EU lanza una ola de más de 70 ataques contra el Estado Islámico en el centro de Siria

Madrid, 8 de diciembre (SinEmbargo).- El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) anunció este domingo una ola de ataques efectuados este domingo contra 75 objetivos de Estado Islámico en el centro de Siria, sólo horas después de la caída del régimen del Presidente sirio Bashar al-Assad para evitar la reconstitución de la organización yihadista en este caótico momento.

El Centcom describió una serie de ataques contra "líderes, operativos y campamentos de Estado Islámico" con el objetivo de que la organización, todavía activa en Siria, "no intentara aprovechar la situación actual para reconstituirse en el centro del país".

"La operación atacó más de 75 objetivos utilizando múltiples activos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, incluidos B-52, F-15 y A-10", añadió el Centcom, que de momento dijo no tener constancia de víctimas civiles.

𝐔.𝐒. 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐬 𝐃𝐨𝐳𝐞𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐀𝐢𝐫𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐈𝐒𝐈𝐒 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐬 𝐢𝐧 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐒𝐲𝐫𝐢𝐚

U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted dozens of precision airstrikes targeting known ISIS camps and… pic.twitter.com/E7CUPuPehf

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 8, 2024