Los sindicatos que antes eran del PRI, ahora están con Morena: SNTE, Pemex, CROC...

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado el corporativismo y acarreo en más de una ocasión, pero líderes sindicales insisten en marcar su presencia masiva en los eventos gubernamentales del Zócalo de la CDMX.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).–Los líderes sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Petróleos Mexicanos (STPRM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y el Sindicato de Ferrocarrileros (STFRM) se han sumado al proyecto de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En los últimos eventos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo organizados en el Zócalo de la Ciudad de México, el 5 de octubre por el Primer Año de Gobierno y el 6 de diciembre por los "Siete años de la transformación", los líderes de estos gremios han movilizado a sus bases para marcar presencia en la plancha con distintivos como banderas y zepelines, operaciones políticas que antes solían hacerlas para eventos del PRI, otrora partido hegemónico.

"Nosotros estamos en contra del corporativismo que se dio durante toda la época del priismo”, afirmó la Presidenta Sheinbaum un día después de su informe de Gobierno en el Zócalo capitalino a pregunta expresa sobre la presencia masiva de organizaciones sindicales, campesinas, obreras y empresariales.

El corporativismo –producto del pacto político del Gobierno de Lázaro Cárdenas con las organizaciones sindicales– fue una de las columnas estructurales del régimen de la época del PRI y ese régimen lo utilizó para beneficiar a los empresarios protegidos a costa del salario de los trabajadores, escribió el columnista de SinEmbargo y politólogo Javier Romero Vadillo.

Durante la denominada Cuarta Transformación ha aumentado el salario mínimo 154 por ciento desde 2018, lo que derivó –junto con los programas sociales– en que 13.5 millones de personas dejaran el nivel de pobreza.

Pero el colectivo 40HorasYa acusa que el Diputado de Morena y líder sindical de la CATEM, Pedro Haces –amigo del magnate Carlos Slim– impulsó la gradualidad de las 48 a 40 horas laborales hasta 2030, lo que retrasa a México en esa materia frente a otros países como Chile. La CATEM, señalada de presuntas redes de extorsión en Durango y Sonora, también ha estado presente en ambos eventos presidenciales, al igual que el Sindicato Mexicano de Electricistas.

La Secretaría de Trabajo impulsó la reforma laboral en 2019 para garantizar elecciones libres y democráticas en los sindicatos para evitar que los líderes se reelijan y enriquezcan ilícitamente como ocurrió con la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo –que incluso formó su propio partido político– o el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, quien murió impune.

SNTE vs CNTE

El líder magisterial del SNTE y Senador de Morena, Alfonso Cepeda Salas, cuenta con un escaño en el Senado, como antes ocurría con líderes charros priistas como Carlos Aceves del Olmo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), cuya asamblea de este año fue inaugurada por el Secretario del Trabajo Marath Bolaños.

El líder y morenista maneja el discurso del movimiento e incluso regaña a los disidentes que llaman al paro. Durante el evento del Día del Maestro aseguró en presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum:

"En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación luchamos por mejores condiciones de vida, por más y mejores prestaciones económicas, de salud y de seguridad social, de actualización y superación profesional, pero luchamos también por el bienestar y el progreso del pueblo, por la educación de todas y todos los mexicanos. Trascendemos la representación laboral para participar en la consolidación de un proyecto nacional popular con un claro sentido de justicia a favor de los que menos tienen", dijo.

En el marco de la afiliación masiva que impulsa la dirigencia de Morena, el líder sindical Cepeda Salas ofreció afiliar a más de 1.5 millones de maestros de los 2.5 millones que conforman el SNTE. Para septiembre de este año, afirmó que la meta se amplió a 5 millones de maestros, familia y amigos para finales del próximo ciclo escolar.

