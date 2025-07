Siria denuncia "traicionera agresión israelí"; hay al menos 3 muertos y 34 heridos

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS).- Al menos tres personas murieron y 34 resultaron heridas en los bombardeos llevados a cabo este miércoles por el ejército de Israel contra la sede de las fuerzas armadas de Siria y la zona del palacio presidencial, en Damasco, según un informe provisional proporcionado por el Ministerio de Sanidad sirio.

El Gobierno de transición, a través del Ministerio de Exteriores, condenó "enérgicamente, con la mayor severidad, la traicionera agresión israelí dirigida contra instituciones gubernamentales e instalaciones civiles", tanto en la capital como en la Gobernación de Sueida, foco de combates entre drusos y beduinos que en los últimos tres días se saldaron con la vida de más de 260 personas.

El Ejecutivo responsabilizó "plenamente" a Israel "de esta peligrosa escalada y sus consecuencias", y sostuvo "que conserva todos sus legítimos derechos a defender su territorio y a su pueblo por todos los medios permitidos por el Derecho Internacional".

⚡️🇸🇾🇮🇱BREAKING:

Israel has bombed the Syria’s Ministry of Defense headquarters in Damascus, launching multiple airstrikes.

Three of the strikes also targeted areas near the presidential palace in the capital. pic.twitter.com/wbpbq8OAiX

