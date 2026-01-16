Canadá cierra los primeros acuerdos con China y... ¿se acelera la ruptura del T-MEC?

Redacción/SinEmbargo

15/01/2026 - 8:00 pm

Los gobiernos de estos dos países buscaron un acercamiento dadas las condiciones adversas que enfrenta la mayor parte del mundo por la guerra arancelaria y la política económica proteccionista de Donald Trump.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– Canadá podría aumentar las exportaciones de petróleo, gas natural y uranio a China según los acuerdos alcanzados durante la visita del Primer Ministro a Beijing. Mark Carney anunció que acogería con agrado las inversiones chinas en áreas como energía, agricultura y productos de consumo como parte de una “hoja de ruta de cooperación económica y comercial” conjunta publicada por Beijing y Ottawa el jueves.

Ottawa y Pekín también firmaron un memorando de entendimiento para el fortalecimiento de la cooperación energética, un acuerdo alcanzado en medio del aumento de las exportaciones de petróleo a China desde Canadá, según cita The Globe and Mail. Las empresas chinas han recibido gas natural licuado (GNL) de la primera planta de exportación de Canadá en 2025 y han incrementado sus compras de petróleo canadiense durante el último año.

“El Primer Ministro de Canadá dio un paso importante para revitalizar los lazos de su nación con China y diversificar su comercio más allá de Estados Unidos, mientras Beijing busca cada vez más cortejar a los aliados estadounidenses frustrados con el proteccionismo estadounidense. Carney aprovecha su visita a la capital china para impulsar una cooperación más estrecha con Pekín”, dijo esta mañana The Wall Street Journal.

El factor Estados Unidos

Las conversaciones formales para revisar el T-MEC están programadas para comenzar la próxima semana. Los acuerdos de Canadá con China podrían acelerar la ruptura con Estados Unidos, aunque todo depende de qué esté pensando en estos momentos su voluble Presidente, Donald Trump.

El Primer Ministro chino, Li Qiang, elogió la reciente recuperación de las relaciones entre Pekín y el vecino del norte de Estados Unidos, y ambas partes destacaron las oportunidades para impulsar el comercio mientras buscan superar años de tensiones.

El cronista de The Globe and Mail, Steve Chase, detalla: “Banderas canadienses ondearon en la Plaza de Tiananmén el jueves cuando el Primer Ministro fue recibido por el Primer Ministro chino en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. El Ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, declaró que la primera visita de Carney a China marcó un punto de inflexión en las relaciones tras años de tensiones”.

En cambio, The Wall Street Journal no celebra: “Recibir a Carney forma parte de una ofensiva de seducción por parte de China, que ha buscado presentarse como una fuerza estabilizadora y defensora del orden internacional en un momento de profunda incertidumbre, desde Venezuela hasta Irán. Ante el aumento de las barreras comerciales a nivel mundial, Pekín se ha mostrado especialmente decidido a mantener abiertos los mercados de exportación de los que depende su economía. Carney, exnegociador de Goldman Sachs y banquero central de Canadá y el Reino Unido, ha argumentado que la estrecha y prolongada relación económica de su país con Estados Unidos ha llegado a su fin, dado que el Presidente Trump impone aranceles y otros obstáculos. Esto requiere, según Carney, que Canadá forje vínculos más estrechos con otros mercados”.

Sin nombrar a Estados Unidos, un comunicado de la oficina de Carney después de la reunión del jueves dijo que él y Li discutieron “los desafíos que impactan el comercio internacional y las cadenas de suministro globales, y las oportunidades para que Canadá y China cooperen”.

Pero ya hay un pacto firmado por el Ministro de Energía y Recursos Naturales de Canadá, Tim Hodgson, que dice que ambos países “reconocen que la energía convencional sigue desempeñando un papel importante en la transición energética”, y acuerdan “fortalecer los intercambios en áreas como el desarrollo de recursos de petróleo y gas, incluido el petróleo crudo, el gas natural licuado y el comercio de gas licuado de petróleo”.

Trump le da la espalda a Canadá

Mientras tanto, “el Presidente estadounidense Donald Trump vuelve a dar la espalda a Canadá. Los fabricantes de automóviles estadounidenses le han pedido que mantenga el T-MEC, el pacto comercial con Canadá y México. Sin embargo, durante una visita a una planta de Ford en Michigan el martes, afirmó que el acuerdo es ‘irrelevante’ para él, que puede aceptarlo o rechazarlo, y que los estadounidenses no necesitan productos canadienses”, escribe esta mañana Lawrence Martín, columnista canadiense.

“Es este tipo de imprudencia lo que hace que sea tan importante para Carney mejorar los lazos con China esta semana y lograr avances en cuestiones comerciales. Hay dos gigantes económicos en el mundo. Canadá, una nación comercial, no puede estar en conflicto con ambos. Aunque Trump afirma no preocuparse por el comercio canadiense, un acuerdo de Carney con Pekín, considerado desventajoso para los exportadores estadounidenses, podría muy bien impulsarlo a tomar represalias. Y en el peor de los casos”, explica.

Canadá podría aumentar las exportaciones de petróleo, gas natural y uranio a China según los acuerdos alcanzados en la visita del Primer Ministro a Beijing.
El Primer Ministro chino, Li Qiang, sostiene conversaciones con el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, quien realiza una visita oficial a China, en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, capital de China, el 15 de enero de 2026. Foto: Huang Jingwen, Xinhua

A merced de las megapotencias, agrega, “Carney tiene que andar por la cuerda floja, y no es el único dilema que enfrenta. En el ámbito nacional, el sector agrícola lo presiona para que se le eximan los aranceles chinos a los productos de canola. Pero para lograrlo, tendría que flexibilizar los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos, una medida a la que Ontario se opone firmemente”.

