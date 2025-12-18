Rusia y China expresan su respaldo a Venezuela ante el bloqueo e intimidaciones de EU

Rusia advirtió que el aumento de la presencia militar de EU en la región implicaba un riesgo extremo, y China apoyó que el caso fuera tratado en la ONU.

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Rusia alertaron este jueves del “potencial peligro” que suponía el aumento de la tensión en torno a Venezuela tras los últimos ataques perpetrados por el ejército estadounidense en aguas del mar Caribe y el océano Pacífico, donde la cifra de muertos ascendía ya a 90.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, indicó que esta situación suponía un “riesgo extremo” y reiteró su apoyo a Caracas, con el que “mantiene el contacto constantemente, incluido al más alto nivel”, según información de la agencia rusa de noticias TASS.

“Venezuela es nuestro aliado, nuestro socio, y tenemos contacto constante”, insistió, al tiempo que confirmó que el Presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, habían mantenido recientemente conversaciones telefónicas.

Estas informaciones apuntaron a que Putin y Maduro hablaron por última vez el 11 de diciembre, cuando intercambiaron posturas sobre el desarrollo de las relaciones entre Rusia y Venezuela. Además, reafirmaron su compromiso de seguir cooperando en varias áreas.

Las palabras de Peskov llegaron después de que el gobierno venezolano solicitara una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para un alto al fuego ante lo que describieron como una “agresión criminal” por parte de Washington, al que acusaron de querer “robar los recursos petroleros” del país.

China muestra su apoyo a Venezuela

Por su parte, las autoridades de China mostraron su apoyo al gobierno venezolano tras el “bloqueo completo” anunciado esta semana por el Presidente estadounidense, Donald Trump, a los barcos que entran y salen del país, una medida que Pekín tildó de “intimidación unilateral”.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, indicó durante una rueda de prensa que el gigante asiático apoyaba la solicitud de Caracas para convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad y abordar la creciente presencia militar estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico.

Así, afirmó que China “se opone a toda forma de intimidación unilateral y apoya a los países en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional”, según recogió el diario chino The Global Times.

En este sentido, subrayó que Venezuela “tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”, al tiempo que defendió que China “cree que la comunidad internacional comprende y apoya la postura de Venezuela en la defensa de sus legítimos derechos e intereses”.

Sus palabras llegaron tan sólo horas después de que el ejército estadounidense matara a otras cuatro personas en un nuevo ataque contra embarcaciones en el Pacífico.

Estos ataques, que registraron un repunte y dejaron ya unas 90 víctimas mortales, buscaron ejercer presión sobre el Gobierno del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, y se escudaron en la supuesta lucha de Washington contra el narcotráfico, también en el mar Caribe.