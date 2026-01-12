El ICE endurece, Trump también, y los llamados a boicotear el Mundial en EU crecen

Activistas, ONGs y diplomáticos piden retirar a EU como sede del Mundial de junio por las políticas antimigrantes de Trump y la injerencia militar en Venezuela.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Diplomáticos, activistas y organizaciones han hecho un llamado a boicotear el Mundial de Futbol 2026 como una manera de responder a las políticas impuestas por Donald Trump, las cuales han exacerbado la violencia en contra de migrantes y visitantes, a lo que se suma la intervención militar en Venezuela, durante la cual el Presidente Nicolás Maduro fue secuestrado.

En la segunda administración de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha endurecido, por órdenes de la Casa Blanca, la política migratoria contra cualquier persona migrante o que parezca una. A eso suman el uso desmedido de la fuerza que del que han hecho uso en las redadas, como ocurrió con Renee Nicole Good, quien este 7 de enero fue asesinada por un agente de Inmigración al sur de Minneapolis, Minnesota.

El llamado a operar en contra del evento organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) también responde a la cercanía entre Trump y Gianni Infantino, presidente de dicho organismo deportivo, la cual quedó evidenciada cuando otorgó a Trump el primer Premio Nobel de la Paz de la FIFA, hecho que no sólo fue duramente criticado, sino que puso en cuestión la neutralidad política de la FIFA, que ya se está exigiendo que se investigue.

El pasado 5 de diciembre, durante el sorteo para el Mundial 2026 de FIFA fue galardonado el Presidente de Estados Unidos. A través de un video se anunció que el primer Premio de la Paz de FIFA era para el Presidente Trump, “un mandatario que ha trabajado por la paz”, según el mensaje que se mencionó, en referencia a los supuestos momentos en los que Trump “intervino” para ayudar en diferentes conflictos.

PEACE PRESIDENT. 🕊️@FIFAWorldCup President Gianni Infantino awards President Donald J. Trump the inaugural 2025 FIFA Peace Prize, dedicated to an individual who achieved exceptional and extraordinary action to promote peace and unity around the world. 🇺🇸 pic.twitter.com/mfKKDb9w59 — The White House (@WhiteHouse) December 5, 2025

Gianni Infantino y Trump aparecieron en el escenario con el nuevo premio. El presidente también recibió una medalla que se colgó inmediatamente al cuello. Infantino elogió a Trump como “un líder que cuida a la gente”. “Éste es uno de los honores más importantes de mi vida”, dijo el mandatario estadounidense antes de asegurar que sus acciones han salvado “millones de vidas”. Además, aprovecha para agradecer y alabar a Infantino antes de mencionar a su esposa y a su familia.

La organización sin fines de lucro FairSquare, que promueve los derechos humanos, aseguró que Infantino creó el reciente premio de manera “unilateral y sin ninguna autoridad estatutaria”, por lo que promovió una queja, en la que destacó que el actuar del presidente de la FIFA es una clara violación del deber de neutralidad de dicho organismo, por lo que ha solicitado que se investigue a Gianni Infantino.

¿Quiénes han hecho el llamado al boicot?

Uno de quienes se unieron al llamado para boicotear la Copa del Mundo, es el activista y excandidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos Ajamu Baraka, quien a través de sus redes sociales expresó: “Si Estados Unidos se está desconectando del mundo, ¿por qué el mundo no debería desconectarse de Estados Unidos a partir de la Copa del Mundo, especialmente porque el asesinato cometido por ICE en Minnesota confirma que Estados Unidos no es un lugar seguro para visitantes e inmigrantes?".

If the U.S. is disconnecting from the world why shouldn't the world disconnect from the U.S. beginning with the World Cup especially since the murder by ICE in Minnesota confirms that the U.S. is not a safe place for visitors & immigrants. https://t.co/cQKDj1RaWr — Ajamu Baraka (@ajamubaraka) January 8, 2026

Mohamad Safa, un diplomático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y director del Consejo Económico y Social (ECOSOC), también anunció públicamente que canceló sus planes para asistir al Mundial 2026, que tendrá lugar el próximo mes de junio, calificando a Estados Unidos de un país inseguro, debido a que existe el riesgo latente de que se lleven a cabo “detenciones arbitrarias”. “El Mundial no debe celebrarse en un estado policial que dispara a personas inocentes en las calles”, sostuvo el diplomático.

“La FIFA debe darse cuenta de que el poder de este juego reside en los aficionados, y que este partido, desde el primer partido de la historia hasta hoy, nos une a todos como seres humanos por el bien de nuestra humanidad y no puede politizarse según los intereses de algunos de sus directivos”, sostuvo Safa. "El ICE podría decidir que soy pandillero y me encerrarán en prisión durante un año sin cargos, sin audiencia, sin juicio, sin derecho a consultar con un abogado ni a una llamada telefónica. Estados Unidos no es un lugar seguro para visitar", enfatizó.

