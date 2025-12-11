Corina reaparece en Oslo tras recibir Nobel de la Paz que dedicó al pueblo venezolano

María Corina Machado se mantuvo 11 meses en la clandestinidad, luego de defender en repetidas ocasiones la idea de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- La opositora ultraderechista de Venezuela, María Corina Machado, reapareció este jueves en la ciudad de Oslo, Noruega, para recibir el premio Nobel de la Paz, según constató un periodista de la agencia AFP.

Durante la madrugada, Machado Parisca salió al balcón de una habitación Grand Hotel de Oslo, donde se hospedó junto con su familia, para saludar a los venezolanos y a la prensa que se congregó para visitarla luego de permanecer 11 meses en la clandestinidad, ya que en repetidas ocasiones ha defendido la idea de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

La ultraderechista llegó tarde para la ceremonia del premio Nobel de la Paz, por lo que el galardón fue recibido por su hija, Ana Corina Sosa. Pese a que el máximo responsable del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, aseguró que María Corina Machado no saldría a saludar tras su llegada, la opositora salió a asomarse al balcón de su habitación de hotel.

La llegada de Machado a Oslo se produjo con tres días de retraso sobre su plan inicial previsto, ya que la opositora al gobierno de Nicolás Maduro ha enfrentado problemas para salir de Venezuela, luego de exigir en múltiples oportunidades la injerencia de Washington en los asuntos internos de su país. En este sentido, la entrega del premio Nobel de la Paz generó indignación en gran parte de la población venezolana. No obstante, la ultraderechista dedicó el galardón al pueblo de Venezuela.

"Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente", aseguró en el discurso que fue leído por su hija.

Apenas el lunes, el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó en una conferencia de prensa al Premio Nobel como "una subasta al mejor postor". Además, pidió "revisar quiénes han sido los premios Nobel de la Paz" para "obtener la respuesta".

"Con respecto a Oslo [capital de Noruega donde se entrega el Nobel de la Paz], nosotros de eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta. Es una subasta al mejor postor", manifestó.

El también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) advirtió que si María Corina Machado abandonaba su país sería considerada como "prófuga", ya que cuenta con varias investigaciones en su contra por "actos de conspiración, instigación al odio y terrorismo".