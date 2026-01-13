VIDEOS ¬ ICE y Migra atacan ciudadanos: Minneapolis vive algo parecido a guerra civil.

La administración Trump ha intensificado su ofensiva migratoria en el estado tras el asesinato de Renee Good la semana pasada.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus sigla en inglés) ha tornado a Minneapolis, una ciudad de Minnesota hasta hace unos días tranquila, en el epicentro de enfrentamientos entre ciudadanos y agentes federales, imágenes que sugieren algo parecido a una guerra civil.

ICE officers slipping on ice while trying to terrorize communities is the most accurate metaphor imaginable. No balance. No footing. No moral ground. Just cruelty, incompetence, and gravity doing its thing. pic.twitter.com/uL0potjtRQ — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) January 11, 2026

En la ciudad y sus alrededores, dice The New York Times esta tarde, se han desarrollado episodios caóticos entre los residentes y los efectivos, una escalada de tensiones a medida que la administración Trump intensifica su ofensiva migratoria en el estado tras el asesinato de Renee Good la semana pasada.