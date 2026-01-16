Monreal avala que PT y PVEM no apoyen Reforma Electoral; defienden principios, dice

El legislador afirmó que la reforma sólo avanzará si se construyen acuerdos previos entre los partidos aliados.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- El Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que la postura del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al no respaldar por el momento la reforma electoral, obedece a la defensa de sus principios y no a actos de chantaje.

En conferencia de prensa, el legislador señaló que sin el respaldo de los partidos aliados no es posible impulsar una reforma constitucional, por lo que consideró indispensable construir consensos antes de presentar cualquier iniciativa formal.

Con ello, explicó que las posturas expresadas por las bancadas forman parte de su autonomía política, por lo que Morena mantiene una relación de respeto con ambas fuerzas dentro de la coalición legislativa.

🗳️📌 MORENA NO CONTROLA LOS 3 PODERES: RICARDO MONREAL El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, se desmarcó públicamente de lo dicho por el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval. Sandoval afirmó que la reforma electoral no es necesaria porque el… pic.twitter.com/LUGackhECz — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) January 15, 2026

Asimismo, indicó que las reuniones con la Comisión Presidencial para la reforma electoral, en la que participa la Secretaría de Gobernación, permitirán analizar propuestas y acercar posiciones entre los partidos involucrados.

Sin embargo, el Diputado sostuvo que presentar una iniciativa sin acuerdos previos podría generar errores derivados de la premura y afectar la unidad del bloque oficialista en el Congreso.

Con ello, destacó que uno de los objetivos centrales es preservar la cohesión del movimiento político que respalda las reformas impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Monreal detalló que entre los temas a discutir se encuentran la integración de la Cámara de Diputados, el financiamiento de los partidos, la fiscalización y el voto de los mexicanos en el extranjero.

Asimismo, informó que la propuesta de reforma contempla un apartado reforzado de fiscalización para impedir la infiltración de recursos del crimen organizado o de origen irregular en campañas electorales.

Finalmente, mencionó que se analizan mecanismos como cuentas mancomunadas con el Instituto Nacional Electoral (INE) y una supervisión más estricta de los gastos de campaña y de las actividades partidistas.