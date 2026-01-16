El PT baja el tono: ratifica apoyo a Sheinbaum y se compromete con Reforma Electoral

Redacción/SinEmbargo

16/01/2026 - 4:55 pm

El coordinador nacional del PT reafirmó el apoyo del partido a la Presidenta Sheinbaum y se comprometió a trabajar en la construcción de la Reforma Electoral.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- El Partido del Trabajo (PT) ratificó hoy su apoyo hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de expresar compromiso en todo lo relacionado a la Reforma Electoral, luego de que el coordinador del partido en la Cámara de Diputados señalará en días previos que no es un tema que debe tener prioridad.

A través de un comunicado, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, apuntó que el partido mantiene su voluntad de consolidar la unidad con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) "de cara a los próximos comicios electorales", y afirmó que la alianza Sigamos Haciendo Historia seguirá como una "alianza estratégica que representa la única ruta para garantizar el bienestar del pueblo mexicano".

En su publicación, Anaya Gutiérrez destacó la importancia de que haya un diálogo institucional permanente al interior de la coalición política, como el que se llevó a cabo hoy con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

"En este encuentro, se acordó construir juntos la propuesta para la Reforma Electoral, que, con seguridad, será un parteaguas para mejorar la vida política del país y enriquecer nuestros procesos democráticos", indicó.

Sheinbaum, mejor mandataria del mundo: PT

El coordinador nacional del Partido del Trabajo también aprovechó su comunicado para informar que su militancia acordó durante un pasado Congreso Nacional apoyar por unanimidad a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"Reconocemos en ella a la mejor mandataria del mundo, cuya brillante conducción política y visión humanista están llevando a México a niveles de desarrollo y justicia social sin precedentes", mencionó Alberto Anaya Gutiérrez.

Del mismo modo, reafirmó que el PT "se mantiene como un pilar fundamental en la consolidación" del proyecto de la Cuarta Transformación que inició Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de dar continuidad a las políticas de bienestar "que han transformado las vidas de millones de familias" mexicanas.

Por último, sostuvo que el partido continuará "trabajando mano a mano con el Gobierno federal en las reformas necesarias para fortalecer las instituciones y la participación ciudadana".

