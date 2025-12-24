¡Cuidado con la estafa de los "regalos navideños"! SSC-CdMx te da tips para no caer

La estafa de los "regalos navideños" busca engañar a las personas con promociones falsas para robar su información personal o hackear sus dispositivos.
Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) alertó a la ciudadanía por una nueva estafa conocida como "regalos navideños", la cual busca aprovechar la temporada decembrina para engañar a las personas y robar su información personal.
En esta modalidad de fraude, los ciberdelincuentes difunden promociones falsas mediante correos electrónicos o publicaciones en redes sociales, como WhatsApp, Facebook, X, TikTok, etc., que ofrecen a las personas la posibilidad de obtener premios, cupones o regalos a cambio de llenar un formulario o registrarse en un sitio web.
Los mensajes compartidos por los estafadores incluyen enlaces a sitios web apócrifos en los que se solicita a la persona que proporcione información sensible como sus datos bancarios, contraseñas, números de tarjetas bancarias o sus datos personales; en otros casos, al hacer clic en el enlace, se descarga un malware en el dispositivo o solicita permisos que comprometen la seguridad.
#AlertaCibernética | La Unidad de #PolicíaCibernética de la #SSC alerta a la ciudadanía por una nueva forma de fraude identificada como "Regalos Navideños".
En esta nueva modalidad de fraude, se emite una falsa promoción de “regalos navideños” a través de… pic.twitter.com/AHbmk2iyrC
— SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 15, 2025
¿Qué recomendaciones te ayudarán a no caer en la estafa de los "regalos navideños"?
La Policía Cibernética de la SSC-CdMx compartió las siguientes recomendaciones para que las capitalinas y los capitalinos no caigan en la estafa de los "regalos navideños":
- No abras enlaces ni descargues archivos incluidos en mensajes sospechosos.
- No compartas promociones sin verificar su autenticidad.
- Verifica la autenticidad de los sitios web antes de ingresar tus datos.
- Utiliza contraseñas seguras en tus cuentas.
- Activa la verificación en dos pasos.
- No proporciones información personal o tus datos bancarios en páginas web desconocidas.
- Evita responder correos electrónicos de remitentes sospechosos.
- Configura la privacidad en tus redes sociales.
- Mantén actualizado el sistema operativo de tus dispositivos y las aplicaciones.
- Desconfía de las ofertas que sean demasiado buenas para ser verdad.
- Reporta ante las autoridades cualquier intento de fraude.
En caso de que una persona sea víctima de la estafa de los "regalos navideños" o de cualquier otro fraude, puede reportarlo a la Policía Cibernética de la SSC-CdMx. Sólo es necesario llamar al 55 5242 5100, extensión 5086, o enviar un correo electrónico a [email protected].