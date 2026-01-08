El homicidio doloso cayó 40% entre septiembre 2024 y diciembre 2025. Y es tendencia

Para la mandataria mexicana, la reducción de los homicidios dolosos es resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad que ha implementado su Gobierno, la cual está basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional (GN), impulso a la inteligencia e investigación, y coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer la mañana de este jueves que el homicidio doloso disminuyó 40 por ciento en México entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, lo que representa 34 asesinatos diarios menos y el número más bajo de este delito desde 2016.

"De septiembre de 2024 a diciembre de 2025, los homicidios dolosos bajaron en 40 por ciento con el cierre de 2025. Cuarenta por ciento de septiembre de 2024 a diciembre de 2025. Esto significa 34 homicidios diarios menos y es el número más bajo desde 2016", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo destacó que "este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados, y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados".