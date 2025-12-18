ENTREVISTA ¬ Si se permite el asalto de Trump a Venezuela. ¿Quién seguirá?: Monedero

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

17/12/2025 - 9:27 pm

Donald Trump

La tensión creciente entre Estados Unidos y Venezuela ha encendido las alarmas en la región y reabre una discusión de fondo sobre los límites del injerencismo y la respuesta de América Latina frente a las amenazas externas. En entrevista con "Los Periodistas", Juan Carlos Monedero indicó que lo que está en juego no es un conflicto puntual, sino la posibilidad de que se normalice una lógica de intervención sin consecuencias.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- El periodista, analista político y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, afirmó que si los Gobiernos de todo el mundo, en especial los de América Latina, permiten una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, en el futuro nadie podrá detener a Donald Trump.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Monedero indicó que más allá del caso venezolano, la normalización del uso de la fuerza y la pasividad de los gobiernos de la región abren la puerta a una escalada cuyo siguiente objetivo es imposible de prever.

"Es de enorme preocupación porque le hemos consentido demasiado a ese señor. Si los países latinoamericanos hubieran decidido, cuando cerró el espacio aéreo decir que esto es intolerable... dónde están los gobiernos de nuestras democracias que no cumplen la Constitución y que están quebrando, al no romper con Estados Unidos, los principios sustanciales de nuestras constituciones ¿Qué estamos esperando? Que después de ir por Venezuela vaya por el Amazonas y que luego bombardee otra vez el norte de México".

El analista, recalcó que el problema central es la normalización del abuso de Trump y Estados Unidos y la falta de una respuesta colectiva. “Si todos estamos consintiendo y consintiendo uno a uno, al final cuando te toque a ti ya no va a haber nadie para defenderte. Si eso lo consentimos somos todos un poco cómplices de esto que está ocurriendo”.

Monedero alertó que esta dinámica puede tener efectos devastadores a escala global, lo que podría desencadenar en un conflicto global en el corto plazo.

“Yo estoy convencido de que igual que los intereses norteamericanos se convierten en objetivos militares, porque le ha declarado la guerra a la democracia, en América Latina va a pasar lo mismo, y que hay mucha gente que va a entender que los objetivos norteamericanos son objetivos militares; entonces la tercera guerra mundial se va aproximando y me desespero porque no hemos sido capaces de detenerlo”.

Monedero sostuvo que Estados Unidos ha roto con el discurso que mantuvo durante décadas sobre un orden internacional basado en reglas. Señaló que el rasgo más preocupante del actual escenario es la ausencia de criterios claros.

"Consternación sobre todo porque lo que venimos viendo, ese discurso que desde 1991 Estados Unidos había establecido en su lucha contra China de construir un mundo basado en reglas, donde de alguna manera querer hacer valer que la política internacional estaba regida por acuerdos que unos países respetaban, de repente eso ya no vale y entonces genera una zozobra mundial".

El politólogo destacó entre estas contradicciones el discurso antidrogas de Trump. Como ejemplo, recordó la liberación de Luis Orlando Hernández, expresidente de Honduras encarcelado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

"Trump suelta a Luis Orlando Hernández que había sido Presidente de Honduras y que estaba en una cárcel en EU por tráfico de cocaína, por trabajar con ‘El Chapo’ Guzmán y lo suelta unos días antes de las elecciones en Honduras como para decir ‘este es su próximo Presidente’. Al mismo tiempo que dice que va contra Colombia, México o Venezuela por tráfico de cocaína".

Monedero insistió en que estas decisiones reflejan que Trump se basa en una política exterior errática y profundamente personalista.

"La gran consternación es que no hay ningún tipo de criterio para evaluar nada. Dice ayer es que ‘Venezuela nos ha robado el territorio, el petroleo y nuestros recursos’ y que por tanto lo que escribió en el documento de la seguridad nacional que salió hace unos días donde decía que el hemisferio latinoamericano le pertenecía lo está convirtiendo en una realidad mientras los demás países están mirando esperando qué".

El politólogo reconoció que dentro de Estados Unidos existen sectores críticos, sin embargo alertó sobre el impacto global que puede llegar a tener esta estrategia.

“Hay muchos norteamericanos que no están de acuerdo”, dice, pero aun así, advierte, Trump “está convirtiendo a los militares norteamericanos, a los ojos del mundo, en asesinos”.