“El magisterio es plural, tenemos de todos los partidos, pero hay muchos que están convencidos en afiliarse a Morena y facilitaremos que se afilien”, afirmó a la prensa Cepeda en febrero. “Yo creo que un millón y medio lo podemos convencer, el resto lo podemos convencer, pero es un proceso a mediano y largo plazo… Pero los maestros tienen familias, amigos, se multiplican, creemos que podemos aportar 5 millones 500 mil, no de inmediato, pero sí en el tiempo que nos den para convencer de que se afilien”.

En contraste, los maestros de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron este año diversos bloqueos y manifestaciones en sus bastiones como Oaxaca, Michoacán y Ciudad de México para exigir una jubilación digna y cuestionar el enriquecimiento de los dueños de las afores, un modelo tripartita neoliberal de jubilación.

Incluso amenazaron con bloqueos en vísperas de la elección judicial el 1 de junio y volvieron a amagar con protestas para entorpecer la organización del Mundial de Fútbol 2026.

El delfín de Deschamps

Aquel domingo 5 de octubre, en el primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, fotografías del Gobierno federal muestran flotando en primera fila a un zepelin blanco con el nombre "Ricardo Aldana", es decir, el líder sindical de Pemex, delfín del líder charro Carlos Romero Deschamps y quien participó en el Pemexgate cuando fue tesorero del sindicato.

La reforma laboral plantea un voto libre y secreto en los sindicatos, pero la elección en 2022 y reelección en 2024 de Aldana ha sido señalada por petroleros disidentes de reproducir los mismos vicios del corporativismo.

El trabajador de la Refinería Cadereyta, Alan Aldape, aseguró en vísperas de la reelección que el grupo de Aldana es una mafia sindical que debe ser investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que aunque los miles de trabajadores pagan cuotas sindicales, ni siquiera tienen acceso a utilidades. Previó, como sucedió, que sería reelegido porque el sindicato es juez y parte en la organización, conteo y registro de votos de la elección, y cuenta con los recursos y base obrera.

En la elección de 2022, cuando sustituyó a Romero Deschamps, líderes sindicales de diversas secciones presionaron a los petroleros a enviar la prueba de su voto a favor de Aldana, de acuerdo con mensajes y audios en WhatsApp. También hubo denuncias de acarreo tanto en el evento de cierre de campaña de Aldana como el día de la votación para “respaldar el triunfo”.

El medio especializado en energía, Global Energy, publicó este diciembre que empresas ligadas a los hijos del líder del sindicato de Pemex, Ricardo y Luis Antonio Aldana Patrón, han obtenido contratos de la Sedena o el IMSS para vender diésel en 2023 y 2024 a nombre de la sonorense Gas Azul de Nogales.

En los eventos presidenciales también sobrevolaron globos del Dragón, el grupo político de Adrián Ruvalcaba, exalcalde de Cuajimalpa y actual director del Metro; así como de la CATEM, sindicato del polémico Pedro Haces. Empresarios de la Laguna y de Sonora acusan a la CATEM de extorsión, pero el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch deslindó a Haces.

“Lo que nos gusta es que la gente llegue de manera individual”, afirmó la Presidenta Sheinbaum en octubre desde Palacio Nacional.

Pero los líderes sindicales volvieron a hacer que el sábado 6 de diciembre hubiera asistencia en grupo. El SNTE del morenista Alfonso Cepeda repitió las banderas naranjas y repartió lunches en cajas de plástico de un solo uso. En la conferencia matutina posterior a la marcha del tigre, la mandataria federal reiteró:

"Siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva a cambio de participar en un evento. No debe ocurrir (...) nunca lo vamos a aprobar, no es la manera en como nosotros actuamos ni la que utilizamos para convocar a una movilización".

El sábado 6 de diciembre también resaltaron en rojo las siglas de la CROC, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, uno de los brazos sindicales del PRI, liderados desde 2005 por Isaías González Cuevas, legislador priista hasta 2021. En agosto de 2025 Mario Machuca Sánchez, el líder sindical de la CROC en Cancún, fue asesinado.