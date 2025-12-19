García Luna apela su sentencia en NY; defensa denuncia violación del debido proceso

El argumento central para solicitar la anulación de la sentencia se basa en la presunta violación del derecho de García Luna a un debido proceso.

Por Roberto Bustamante

Los Ángeles, 19 de diciembre (LaOpinión).- La defensa del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, apeló la sentencia en contra del exfuncionario en Nueva York, actualmente recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado por cargos de narcotráfico.

El argumento central para solicitar la anulación de la sentencia se basa en la presunta violación del derecho del acusado a un debido proceso.

En el documento de apelación, que consta de 78 páginas con varios anexos, se detalla que esta violación se fundamenta en varios puntos, como la aceptación de declaraciones falsas de testigos y la ocultación de pruebas en su favor.

Asimismo, se acusa de no permitir a la defensa contrainterrogar a testigos clave; presunto bloqueo a información clasificada; y un juicio basado “en información errónea” y sentencia irracional.

César de Castro, abogado de Genaro García Luna, presentó la apelación de su caso, donde indica cinco aspectos:

1. La Corte abusó de su discreción al denegar audiencia para nuevo juicio.

2. Se acusa de no permitir a la defensa contrainterrogar a testigos clave.

3. Supuesto abuso… pic.twitter.com/57OLXiy7Ur — Jesús García 🐦 (@JesusGar) December 19, 2025

De esta manera, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib desglosaron las razones por las cuales consideran que el juicio en contra de su cliente ha quedado “irremediablemente contaminado” y, por lo tanto, debe ser cancelado o al menos reiniciado.

García Luna fue encontrado culpable de narcotráfico por un jurado y sentenciado a más de 38 años de prisión. La defensa había obtenido una prórroga para apelar la sentencia, por lo que tenía plazo hasta el 18 de diciembre de 2025.

Ahora, se prevé que los fiscales revisen los argumentos desglosados por los abogados y contesten cada uno de ellos en otro escrito que también será enviado a la Corte.

Posteriormente, la defensa tendrá una última oportunidad para replicar y, a partir de la información recibida, la Corte de Apelaciones tomará una determinación.

