacadas
FGR analiza pruebas clave en Teuchitlán.
1

Los estados también gestaron sus propios Gertz sin rendición de cuentas y amiguismo

2

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Entrega del Nobel a Corina Machado desata protestas en Oslo
3

VIDEOS ¬ Los noruegos no están contentos con el Nobel a Corina: colectivos protestan

Adán Augusto López regala en el Senado más de 17 mil ejemplares de Grandeza
4

Adán Augusto López obsequia más de 17 mil ejemplares de Grandeza a senadores

Pirámide
5

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

6

Australia, el primer país en restringir las redes sociales a menores de 16 años

La Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, rechazó las recientes declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán López.
7

RADICALES ¬ Ernestina no la tiene fácil: debe rescatar 7 años perdidos y lo que sume

A cinco años de que el Partido Encuentro Solidario (PES) burlara cuestionamientos por violaciones al Estado laico para convertirse en fuerza política, una nueva organización impulsada por los mismos actores y con el respaldo abierto de congregaciones evangélicas avanza hacia su registro nacional.
8

#PuntosyComas ¬ El PES violó el Estado Laico para ser un partido y podría repetirlo

Trump dice que Maduro tiene los “días contados”; no descarta una invasión terrestre.
9

Trump dice que Maduro tiene los “días contados”; no descarta una invasión terrestre

Diputados aprueban prohibición total de vapeadores; critican criminalización
10

Diputados aprueban en lo particular la prohibición de vapeadores con penas de 8 años

11

EU entrega a México a 14 detenidos por tráfico de drogas y portación ilegal de armas

VIDEO ¬ Un paracaidista queda atorado en Balderas.
12

VIDEO ¬ Un paracaidista cae en medio de la CdMx y queda atorado en un semáforo