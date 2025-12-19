Trump no descarta guerra con Venezuela; Maduro "sabe exactamente lo que quiero", dice

El Presidente Trump no descartó que EU vaya a una guerra con Venezuela, pero no dio detalles de cómo se llevarían a cabo las primeras fases del conflicto. Dijo que Maduro sabe "exactamente lo que quiero". Lo ha dicho en varias ocasiones: el petróleo venezolano.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, no descartó este viernes que su país vaya a la guerra con Venezuela, pero no dio detalles sobre el posible conflicto, aunque si advirtió a su homólogo Nicolás Maduro que "sabe exactamente lo que quiero". En los últimos días, el republicano y su administración han sido abiertos sobre las tensiones con el país sudamericano: buscan quedarse con su petróleo.

"No lo descarto, no", respondió Trump a la cadena NBC News en una llamada telefónica, cuestionado sobre si descartaba la posibilidad de una guerra abierta con Venezuela.

Presionado por los entrevistadores, Trump afirmó que es una posibilidad y dijo que habrá más incautaciones de petroleros, luego de la "incautación" de un buque petrolero sancionado en las costas de Venezuela la semana pasada. Cuestionado luego por las fechas límites, el mandatario estadounidense respondió: "Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, volverán a navegar hacia uno de nuestros puertos".

Con respecto a Maduro, Trump dijo que "él sabe exactamente lo que quiero", sin confirmar si uno de los objetivos de EU es tumbar al Presidente venezolano. "Lo sabe mejor que nadie", reiteró.

La tensión en Venezuela se tensa cada hora. El miércoles el gobierno de Maduro ordenó a sus fuerzas armadas escoltar a los buques que transportan petróleo y otros hidrocarburos desde sus puertos, algo que los pondría en un posible encuentro directo con los buques de EU, un día después de que Donald Trump ordenara un bloqueo militar total y completo sobre el país sudamericano para impedir las exportaciones de su petróleo.

Esto podría provocar además que, en caso de ser interceptados, los buques petroleros no sólo provoquen un choque entre el ejército de Venezuela y el de EU, sino también que intervengan terceros interesados en Asia, principalmente China, un aliado de Maduro y que pondría aún más tensión en la mesa geopolítica del país con las mayores reservas de petróleo en el mundo.

El martes, Trump ordenó "UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entran y salen de Venezuela".

"Los extranjeros y criminales ilegales que el régimen de Maduro ha enviado a los Estados Unidos durante la débil e inepta administración Biden, están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo rápido. Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países, roben, amenacen o dañen nuestra nación, y del mismo modo, no permitirán que un régimen hostil tome nuestro petróleo, tierra o cualquier otro activo, todos los cuales deben ser devueltos a los Estados Unidos, de inmediato", aseguró en su cuenta de Truth Social.

Trump dice que Venezuela "robó" el petróleo a EU

El incremento de la presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela ha escalado este año, con una serie de ataques contra embarcaciones en aguas internacionales en el Caribe y el Pacífico oriental que ya ha cobrado la vida de por lo menos 95 personas en 25 ataques conocidos a embarcaciones.

El mismo miércoles, Trump reiteró que Venezuela "robó" el derecho al petróleo que tiene EU, aunque las reservas están en territorio venezolano, a miles de kilómetros del país norteamericano, además de que confirmó que el bloqueo "no va a dejar psar a ndie que no debe pasar".

"Es un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no debería pasar. Nos quitaron nuestros derechos petroleros. Teníamos mucho petróleo allí. Expulsaron a nuestras empresas. Y queremos recuperarlo", dijo en entrevista con corresponsales a su llegada a la Base Aérea militar de Andrews.

Trump ha elevado la retórica del ultraderechista Stephen Miller, su principal asesor en la Casa Blanca y el autor intelectual de la política antimigrante de EU desde el primer mandato del magnate republicano. Miller es considerado uno de los más radicales entre los radicales del Ala Oeste.

"El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela", ha dicho Miller en redes sociales en las últimas horas. "Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense. Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas", agregó.

Rusia y China respaldan a Venezuela

Las autoridades de Rusia alertaron este jueves del “potencial peligro” que suponía el aumento de la tensión en torno a Venezuela tras los últimos ataques perpetrados por el ejército estadounidense en aguas del mar Caribe y el océano Pacífico, donde la cifra de muertos ascendía ya a 90.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, indicó que esta situación suponía un “riesgo extremo” y reiteró su apoyo a Caracas, con el que “mantiene el contacto constantemente, incluido al más alto nivel”, según información de la agencia rusa de noticias TASS.

“Venezuela es nuestro aliado, nuestro socio, y tenemos contacto constante”, insistió, al tiempo que confirmó que el Presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, habían mantenido recientemente conversaciones telefónicas.

Por su parte, las autoridades de China mostraron su apoyo al gobierno venezolano tras el “bloqueo completo” anunciado esta semana por el Presidente estadounidense, Donald Trump, a los barcos que entran y salen del país, una medida que Pekín tildó de “intimidación unilateral”.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, indicó durante una rueda de prensa que el gigante asiático apoyaba la solicitud de Caracas para convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad y abordar la creciente presencia militar estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico.

Así, afirmó que China “se opone a toda forma de intimidación unilateral y apoya a los países en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional”, según recogió el diario chino The Global Times.