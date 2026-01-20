Lidya, joven embarazada, desaparece en Puebla; alcanzó a alertar que era perseguida

20/01/2026 - 3:05 pm

Desaparece joven embarazada en Acajete, Puebla.

La última comunicación de la joven se dio cuando ingresaba al municipio de Acajete, donde reportó que era seguida por personas desconocidas.

Por Guadalupe Chávez

Puebla, 20 de enero (AmbasManos).- Lidya Valdivia Juárez, de 25 años, desapareció la madrugada del domingo 18 de enero mientras circulaba sola por el municipio de Acajete, en Puebla. La joven está embarazada.

De acuerdo con su familia, logró pedir auxilio al advertir que era perseguida mientras conducía por el tramo carretero AcajeteApango.

Según la información difundida, Lidya salió alrededor de la 1:00 horas a bordo de un Chevrolet Malibu, modelo 2016, con placas UCR-923-B, con dirección al municipio de Acajete.

Al ingresar a esa zona, envió audios y una fotografía a su pareja, de nombre Luis Torres. En ellos alertaba que una motocicleta con dos hombres y un automóvil color gris iban tras de ella.

Desaparece joven embarazada en Acajete, Puebla.
La moto y el vehículo que seguían el auto de Lidya Valdivia, desaparecida en Acajete. Foto: Especial

Desde entonces no se tiene información sobre el paradero de la mujer ni de la unidad, lo que intensificó la preocupación de sus seres queridos. Lidya cuenta con nueve meses de embarazo.

Cabe destacar que en una de las imágenes del auto se puede apreciar que estaba en venta.

En el parabrisas se alcanza a ver que se ofertaba en 138 mil pesos. Por ello, no se descarta que el vehículo haya sido el motivo de su ausencia.

“Estamos desesperados. Ella está a punto de aliviarse y no sabemos nada de ella”, expresó su hermana en Facebook.

Lanzan ficha de búsqueda para localizar a Lidya Valdivia Juárez

Desaparece joven embarazada en Acajete, Puebla.
Chevrolet Malibu, modelo 2016, con placas UCR-923-B, propiedad de Lidya Valdivia Juárez. Foto: Especial

Ante la gravedad del caso, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla emitió un boletín en el que se leen las siguientes características:

Lidya Valdivia Juárez es de nacionalidad mexicana, tiene una estatura aproximada de 1.63 metros, es complexión delgada y piel morena clara.

Tiene el cabello largo, lacio, color negro con puntas teñidas. Su rostro es redondo, al igual que el mentón; posee orejas y frente chicas; cejas semipobladas; ojos medianos de color café oscuro; nariz chica y labios delgados.

La familia solicitó a la ciudadanía reportar cualquier dato que ayude a dar con su paradero, y exhortó a las autoridades a mantener una búsqueda inmediata y exhaustiva, dada la condición de la mujer.

Desaparece joven embarazada en Acajete, Puebla.
Ficha de búsqueda de Lidya Valdivia Juárez. Foto: Gobierno de Puebla

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