Por su parte, George Galloway, un político británico, opinó que sólo un loco viajaría a Estados Unidos para la Copa Mundial de Futbol. “Estarías loco si fueras! ¡Incluso si fueras blanco!". "Realmente el mundo necesita boicotear el Mundial y los Juegos Olímpicos. Estados Unidos no es un país seguro para los visitantes", comentó otro usuario de X, que fue secundado por el mensaje “un país que amenaza la paz mundial a diario no debería absolutamente ser organizador de la Copa Mundial ni de los Juegos Olímpicos”, dijo el usuario Glenn Tunes.

La prensa también asegura que periodistas deportivos están advirtiendo de una cancelación masiva de los asistentes a la Copa del Mundo, ya que aseguran que tras el asesinato de Renee Good, una mujer que residía en Minneapolis, a manos de agentes del ICE, alrededor de 16 mil 800 tickets para ese evento fueron cancelados, bajo el argumento de que podrían ser detenidos por oponerse a las políticas de Trump o que se les impida el acceso a territorio estadounidense.

En redes sociales, el sentir de los internautas también se han expresado a través de una misma solicitud: que la FIFA retire a Estados Unidos del Mundial como país anfitrión, petición tuvo lugar luego de que el Presidente Trump, tras la injerencia militar que ordenó en Venezuela, insinuara sobre una posible intervención militar en territorio mexicano, bajo la justificación de atacar a los carteles que “inundan” con droga la Unión Americana. Incluso, algunos aficionados han considerado que la selección estadounidense no debería participar en la contienda mundialista.

“Estados Unidos no debería organizar el Mundial de este año así como que su selección no debería participar en competiciones deportivas (sic)”, opinó Amaro Jonay, en su cuenta de la red social X. “El mundial de futbol no debería celebrarse en Estados Unidos debido a los ataques raciales que sufren los migrantes los asesinatos y el secuestro del presidente de Venezuela y sobre todo las amenazas del asesino pedófilo narcoterrorista de la casa blanca de enviar tropas a Méxixo”, dijo por su parte el usuario identificado como Gabra.

El mundial de futbol no debería celebrarse en Estados Unidos debido a los ataques raciales que sufren los migrantes los asesinatos y el secuestro del presidente de Venezuela y sobre todo las amenazas del asesino pedófilo narcoterrorista de la casa blanca de enviar tropas a Méx https://t.co/3QzOL7bDDt — GABRA🌺 (@GABRAor) January 9, 2026

Organizaciones cuestionan a Trump

A eso se suman los llamados que se han hecho desde organizaciones sociales sobre lo que ocurre en Estados Unidos. Amnistía Internacional (AI), por ejemplo, advirtió, que la decisión de Trump de retirarse de convenios y tratados internacionales "no son sólo crueles, racistas y discriminatorias, sino que, sin duda, también son devastadoramente miopes al menoscabar los intereses de las personas en Estados Unidos y en todo el mundo”, dijo Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de AI.

El pasado sábado 3 de enero, el ejército de Estados Unidos ingresó de manera violenta a Venezuela y secuestró al Presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, operación en la que participaron más de 150 aeronaves y múltiples componentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses, lo que, además, dejó un saldo de al menos 40 personas muertas, según información revelada por el New York Times. Acciones tras las cuales Trump insinuó que podría intervenir militarmente en México y Colombia, así como anexarse Groenlandia.

Además, están las declaraciones de JD Vance, Vicepresidente de Estados Unidos, quien, tras el asesinato de Renee Good en Minneapolis, Minnesota, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aseguró que el oficial responsable estaba protegido por “inmunidad absoluta”, comentarios que fueron duramente criticadas, en un intento por detener el eventual proceso legal que pueda iniciar la Fiscalía de Minnesota contra el agente homicida.

En este sentido, Guevara Rosas consideró la decisión de retirarse de convenios es “especialmente alarmante” en un contexto de amenaza militar por parte del Presidente Trump quien el mismo día en que se retiró de los acuerdos, solicitó un presupuesto militar de 1.5 billones de dólares. “Las consecuencias de estas retiradas podrían desencadenar la desestabilización global, que pondría en mayor peligro los derechos humanos en todas partes y perjudicaría desproporcionadamente a las comunidades más marginadas”.

Otras organizaciones civiles también ha expresado su preocupación de que durante la celebración del Mundial de fútbol, trabajadores, comunidades migrantes o turistas que visiten Estados Unidos estén expuestos a la violación de sus derechos, debido a las duras políticas migratorias del Presidente Trump. “Las tendencias en materia de derechos humanos no están yendo en la dirección correcta”, opinó Minky Worden, directora de Iniciativas Globales de Human Rights Watch (HRW), el pasado mes de diciembre.

Mientras que Jamil Dawkar, director del programa de derechos humanos de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), consideró que en este momento “no se puede asegurar que la gente viaje con libertad [a Estados Unidos]”. Además, destacó que la FIFA tampoco se ha preocupado por brindar garantías a los asistentes que acudan a la Unión Americana a presenciar los partidos de futbol.

– Con información de La Opinión