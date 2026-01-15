PT cuestiona necesidad de Reforma Electoral; Claudia pide diálogo de Morena y aliados

Redacción/SinEmbargo

15/01/2026 - 1:10 pm

La Reforma Electoral ha generado disenso entre los aliados de Morena, en especial en el PT, que ha cuestionado la iniciativa y su relevancia en el panorama actual de México.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La Reforma Electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta obstáculos internos, a raíz de cuestionamientos que han planteado los partidos aliados de Morena, especialmente por parte del Partido del Trabajo (PT), que llegó a poner en duda su necesidad y planteó la posibilidad de que la iniciativa sea usada por la oposición para darle más argumentos al gobierno de Estados Unidos (EU) para elevar sus amenazas hacia México.

La reforma, que Sheinbaum ha delineado como una prioridad para reducir costos electorales y fortalecer la democracia, incluye recortes al financiamiento público a los partidos políticos, disminuir los costos de organización de las elecciones y revisar la integración de la Cámara de Diputados, así como la posible desaparición de organismos electorales locales (OPLEs).

Ante ello, tanto el PT como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han apuntado sus preocupaciones sobre el tema y mostrado descontento por no ser tomados en cuenta durante los debates internos de la iniciativa, al grado de recordarle al partido guinda que, sin sus votos, no será posible la validación del proyecto.

Reforma es innecesaria: PT

Ayer, Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, afirmó que, en el escenario actual que vive México, bajo la amenaza latente de una intervención militar por parte del gobierno de Donald Trump, la discusión de una Reforma Electoral no debería ser prioridad y cuestionó si realmente es necesaria en el país.

"Si nosotros estamos ahorita en el poder, tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y ganamos por la vía de la elección el Poder Judicial, ¿habrá necesidad de una reforma?", se preguntó el petista, y añadió que las y los legisladores no deben "discutir ninguna otra cosa que no sea la unidad de los mexicanos [ante los embates de Estados Unidos]". "Se están distrayendo", indicó.

Del mismo modo, señaló que su partido no fue invitado a la presentación del primer bosquejo de la iniciativa que se realizó en Palacio Nacional, ante lo cual lanzó un recordatorio de que Morena necesita del PT y del PVEM para poder salir adelante con sus propuestas. "En términos de reformas constitucionales, la 4T depende de lo que resuelvan el PT y el Verde. Hay que decirlo con toda claridad", sostuvo.

Tiene que haber diálogo, afirma Sheinbaum

Esta mañana, durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los posicionamientos del PT y del PVEM ante la Reforma Electoral. Al respecto, la mandataria federal consideró que debe haber un diálogo entre Morena y aliados para beneficiar el avance de la iniciativa.

"Tiene que haber diálogo. La Secretaria de Gobernación y la Comisión [Presidencial para la Reforma Electoral] están dialogando con todos", apuntó la Presidenta desde Palacio Nacional, y mencionó que, una vez presentada la iniciativa, también habrá discusión entre las y los diputados de cada partido.

La titular del Ejecutivo precisó que, durante el proceso de discusión, no sólo se tomarán en cuenta las opiniones del PT y del PVEM, sino de la misma oposición. "Nadie va a poder decir que vamos al autoritarismo, que en México la Presidenta quiere tener el control de todo, que Morena va a ser el único partido que exista en el mundo. No. Es el fortalecimiento del régimen de democracia electoral y participativa que ayuda a fortalecer la democracia en México. Ese es el objetivo de la reforma que estamos planteando", aseveró.

Morena buscará consenso con aliados

Ante los planteamientos que han hecho los aliados de Morena, el partido oficialista destacó la importancia de llegar a un consenso sobre el tema de la Reforma Electoral, tal como lo dio a conocer Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados.

"Vamos a favorecer mucho, primero, el acuerdo con el PT y el Verde, y segundo, participación ciudadana", dijo el legislador la noche de ayer durante un encuentro que sostuvo con medios de comunicación al finalizar la presentación del bosquejo de la iniciativa.

Monreal Ávila fue claro en señalar que la reforma "sólo podrá avanzar si cuenta con el apoyo" de sus aliados, y adelantó que la Comisión Presidencial, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, tiene prevista una reunión con representantes del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

