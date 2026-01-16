Gobierno de la CdMx presume disminución del 56% en delitos de alto impacto desde 2019

La mandataria calificó como histórica la judicialización de 42 de los 44 casos de feminicidio registrados en 2025, y que con ello se esté erradicando la impunidad de este delito.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Los delitos de alto impacto disminuyeron 56 por ciento en la Ciudad de México (CdMx)al comparar las cifras de 2025 con las de 2019, primer año en el que la Cuarta Transformación (4T) gobernó la urbe, informó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al presentar el Informe de Seguridad correspondiente al año pasado.

"Disminuyó 46 por ciento con respecto a 2019 y nueve por ciento frente a 2024. En diciembre del 2025, este que acaba de concluir, se convirtió en el diciembre con menos homicidios desde 2013. Hubo incluso varios días en que no tuvimos homicidios, 43 días en el año no tuvimos homicidios y los meses con menos homicidios fueron enero y mayo del 2025", destacó la mandataria capitalina.

Brugada Molina detalló que en 2025 se registraron en promedio 57 delitos de alto impacto diarios, mientras que en 2019 la cifra era de 131. Además, al comparar 2025 con 2024, se observa una reducción adicional de 12 por ciento. Con ello, aseguró, 2025 se convirtió en el año con menos delitos de alto impacto desde 2012.

¡Cumplimos! Cerramos el 2025 como el año con menos delitos de alto impacto desde 2012, con una reducción del 56% respecto a 2019 y el mayor número de órdenes de aprehensión cumplimentadas en la historia de la capital. Este avance es resultado de una estrategia basada en la… pic.twitter.com/ErEPgfc5GW — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 15, 2026

Homicidio presenta disminución histórica con la 4T

En materia de homicidio doloso, Brugada señaló que desde que en 2019 la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó el mando de la CdMx, este delito presentó una disminución de 46 por ciento, y de nueve por ciento comparado a 2024.

Indicó que diciembre de 2025 fue el mes con menos homicidios dolosos desde 2013 y que durante el año hubo 43 días en los que no se registró ningún caso.

"Hoy, la tasa de homicidios de la Ciudad de México, 8.7 por ciento, por cada 100 mil habitantes, es la mitad de la media nacional de homicidios. Y estamos seguras y seguros, de que vamos a seguir mejorando. No quiero decir con esto, que estemos satisfechos, no. Hemos avanzado, sí y mucho. Y nuestro compromiso es seguir trabajando todos los días, para seguir dando buenos resultados", apuntó Brugada Molina.

A la par detalló que enero y mayo fueron los meses con menor incidencia. La tasa de homicidios en la capital se ubicó en 8.7 por cada 100 mil habitantes, aproximadamente la mitad de la media nacional.

Feminicidios en Ciudad de México disminuyen

Sobre el feminicidio, la Jefa de Gobierno informó que en 2025 se registraron 44 casos, lo que representa una disminución de 35.33 por ciento en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 68.

De los casos ocurridos el año pasado, 42 han sido judicializados, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).

"Algo muy importante e histórico: de los 44 feminicidios, se han judicializado 42. Los feminicidios siguen bajando en la Ciudad de México y estamos a punto de erradicar la impunidad en los feminicidios. El mensaje es claro: hoy la Ciudad de México es una ciudad más segura para las mujeres. Hay menos feminicidios y más responsables de los mismos en prisión, como nunca antes", sostuvo la mandataria capitalina.

Acompañada por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y la Fiscal Bertha Alcalde Luján, Brugada destacó también la reducción en delitos como robo de vehículo, robo a transeúnte, a casa habitación, a negocio, a cuentahabiente, a transportistas y a repartidores. Asimismo, resaltó que 2025 fue el año con más órdenes de aprehensión cumplimentadas en la historia de la capital y que se realizaron ocho mil 218 detenciones por delitos de alto impacto.

La mandataria atribuyó estos resultados a una política de seguridad integral basada en prevención, proximidad policial, investigación, inteligencia, combate a la impunidad y atención a las causas, y aseguró que la estrategia busca consolidar una ciudad segura y en paz, de cara a eventos internacionales como el Mundial de Futbol que se celebrará en México.