México detecta un primer caso del virus llamado “súper gripe”, el A H3N2 subclado K

Redacción/SinEmbargo

12/12/2025 - 2:34 pm

La Secretaría de Salud federal confirmó este viernes el primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2, popularmente conocida como" supergripa".

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La gripe y COVID elevan riesgo de problemas cardiovasculares; vacunarse lo disminuye

Campaña Invernal de Vacunación 2025: ¿Cuándo y a dónde acudir para protegerte?

Salud abre centros de vacunación en CdMx: ¿Cuándo y a dónde asistir para protegerte?

El INER confirmó el primer caso de la variante k del virus de la influenza A H3N2 en una persona que ya se recuperó tras recibir tratamiento ambulatorio.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Salud (SSa) federal confirmó este viernes el primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2, popularmente conocida como" supergripa", una subvariante que actualmente circula en Europa y Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Efermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de influenza virus A H3N2 subclado K en una persona. "Este paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado", señaló la SSa.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo y análisis permanente que permite la detección oportuna de cualquier eventual caso, como parte de las acciones preventivas en materia de salud pública.

"Es importante señalar que esta variante presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año; su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación. Por ello, no representa un motivo de alarma para la población", subrayó la dependencia federal.

La Secretaría de Salud exhortó a la población a acudir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra influenza, COVID-19 y neumococo, de acuerdo con el esquema que les corresponda.

Estas vacunas son efectivas para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud, especialmente de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.

En caso de que una persona dé positivo a influenza, se recomienda atenderse de forma temprana y, cuando sea necesario, recibir tratamiento antiviral estándar; asimismo, usar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento.

Las autoridades convocaron a la población a vacunarse contra la influenza, aunque la variante no es "motivo de alarma".
Las autoridades convocaron a la población a vacunarse contra la influenza, aunque la variante no es "motivo de alarma". Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

La Secretaría de Salud indicó que continúa con la vigilancia epidemiológica activa y reitera su compromiso con la protección de la salud pública. Continuará informando de manera oportuna, clara y transparente sobre cualquier actualización relevante.

La Organización Panamericana de la Salud señaló que en Estados Unidos y Canadá ha incrementado la circulación del subtipo A(H3N2), junto con un crecimiento sostenido en la detección del subclado K de este mismo virus.

No obstante, la institución precisó que el subclado K está registrando un aumento significativo en diversas regiones del mundo, “con la excepción, hasta ahora, de América del Sur”.

La Influenza A H3N2 virus-variante (también conocido como virus H3N2v), de acuerdo con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, se identificó por primera vez en los cerdos de Estados Unidos en 2010. El virus (H3N2) presenta el gen M el cual ha sido identificado en el virus pandémico H1N1, este gen incrementa la transmisibilidad de humano a humano.

¿Cuáles son los síntomas de la influenza común?

Las autoridades recomendaron vacunarse.
Las autoridades recomendaron vacunarse. Foto: Graciela Herrera, Cuartoscuro

Fiebre mayor de 39°C

Dolor de articulaciones

Tos frecuente e intensa.

Falta de apetito

Dolor de cabeza

Malestar general

Congestionamiento nasal

Estornudos

Dolor muscular

Las recomendaciones

Es importante llevar a cabo las siguientes recomendaciones: aplicarse la vacuna contra influenza (disminuye de 75 a 90 por ciento la neumonía y previene 50 y 60 por ciento de las muertes. La vacuna protege contra los virus A (H1N1), A (H3N2) e influenza estacional.

Además, se recomienda no saludar de beso ni de mano si se sufre de síntomas; comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, como zanahoria, papaya, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón y piña; lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón; y no automedicarse.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Iztapalapa: defender la memoria viva

“El nombramiento de la Pasión de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO,...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Sindicalismo y crimen organizado

"La facilidad con la que el crimen organizado ha penetrado los sindicatos en México tiene que ver...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

La violencia que no se menciona (y sí existe)

"El tema es que México lleva casi 20 años con esta violencia contra periodistas. Parece que el...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

+ Sección

Galileo

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
2

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
3

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

Una de las fotos desclasificadas hoy del archivo de Epstein muestra a Trump con varias mujeres.
4

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

La Secretaría de Salud federal confirmó este viernes el primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2, popularmente conocida como" supergripa".
5

México detecta un primer caso del virus llamado “súper gripe”, el A H3N2 subclado K

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
6

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
7

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Gloria Trevi demanda a televisora de Salinas.
8

Gloria Trevi exige a TV Azteca 180 millones de dólares. “Nos vemos en la corte de EU”

9

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Donald Trump ha sido apodado Don Dormilón
10

Trump, “Don el Dormilón”, se cae en las encuestas... y de sueño. ¿Está bien de salud?

11

“El Limones” es trasladado al Altiplano, en el Edomex, junto con otros 5 detenidos

Pedro Haces
12

La relación con “El Limones” sí era cercana. Fotos y videos desmienten a Pedro Haces

La agrupación Somos Mx ya rebasó las 200 asambleas distritales que pide el INE para conformar un partido político.
13

Políticos ligados a corruptelas ayudan a que la Marea Rosa se convierta en partido

14

Japón registra un nuevo sismo magnitud 6,7; advierte que actividad sísmica continúa

15

El cuerpo de Jade es hallado en Indeporte de Chiapas. Se suicidó, dicen. La mamá afirma: la mataron

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Secretaría de Salud federal confirmó este viernes el primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2, popularmente conocida como" supergripa".
1

México detecta un primer caso del virus llamado “súper gripe”, el A H3N2 subclado K

2

“El Limones” es trasladado al Altiplano, en el Edomex, junto con otros 5 detenidos

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este jueves con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca.
3

Fundación asume cuidado de perros y gatos del albergue recuperado; llegan cuadrillas

4

Nuevo frente frío 21 traerá heladas y lluvias este fin de semana. Aquí los detalles

5

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

La Firma
6

El FBI eleva recompensa para detener a Carlos Andrés, "La Firma", capo ligado al CJNG

Una de las fotos desclasificadas hoy del archivo de Epstein muestra a Trump con varias mujeres.
7

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

Sheinbaum conversó con León XIV por teléfono y lo invitó a visitar México.
8

Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México; conversan por el Día de la Virgen

9

Este fin de semana llega con teatro, danza, Cheems y hasta una jornada medieval

Google elimina los videos hechos con inteligencia artificial de Claudia Sheinbaum.
10

Google le responde al Senado y elimina los videos falsos de Sheinbaum hechos con IA

La SSC-CdMx detiene a 16 personas en por reventa de boletos para el concierto de Bad Bunny.
11

La SSC detiene a 16 personas por reventa de boletos para el concierto de Bad Bunny

La agrupación Somos Mx ya rebasó las 200 asambleas distritales que pide el INE para conformar un partido político.
12

Políticos ligados a corruptelas ayudan a que la Marea Rosa se convierta en partido