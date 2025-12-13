Trump promete represalias por ataque de ISIS en Siria que mató a 3 estadounidenses

Redacción/SinEmbargo

13/12/2025 - 4:33 pm

El Presidente Donald Trump prometió responder al ataque del Estado Islámico (EI) que mató a dos soldados estadounidenses y a un intérprete civil en Siria.

Dos militares y un civil murieron en una emboscada por parte de un militante del Estado Islámico en Siria. El Presidente Trump y otras personalidades de su gabinete condenaron el asesinato y prometieron pronta respuesta. 

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, prometió este sábado responder al ataque del Estado Islámico (ISIS) que mató a dos soldados estadounidenses y a un intérprete civil en Siria.

"Tomaremos represalias. Lamento la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria: dos soldados y un intérprete civil. Asimismo, oramos por los tres soldados heridos, quienes, como se acaba de confirmar, se encuentran bien. Este fue un ataque del ISIS contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa del país, que no está totalmente bajo su control", declaró el republicano a medios de comunicación.

El ataque se produjo en la región central de Palmira cuando los militares sufrieron una emboscada por parte de un militante de esta organización terrorista.

El Comando Central de EU confirmó la muerte de los tres estadounidenses y detalló que la agresión se produjo cuando “un atacante solitario de ISIS” abrió fuego, hiriendo también a otros tres militares sirios. El organismo añadió que el agresor fue “abatido” tras la emboscada.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, declaró en una publicación en X que el ataque ocurrió mientras los soldados realizaban una “operación clave”. Añadió que otros tres militares resultaron heridos en el incidente.

“Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas en curso en la región”, declaró, y agregó que los nombres de los soldados, así como la información de identificación de sus unidades, se mantendrán en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares.

El tiroteo tuvo lugar cerca de Palmira, según la agencia de noticias estatal siria SANA, que indicó que dos miembros de las fuerzas de seguridad sirias resultaron heridos. No se dispuso de información adicional sobre su estado de salud.

Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad del ataque y no se ha revelado la identidad del atacante.

El Secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, declaró en una publicación en X que el agresor fue abatido por fuerzas aliadas.

“Que quede claro: si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los matará sin piedad”, escribió.

Tom Barrack, Embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial para Siria, condenó la “cobarde emboscada terrorista” en X.

“Lamentamos la pérdida de tres valientes militares y personal civil estadounidenses y deseamos una pronta recuperación a las tropas sirias heridas en el ataque”, escribió Barrack. “Seguimos comprometidos con la lucha contra el terrorismo junto con nuestros socios sirios”.

EU tiene cientos de tropas desplegadas en el este de Siria como parte de una coalición que lucha contra el Estado Islámico.

El mes pasado, Siria se unió a la coalición internacional que lucha contra el EI, mientras Damasco mejoraba sus relaciones con los países occidentales tras la caída del Presidente Bashar al-Assad el año pasado, cuando los insurgentes tomaron su sede del poder en Damasco.

EU no tenía relaciones diplomáticas con Siria durante el gobierno de Assad, pero los lazos se han estrechado desde la caída del régimen de cinco décadas de la familia Assad. El Presidente interino, Ahmad al-Sharaa, realizó una histórica visita a Washington el mes pasado, donde se reunió con el Presidente Trump.

-Con información de La Opinión

