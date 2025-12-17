Assange acusa que la Fundación Nobel impulsa “crímenes de guerra” vía Corina Machado

Assange, fundador de WikiLeaks, alega que el Nobel de la Paz para Corina Machado constituye "apropiación indebida y facilitación de crímenes de guerra" según la legislación sueca; pide congelar 1.1 millones de dólares de transferencias pendientes a la venezolana.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– Julian Assange, el fundador de Wikileaks, presentó una denuncia penal en Suecia, donde acusa a una treintena de personas de la Fundación Nobel, incluidos sus directivos, de supuestamente cometer delitos graves de "apropiación indebida, y facilitación de crímenes de guerra" y de lesa humanidad al entregar el Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, quien ha llamado a la intervención militar de Estados Unidos (EU) en su propio país.

El argumento de Assange es que el testamento de Alfred Nobel de 1895 ordena explícitamente que el Premio de la Paz se otorgue al individuo que durante el año anterior “otorgó el mayor beneficio a la humanidad” al realizar “el mayor o mejor trabajo en favor de la fraternidad entre las naciones, en favor de la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y en favor de la celebración y promoción de congresos de paz”.

Assange presentó la denuncia simultáneamente ante la Autoridad Sueca de Delitos Económicos y la Unidad Sueca de Crímenes de Guerra, donde afirma que los sospechosos, entre ellos la presidenta de la Fundación Nobel, Astrid Söderbergh Widding, y la directora ejecutiva, Hanna Stjärne, convirtieron "un instrumento de paz en un instrumento de guerra", a través de una presunta "criminalidad grave".

"La decisión política del Comité de selección noruego no suspende el deber fiduciario de los administradores de fondos suecos. Cualquier desembolso que contradiga este mandato constituye una apropiación indebida del fondo de dotación", señaló en la denuncia.

JULIAN ASSANGE FILES CRIMINAL COMPLAINT AGAINST NOBEL FOUNDATION OVER “INSTRUMENT OF WAR” PEACE PRIZE WikiLeaks Founder Alleges 2025 Award to María Corina Machado Constitutes Misappropriation, Facilitation of War Crimes Under Swedish Law, Seeks Freeze of 11 million SEK ($1.18… pic.twitter.com/OAH4mmvsph — WikiLeaks (@wikileaks) December 17, 2025

El fundador de Wikileaks asegura que hay un "abuso de confianza, apropiación indebida grave y conspiración en relación con el desembolso pendiente de 11 millones de coronas suecas (1.18 millones de dólares) del dinero del premio de la Paz a Maria Corina Machado, cuyas acciones anteriores y actuales la excluyen categóricamente de los criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel".

Además, acusa una "facilitación de crímenes de guerra, incluido el crimen de agresión y crímenes contra la humanidad, violando las obligaciones de Suecia en virtud del artículo 25 (3) (c) del Estatuto de Roma, porque los acusados ​​son conscientes de la incitación y respaldo de Machado a la comisión de crímenes internacionales por parte de los Estados Unidos, y sabían o deberían haber sabido que el desembolso de dinero del Nobel contribuiría a ejecuciones extrajudiciales de civiles y náufragos en el mar y están incumpliendo su obligación de cesar los desembolsos".

Assange señala que los miembros de la Fundación Nobel han ejercido previamente su autoridad supervisora ​​sobre los premios y sus desembolsos al retener los desembolsos del Premio de Literatura en 2018. "La falta de intervención aquí, a pesar de los crímenes de guerra estadounidenses frente a las costas de Venezuela y el papel clave de Machado en promover la agresión" incurre en responsabilidad penal.

"La dotación para la paz de Alfred Nobel no puede utilizarse para promover la guerra", afirma Assange. Los acusados ​​tienen obligaciones legales concretas, ya que se les ha encomendado "garantizar el cumplimiento del propósito previsto en el testamento de Alfred Nobel, es decir, poner fin a las guerras y los crímenes de guerra, y no facilitarlos".

Assange insiste en que la incitación de María Corina Machado a las operaciones militares de EU, las mayores desde la Guerra de Irak, la hacen "categóricamente inelegible".

Apenas este jueves, en una de las principales escaladas del conflicto, el Presidente Donald Trump, a quien Corina Machado ha elogiado por su política ante Venezuela, ordenó un bloqueo militar total y completo sobre Venezuela para impedir las exportaciones de su petróleo, en la más reciente escaldada del asedio contra el Gobierno de Nicolás Maduro. "Es nuestro petróleo", aseguró.

En este contexto, Assange afirma que "Machado ha seguido incitando a la administración Trump a seguir su camino de escalada", incluso entrando en una conspiración para dar a la administración estadounidense acceso a 1.7 billones de dólares en reservas de petróleo y otros recursos naturales a través de la privatización una vez que Maduro sea derrocado.

"Utilizando su elevada posición como ganadora del Premio Nobel de la Paz, Machado bien pudo haber inclinado la balanza a favor de la guerra, facilitada por los sospechosos nombrados", indica Assange en la denuncia penal, que enumera pruebas de esta incitación a la intervención militar estadounidense, además de elogiar la conducta del Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el genocidio del pueblo palestino.

El bélico historial de la Nobel de la Paz

Assange cita en su denuncia las diversas declaraciones de María Corina Machado con respecto al conflicto venezolano. "La escalada militar podría ser la única salida... Estados Unidos podría verse obligado a intervenir directamente", dijo el 30 de octubre, por ejemplo.

Corina Machado también calificó de “justificados” y “visionarios” los ataques militares estadounidenses contra buques civiles, que hasta la fecha han matado al menos a 95 personas, sin debido proceso y sin pruebas efectivas de que hayan sido ataques dirigidos contra "narcotraficantes", como presume la administración Trump.

La opositora venezolana además dedicó el Nobel de la Paz al Presidente Trump, porque "finalmente ha puesto a Venezuela… en términos de prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos", así como sy testimonio en 2014 ante el Congreso de EU, donde dijo: "El único camino que queda es el uso de la fuerza".

Sobre Nentanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra en Gaza, la propia oficina del Primer Ministro presumió una llamada telefónica entre ambos tras el anuncio del Nobel, donde Corina Machado "apreció de gran manera sus decisiones y acciones decisivas durante la guerra" con Palestina, que los expertos califican como genocidio.

¿Qué pide Assange?

La denuncia señala que "existe un riesgo real de que los fondos derivados de la dotación de Nobel hayan sido o sean desviados intencional o negligentemente de su propósito caritativo para facilitar la agresión, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra".

Por ello, el fundador de Wikileaks solicita a las autoridades suecas: la congelación inmediata de la transferencia pendiente del premio monetario de 1.18 millones de dólares y de cualquier presupuesto restante relacionado y garantía de la devolución de la medalla.

También pide investigar a las personas nombradas y a los funcionarios de la Fundación Nobel y entidades asociadas por abuso de confianza, facilitación de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y conspiración; la incautación de actas de la junta directiva, correos electrónicos, chats grupales y registros financieros; interrogar a Widding, Stjärne y otros sospechosos; y también investigar a fondo a nivel nacional o remitir el asunto a la CPI.

Por último, Assange señala que su denuncia pide la congelación inmediata de todos los fondos restantes y una investigación penal completa para evitar que el Premio Nobel de la Paz se convierta permanentemente de un instrumento de paz en un instrumento de guerra.