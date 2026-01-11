El Papa León XIV pide cultivar "con paciencia el diálogo y la paz" en Irán y Siria

El pontífice pidió aliviar las tensiones en el mundo y hacer lo posible por alcanzar el bien común en toda la sociedad.

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS).- El Papa pidió "que se cultive con paciencia el diálogo y la paz" en Irán y Siria, "donde persistentes tensiones están provocando la muerte de muchas personas", como afirmó este domingo tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro.

Al finalizar el rezo, León XIV dirigió un pensamiento "a lo que está sucediendo en estos días en Oriente Medio", en particular en Irán y en Siria, e insistió en la necesidad de "perseguir el bien común en toda la sociedad".

Asimismo, también se refirió a Ucrania, donde "nuevos ataques, particularmente graves y dirigidos a infraestructuras energéticas precisamente cuando el frío se hace más duro, afectan gravemente a la población civil".

En este sentido, el Papa León XIV sostuvo que reza "por quien sufre", y renovó su llamado a cesar "las violencias" y a "intensificar los esfuerzos para llegar a la paz" tanto en Oriente Medio como en Ucrania.