¿Cuál es el planteamiento de la Reforma Electoral? "Pueblo, pueblo, pueblo", dice CSP

Sheinbaum hizo un breve recorrido histórico reciente, desde el régimen del PRI, los fraudes electorales, el nacimiento de los "plurinominales" y la lucha por la democracia para argumentar en favor de su Reforma Electoral.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo argumentó este martes que la propuesta de una Reforma Electoral está basada en la defensa del pueblo y en contra de que el gobierno sea controlado por las élites que le hicieron daño a México en el llamado "periodo neoliberal". Para ello, realizó un viaje histórico por las luchas en favor de la democracia y cómo las instituciones fueron cooptadas por el PRIAN, los partidos que acusan al actual gobierno de "autoritarismo".

"¿Al final qué es la democracia? El gobierno del pueblo. Porque parece que significa que todas las élites estén representadas en el gobierno. No, es el pueblo, esa es la definición de democracia, gobierno del pueblo, como decía Lincoln, con, para y de el pueblo. No hay democracia sin el pueblo", señaló Sheinbaum en su habitual conferencia matutina.