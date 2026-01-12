¿Dónde ver la primera temporada de La Ley y el Orden Toronto: Criminal Intent?

Esta serie cuenta con diez episodios imperdibles que siguen a un equipo de la Unidad Especializada de Investigación Criminal mientras profundizan en los casos de homicidio de alto perfil más perturbadores.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- La primera temporada de La Ley y el Orden Toronto: Criminal Intent llega a Universal+ este 14 de enero. Basada en la serie original creada por Dick Wolf para Universal Television, esta temporada de 10 episodios sigue a los Sargentos Detectives Henry Graff (Aden Young) y Frankie Bateman (Kathleen Munroe), mientras investigan homicidios de alto perfil en la metrópolis más grande de Canadá. Sus habilidades únicas se muestran a través de tácticas psicológicas, con un fuerte enfoque en los motivos y acciones de los criminales. Estos casos exploran los mundos de las altas finanzas, la política, el sector inmobiliario, los medios y más.

La Ley y el Orden Toronto: Criminal Intent es producida por Lark Productions y Cameron Pictures Inc. en asociación con Universal International Studios, una división de Universal Studio Group, y Citytv, subsidiaria de Rogers Sports & Media. Tassie Cameron es showrunner y productora ejecutiva. También son productores ejecutivos Erin Haskett, Amy Cameron, Alex Patrick, David Valleau y el coproductor ejecutivo Tex Antonucci.

El equipo que resuelve los casos más difíciles

Entre los miembros diversos y distintivos del equipo se encuentra el Sargento Detective Henry Graff (Aden Young, Rectify), un experto en la mente criminal que confía en su intelecto para resolver los crímenes que llegan al departamento. Un hombre inteligente con una infancia complicada –que incluye un misterio familiar sin resolver– Graff siempre estará buscando respuestas.

Su compañera es la Detective Frankie Bateman (interpretada por Kathleen Munroe, City on Fire, Patriot), quien aborda cada caso con empatía y determinación para descubrir la verdad. Frankie equilibra su papel como madre soltera con la naturaleza exigente de su trabajo, para el cual siempre está preparada.

La Ley y el Orden Toronto: Criminal Intent también cuenta en el equipo con la Inspectora Vivienne Holness (Karen Robinson, Schitt’s Creek), la jefa experimentada y muy respetada de Graff y Bateman; el Fiscal Adjunto de la Corona Theo Forrester (K.C. Collins, RoboCop, Chucky), el asesor legal del equipo que garantiza que las pruebas se sostengan en el tribunal; la Dra. Lucy Da Silva (Nicola Correia-Damude, The Boys), una brillante patóloga forense del Departamento de Policía de Toronto; y Mark Yohannes (Araya Mengesha, Nobody, Anne with An E), el experto en tecnología del equipo. Juntos, forman una unidad decidida a asegurarse de que ningún caso quede sin resolver.