¡Cuidado con la estafa de los "regalos navideños"! SSC-CdMx te da tips para no caer

La estafa de los "regalos navideños" busca engañar a las personas con promociones falsas para robar su información personal o hackear sus dispositivos.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) alertó a la ciudadanía por una nueva estafa conocida como "regalos navideños", la cual busca aprovechar la temporada decembrina para engañar a las personas y robar su información personal.

En esta modalidad de fraude, los ciberdelincuentes difunden promociones falsas mediante correos electrónicos o publicaciones en redes sociales, como WhatsApp, Facebook, X, TikTok, etc., que ofrecen a las personas la posibilidad de obtener premios, cupones o regalos a cambio de llenar un formulario o registrarse en un sitio web.

Los mensajes compartidos por los estafadores incluyen enlaces a sitios web apócrifos en los que se solicita a la persona que proporcione información sensible como sus datos bancarios, contraseñas, números de tarjetas bancarias o sus datos personales; en otros casos, al hacer clic en el enlace, se descarga un malware en el dispositivo o solicita permisos que comprometen la seguridad.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La Unidad de #PolicíaCibernética de la #SSC alerta a la ciudadanía por una nueva forma de fraude identificada como “Regalos Navideños”. En esta nueva modalidad de fraude, se emite una falsa promoción de “regalos navideños” a través de… pic.twitter.com/AHbmk2iyrC — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 15, 2025

¿Qué recomendaciones te ayudarán a no caer en la estafa de los "regalos navideños"?

La Policía Cibernética de la SSC-CdMx compartió las siguientes recomendaciones para que las capitalinas y los capitalinos no caigan en la estafa de los "regalos navideños":

No abras enlaces ni descargues archivos incluidos en mensajes sospechosos.

No compartas promociones sin verificar su autenticidad.

Verifica la autenticidad de los sitios web antes de ingresar tus datos.

Utiliza contraseñas seguras en tus cuentas.

Activa la verificación en dos pasos.

No proporciones información personal o tus datos bancarios en páginas web desconocidas.

Evita responder correos electrónicos de remitentes sospechosos.

Configura la privacidad en tus redes sociales.

Mantén actualizado el sistema operativo de tus dispositivos y las aplicaciones.

Desconfía de las ofertas que sean demasiado buenas para ser verdad.

Reporta ante las autoridades cualquier intento de fraude.

En caso de que una persona sea víctima de la estafa de los "regalos navideños" o de cualquier otro fraude, puede reportarlo a la Policía Cibernética de la SSC-CdMx. Sólo es necesario llamar al 55 5242 5100, extensión 5086, o enviar un correo electrónico a [email protected].