VIDEOS ¬ Los noruegos no están contentos con el Nobel a Corina: colectivos protestan

Kari Anne Næss, presidenta de la histórica Asociación Noruega por la Paz —fundada en 1885—, aseguró que “Machado no merece el Nobel de la Paz".

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- La entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado desató protestas en Oslo, Noruega, así como tensiones diplomáticas e incertidumbre sobre su presencia en la ceremonia, prevista para el jueves.

Este martes, unas doscientas personas se manifestaron frente al Instituto Nobel para rechazar la elección de la dirigente, mientras el organismo confirmó la cancelación de la conferencia de prensa que Machado debía ofrecer y admitió que no puede precisar “cuándo y cómo” llegará a Noruega.

Bajo los lemas “Ningún premio de la paz para los belicistas” y “Estados Unidos, fuera de América Latina”, media docena de organizaciones noruegas impulsaron la concentración frente a la sede del instituto. Kari Anne Næss, presidenta de la histórica Asociación Noruega por la Paz —fundada en 1885—, aseguró que “Machado no merece el Nobel de la Paz".

"El premio debería ir a alguien que esté a favor del diálogo pacífico y que una a la gente”, afirmó. La agrupación forma parte del Consejo Noruego de la Paz, que este año renunció a organizar la tradicional procesión de antorchas del Nobel como señal de rechazo a la galardonada.

#UltimaHora Movimientos por la Paz en Noruega se reunen para manifestar su rechazo al #NobelDeSangre de Maria Corina Machado 🚨 El mundo esta conociendo a la terrorista apatrida de Venezuela. Se fue y no volverá. pic.twitter.com/8GE8SRQQad — El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) December 9, 2025

A la protesta también acudieron representantes del Partido de Izquierda Socialista y del Partido Rojo —cuarta y sexta fuerzas del Parlamento noruego—, ambos aliados del gobierno laborista y abiertamente críticos de la decisión del Comité Nobel.

El clima se tensó aún más cuando el Instituto Nobel anunció que la conferencia de prensa de Machado, programada para este martes, quedaba primero aplazada y luego cancelada ante la imposibilidad de confirmar su viaje.

“En este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz”, señaló la institución. La opositora, quien se encuentra en la clandestinidad desde agosto de 2024, había comunicado días atrás su intención de asistir, pero sin detallar rutas ni tiempos.

La duda sobre su paradero creció durante la jornada. Su hermana, Clara Machado, declaró a una radio colombiana que la dirigente “está intentando llegar” pero que la familia no tiene certeza de si ya salió de Venezuela.

Madres, hermanas e hija de la opositora ya se encuentran en Oslo a la espera de su arribo. De concretarse, sería su primera aparición pública desde enero de 2025.

El pueblo real de noruega 🇳🇴 no está de acuerdo con el premio a @MariaCorinaYA tanto así que está escondida y no aparece, llegaron todos los invitados menos ella porque sabe del rechazo que causa. @dcabellor @taniapsuv @PartidoPSUV #NOBELDESANGRE pic.twitter.com/A1Qmf83QJv — Richard Benavides (@Richard_JBR_) December 9, 2025

En Oslo, las organizaciones pacifistas criticaron el respaldo de Machado a las recientes operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que Washington justifica como acciones contra el “narcoterrorismo” y que han dejado al menos 87 muertos sin transparentar pruebas, según los manifestantes.

Desde Caracas, el oficialismo venezolano también cuestionó la premiación. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó el Nobel como “una subasta que se entrega al mejor postor” y advirtió que Machado será considerada “prófuga” si abandona el país, recordando los procesos penales por traición a la Patria abiertos en su contra. Además, anunció que el 10 de diciembre —día de la ceremonia en Oslo— el chavismo realizará una marcha en Caracas para conmemorar la Batalla de Santa Inés. “El diablo anda suelto otra vez, pero Florentino, que es nuestro pueblo, está unido”, afirmó.

A pesar de las críticas, el Comité Nobel destacó en octubre que la opositora fue escogida “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Según el jurado, su permanencia en Venezuela “ha inspirado a millones”.

Mientras crecen las conjeturas sobre su llegada, Oslo comenzó a recibir a presidentes y figuras políticas de derecha alineadas con la oposición venezolana. El Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ya arribó y se reunió con familiares de la laureada. También se espera la presencia del argentino Javier Milei, del ecuatoriano Daniel Noboa, del paraguayo Santiago Peña y del opositor venezolano exiliado Edmundo González Urrutia.