El Papa León XIV cierra la Puerta Santa del Vaticano y clausura el Jubileo

Europa Press

06/01/2026 - 5:14 pm

El Papa León XIV cerró la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, la última abierta entre las basílicas papales de Roma, para cerrar el Año Santo.

Con el cierre de la última Puerta Santa en Roma, el pontífice puso fin al Año Santo, que inició en 2024.

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS).- El Papa León XIV cerró este martes, con una llamada a la humildad, la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, la última que permanecía abierta entre las basílicas papales de Roma, con lo que concluyó oficialmente el Año Santo iniciado el 24 de diciembre de 2024 por el Papa Francisco.

En continuidad con la práctica establecida desde 1975, y simplificada aún más por san Juan Pablo II en el Jubileo del 2000, el rito, que comenzó a las 9:30 horas, ya no incluyó el cierre público de la puerta con mampostería, sino que se limitó al cierre de los batientes.

La fórmula en el rito fue: "se cierra esta Puerta Santa, pero no se cierra la puerta de tu clemencia", la cual se completó con una invocación para que permanecieran abiertos los "tesoros" de la gracia divina.

La obra de mampostería propiamente dicha de la puerta se llevaría a cabo sólo posteriormente, de manera privada, unos 10 días después, con un rito de "mampostería" dirigido por la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del pontífice. Posteriormente, el Papa presidió la Santa Misa de la solemnidad de la Epifanía dentro de la Basílica Vaticana.

En su homilía, aseguró que Dios no se encontraba "en los lugares prestigiosos", sino en las realidades humildes. "El niño que los magos adoran es un bien que no tiene precio ni medida. Es la Epifanía de la gratuidad. No nos espera en los lugares prestigiosos, sino en las realidades humildes", indicó.

Asimismo, invitó a los fieles a reflexionar sobre la búsqueda espiritual en estos tiempos y a considerar cómo el Jubileo impulsó a muchos a "ponerse en camino" espiritualmente, convirtiéndose en "peregrinos de esperanza".

"El Jubileo ha venido a recordarnos que se puede volver a empezar, es más, que estamos aún en los comienzos, que el Señor quiere crecer entre nosotros, quiere ser el Dios-con-nosotros. Sí, Dios cuestiona el orden existente; tiene sueños que inspira también hoy a sus profetas; está decidido a rescatarnos de antiguas y nuevas esclavitudes; en sus obras de misericordia, en las maravillas de su justicia, involucra a jóvenes y ancianos, a pobres y ricos, a hombres y mujeres, a santos y pecadores", explicó.

También expuso que la iglesia no podía reducirse a un lugar de monumentos y subrayó la importancia de que las comunidades se convirtieran en hogares, así como de rechazar los "halagos de los poderosos".

