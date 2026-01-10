EU ejecuta nueva serie de "ataques a gran escala" contra objetivos de ISIS en Siria

Las fuerzas armadas de EU afirmaron que los ataques contra ISIS en toda Siria tienen el propósito de "erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes".

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- El ejército de Estados Unidos (EU) y sus aliados ejecutaron este sábado “ataques a gran escala” contra múltiples objetivos del Estado Islámico (ISIS) en Siria, en represalia por un ataque contra militares estadounidenses ocurrido en diciembre del 2025.

De acuerdo con información difundida por el Comando Central de EU (Centcom) en su cuenta de X, antes Twitter, los ataques se llevaron a cabo alrededor de las 12:30 horas (horario del este). La agencia no dio a conocer el número de víctimas o blancos destruidos.

“Los ataques de hoy se dirigieron contra ISIS en toda Siria como parte de nuestro compromiso continuo de erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes, prevenir futuros ataques y proteger a las fuerzas estadounidenses y aliadas en la región”, señaló el Centcom en su publicación.

Los ataques contra ISIS ejecutados por EU en Siria forman parte de la Operación Ataque Ojo de Halcón, la cual inició por orden del Presidente Donald Trump como respuesta a un ataque perpetrado por el Estado Islámico contra militares estadounidenses y sirios, ocurrido el 13 de diciembre de 2025.

Dicho atentado dejó un saldo de tres muertos: dos soldados estadounidenses y un traductor civil, también de nacionalidad estadounidense.

Tras ejecutar esta acción, las fuerzas militares estadounidenses y sus aliados reiteraron que continuarán con la persecución de “los terroristas” que buscan perjudicar a Estados Unidos.