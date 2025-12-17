El Gobierno de EU incluye al Clan del Golfo de Colombia como organización terrorista

El Secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la mayor organización criminal de Colombia es "violenta y poderosa".

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos designó este martes al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera, al considerar que se trata de la mayor banda criminal de Colombia, según informó el Secretario de Estado, Marco Rubio.

"Hoy, el Departamento de Estado designa al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)", indicó Rubio en un comunicado.

El funcionario señaló que esta "organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros" tiene como "principal fuente de ingresos el narcotráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas".

El Clan del Golfo es "responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, agentes del orden, personal militar y civiles en Colombia", agregó Rubio sobre la banda, actualmente en medio de diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

.@StateDept is designating Clan del Golfo, one of the most violent and powerful criminal organizations in Colombia, as a Foreign Terrorist Organization and Specially Designated Global Terrorist. The United States will use all available tools to protect our national security… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 16, 2025

Tras la designación, Rubio aseguró que Estados Unidos empleará “todas las herramientas disponibles” para proteger a su país del tráfico de drogas. La medida se da luego de meses de operativos y ataques dirigidos contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, en el marco de la estrategia estadounidense contra el crimen organizado transnacional.

Relaciones tensas

Esta designación coincide con un momento tenso en las relaciones con Colombia, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe como parte de la campaña antidrogas del Presidente Donald Trump, expandida también al Pacífico Oriental, y el cruce de críticas entre Petro y Trump.

El Clan del Golfo, también conocido como el ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y considerado heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares), es el mayor grupo criminal colombiano, con unos nuevos integrantes.

Sus miembros se dedican sobre todo al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.

Bogotá y el Clan del Golfo iniciaron a mediados de septiembre pasado en Doha (Catar) un proceso de diálogos de paz, con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza como países mediadores.

Una docena en la lista

Desde el regreso al poder en enero pasado del Presidente Donald Trump, Washington ha designado como terroristas a los seis principales cárteles mexicanos: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, Carteles Unidos y Nueva Familia Michoacana.

Ha hecho lo mismo con las bandas transnacionales Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y su rival Barrio 18, además de las ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros, y el Cártel de los Soles, que según la Administración Trump estaría liderado por el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, algo que Caracas niega.

La designación como entidad terrorista tiene efectos legales muy amplios en EU, desde el congelamiento de fondos hasta el proceso penal por apoyo indirecto o directo a esas organizaciones.

-Con información de DW.