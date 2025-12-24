¡Cuidado con la estafa de los "regalos navideños"! SSC-CdMx te da tips para no caer

Redacción/SinEmbargo

24/12/2025 - 10:15 am

La Policía Cibernética de la SSC-CdMx alertó por una nueva estafa conocida como "regalos navideños" que busca robar la información personal de las personas.

La estafa de los "regalos navideños" busca engañar a las personas con promociones falsas para robar su información personal o hackear sus dispositivos.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) alertó a la ciudadanía por una nueva estafa conocida como "regalos navideños", la cual busca aprovechar la temporada decembrina para engañar a las personas y robar su información personal.

En esta modalidad de fraude, los ciberdelincuentes difunden promociones falsas mediante correos electrónicos o publicaciones en redes sociales, como WhatsApp, Facebook, X, TikTok, etc., que ofrecen a las personas la posibilidad de obtener premios, cupones o regalos a cambio de llenar un formulario o registrarse en un sitio web.

Los mensajes compartidos por los estafadores incluyen enlaces a sitios web apócrifos en los que se solicita a la persona que proporcione información sensible como sus datos bancarios, contraseñas, números de tarjetas bancarias o sus datos personales; en otros casos, al hacer clic en el enlace, se descarga un malware en el dispositivo o solicita permisos que comprometen la seguridad.

¿Qué recomendaciones te ayudarán a no caer en la estafa de los "regalos navideños"?

La Policía Cibernética de la SSC-CdMx compartió las siguientes recomendaciones para que las capitalinas y los capitalinos no caigan en la estafa de los "regalos navideños":

  • No abras enlaces ni descargues archivos incluidos en mensajes sospechosos.
  • No compartas promociones sin verificar su autenticidad.
  • Verifica la autenticidad de los sitios web antes de ingresar tus datos.
  • Utiliza contraseñas seguras en tus cuentas.
  • Activa la verificación en dos pasos.
  • No proporciones información personal o tus datos bancarios en páginas web desconocidas.
  • Evita responder correos electrónicos de remitentes sospechosos.
  • Configura la privacidad en tus redes sociales.
  • Mantén actualizado el sistema operativo de tus dispositivos y las aplicaciones.
  • Desconfía de las ofertas que sean demasiado buenas para ser verdad.
  • Reporta ante las autoridades cualquier intento de fraude.

En caso de que una persona sea víctima de la estafa de los "regalos navideños" o de cualquier otro fraude, puede reportarlo a la Policía Cibernética de la SSC-CdMx. Sólo es necesario llamar al 55 5242 5100, extensión 5086, o enviar un correo electrónico a [email protected].

La estafa de los "regalos navideos" engaña a las personas con promociones falsas para robar su información personal. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

