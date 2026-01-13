VERSUS ¬ Los arrebatos de Trump complican su mandato. ¿Alguien podrá controlarlo?

Alina, Ana Lillia, Alejandro y Hernández

12/01/2026 - 9:52 pm

Los gestos intempestivos de Donald Trump, sus amenazas exteriores y el desgaste interno que acumula su gobierno han encendido focos rojos dentro y fuera de Estados Unidos. 

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Los episodios de tensión internacional y la escalada de declaraciones del Presidente estadounidense han encendido alarmas dentro y fuera de su país. Ana Lilia Pérez, Alina Duarte, José Hernández y Alejandro Páez advirtieron en VERSUS que los arrebatos de Donald Trump no sólo complican su mandato, sino que también han colocado a Estados Unidos en un escenario de inestabilidad política y diplomática que crece día con día.

La periodista Ana Lilia Pérez señaló en el programa de SinEmbargo Al Aire que el comportamiento del mandatario parece regirse por impulsos, sin estrategia clara y sin considerar las consecuencias globales.

"¿Cómo definir lo que está haciendo Donald Trump? Dependiendo del humor con que se levante es como el mundo está temblando, porque un día se le ocurre que va a tomar Groenlandia por las buenas o por las malas, otro día dice que va a intervenir nuestro país, otro día amenaza a Cuba, bueno, va reforzando estas amenazas que ya son de larga data", expresó Pérez.

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos. Foto: Casa Blanca

Para Ana Lilia, estas acciones no son episodios aislados, sino la continuidad de una política que acumula años de amenazas y presiones.

"Estas movilizaciones que son movilizaciones en diversos países contra esta política injerencista de Donald Trump, pero las manifestaciones internas también a raíz del asesinato a sangre fría de una ciudadana estadounidense que trataba de retirarse de esta área donde estaban los agentes de ICE y vimos como el gabinete de Trump redictimiza a esa ciudadana".

La periodista subrayó que la respuesta social en Estados Unidos viene creciendo en diversos frentes, movilizaciones internacionales contra la injerencia de Washington y protestas internas tras episodios de violencia vinculados a agencias del propio gobierno.

"Las resistencias se están viendo, las resistencias ante esas arbitrariedades que tienen un gobierno que con una política antiderechos en todos los sentidos está ya atentando contra la vida de sus propios conciudadanos".

Por su parte, el monero José "Monero" Hernández enfatizó el efecto mediático de Trump, un Presidente que ocupa los espacios informativos de forma total y permanente, marcando el ritmo del debate público a partir de declaraciones incendiarias.

"A lo largo de toda la semana estuvimos viendo todos los días, todo el día, porque se convirtió en el personaje que ya invade todos los los medios, Donald Trump, y cada día veíamos declaraciones y declaraciones a cual más de delirante, incendarias, abiertas provocaciones".

Mencionó además que Trump ha hecho afirmaciones que cuestionan abiertamente pilares del Estado de derecho, como el respeto al derecho internacional o a la Constitución estadounidense, colocándose él mismo como referencia moral única.

"Una de ellas que fue muy comentada, es esto de que ya no importa el derecho internacional, ya no importa la Constitución de Estados Unidos, lo que rige todo es su propia moralidad. Y él es el único que puede. Un agresor sexual, un narcisista, sociópata y la moralidad que lo rige y que es lo único que lo va a detener, así lo dice, lo único que me detiene es mi propia moralidad. Entonces, es una serie de cosas absurdas".

Hernández señaló que estos acontecimientos pueden mermar de manera negativa en la viabilidad política del Gobierno Trumpista.

"Yo no creo que don Trump termine la presidencia, no veo cómo. Durante esta semana fue impresionante como copó todos los espacios, nadie puede aguantar una situación así, ya no digamos 3 años más, ni siquiera ni siquiera este año. Entonces estamos ante una situación que ya rompió todos los parámetros del raciocinio".

En tanto, Alina Duarte indicó que lo que ocurre hoy no es una excepción, sino la continuación de una política expansionista que ha acompañado a Estados Unidos desde su fundación.

"Las ideas del expansionismo estadounidense son propiamente el origen de una nación que se construyó sobre el genocidio de los pueblos indígenas, sobre la esclavitud, sobre las injusticias, sobre robar territorio".

Duarte sostuvo que, aunque cíclicamente se anuncia la caída del imperio, el propio sistema encuentra mecanismos para recomponerse y sostener su hegemonía.

"Llevamos 200 años en esta historia de un imperio que de repente vemos y decimos, ‘Va a caer, va a caer’, pero de repente se empieza a reconfigurar porque el propio sistema tiene sus mecanismos para reagruparse".

Mientras AL sigue las noticias después del robo del petróleo de Venezuela, los fondos de cobertura están alegres. “Llamémoslo el ‘negocio de Donroe’”, dice WSJ.
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, en el America Business Forum Miami. Foto: Casa Blanca

Alina advirtió también que los conflictos actuales, como el de Palestina o Venezuela, no son fenómenos aislados y podrían replicarse en otros territorios.

"Todo esta reconfiguración también creo que no hay que minimizarla y no hay que también bloquear esta idea de que hay que romper por fin esas fronteras, de que lo que está pasando, lo dijimos, lo que está pasando en Palestina podía ocurrir en cualquier momento en América Latina, está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Venezuela puede ser aquí".

Finalmente, Alejandro Páez se enfocó en el gobierno de Trump y en lo que se avecina para su gobierno. Consideró que los próximos meses serán especialmente difíciles y que las elecciones intermedias podrían ser un punto de inflexión.

"El siguiente tramo de Trump no va a ser fácil, coincido en que va a ser un tramo muy complicado al interior. Tiene elecciones intermedias que son este mismo año, que yo esperaría que Estados Unidos despierte".

Respecto a México, adviertió que no hay margen para rupturas drásticas debido a la profunda interdependencia económica y social entre ambos países, aunque reconoce que la relación se ha vuelto más tensa.

"Nosotros no podemos romper relaciones con Estados Unidos o violentar la relación que tenemos porque, Estados Unidos, primeroes era un socio que se había ofrecido como tal. Lo dejamos entrar hasta la cocina. Se metió hasta la cocina, la mayoría de las exportaciones de México abrumadoramente son para ellos. Las de ellos. También eso para nosotros, o sea, hay una integración. Es decir, si hay una interacción que es tremenda ahí, nada más que el otro se volvió loco".

Alina, Ana Lillia, Alejandro y Hernández

Alina, Ana Lillia, Alejandro y Hernández

