Reforma electoral prevé 12 modificaciones, dice Monreal tras reunión con Sheinbaum

El legislador aseguró que la autonomía del INE está garantizada como parte de la iniciativa, que suma las propuestas vertidas en los foros de consulta realizados el año pasado.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- La Reforma Electoral contempla alrededor de 12 modificaciones constitucionales, informó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, tras la reunión convocada esta tarde por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Son varios temas los que se plantearon, desde la integración de las Cámaras, hasta un tema que la Presidenta insistió sobre la necesidad de las consultas y de que la gente opinara sobre los temas más importantes, a través de los cuales el país estaba oscilando, temas como la reducción del gasto electoral, de los órganos e incluso de los partidos, o temas como el del fuero de legisladores", sostuvo Monreal al salir de la reunión con integrantes de la Comisión para la elaboración de la reforma.

El documento fue elaborado bajo la coordinación de Pablo Gómez Álvarez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y recoge las propuestas iniciales derivadas de los diagnósticos obtenidos durante los foros de consulta realizados el año pasado y que servirán de base para elaborar el proyecto legislativo destinado a transformar el sistema electoral del país.

Dichas audiencias se llevaron a cabo durante tres meses en 30 de los 31 estados del país, así como en Estados Unidos de manera remota, bajo la organización de la Secretaría de Gobernación.

Conversé con medios de comunicación a la salida de la reunión en la que revisamos la propuesta de reforma electoral, resultado de acuerdos alcanzados en mesas de análisis. Privilegiaremos la participación ciudadana, los mecanismos de consulta y el consenso con nuestros aliados.

Morena buscará consenso con PT y PVEM

Monreal Ávila destacó que aún falta para presentar el proyecto de reforma, pero destacó que será necesario buscar un consenso con el PT y el Partido Verde.

"Vamos a favorecer mucho primero, el acuerdo con el PT y el Verde, y segundo, participación ciudadana", señaló.

En el encuentro participaron, entre otros, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar; el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino; así como la consejera jurídica de Presidencia, Esthela Damián; el coordinador de asesores de la Presidenta, Jesús Ramírez; y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel.

"Por lo pronto en esta etapa de reforma electoral lo fundamental es la democracia participativa, fortalecimiento de la participación ciudadana", añadió el político.

También asistieron los coordinadores parlamentarios de Morena: Adán Augusto López Hernández, del Senado de la República, y Ricardo Monreal Ávila, de la Cámara de Diputados, además del vicecoordinador de los senadores, Ignacio Mier, y la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde.

La comisión arribó de manera escalonada a Palacio Nacional. La primera en llegar fue la Secretaria de Gobernación, seguida de Pablo Gómez. Posteriormente lo hicieron Ricardo Monreal, Ignacio Mier y Arturo Zaldívar. El último en arribar fue el Senador Adán Augusto López Hernández.