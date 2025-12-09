Los delitos de alto impacto muestran descensos en México; homicidios dolosos caen 37%

Redacción/SinEmbargo

09/12/2025 - 9:32 am

Homicidios bajan 37 por ciento en el Gobierno de Sheinbaum.

Los feminicidios, secuestros y robos también reportan descensos, mientras que la extorsión se mantiene como el único delito con tendencia al alza.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- La incidencia de homicidios dolosos en México se redujo un 37 por ciento desde septiembre de 2024, al inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hasta noviembre de 2025, informó este martes Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“De septiembre de 2024, es decir, al inicio de la administración, a noviembre de 2025, el mes que acaba de concluir, destaca una disminución del 37 por ciento del promedio diario, respecto a septiembre de 2024. Como se ve claramente en la gráfica, los últimos 14 meses han presentado una tendencia sostenida a la baja. La administración de la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país y, en noviembre de 2025, este promedio cerró en 54.7”, señaló la funcionaria federal en conferencia matutina.

La funcionaria destacó que noviembre de 2025 se convirtió en el mes con la cifra más baja de homicidios dolosos en la última década, lo que confirma una tendencia sostenida a la baja durante los últimos 14 meses.

Comparado con 2018, la reducción del promedio diario de homicidios es de 35 por ciento, y con la información preliminar disponible, 2025 se perfila como el año con menos homicidios de este periodo.

Además de los homicidios, Figueroa presentó la tabla de delitos de alto impacto, donde feminicidios, secuestros y robos también mostraron descensos importantes, aunque la extorsión se mantiene en niveles elevados, con una incidencia de 23.1 por ciento.

La violencia, puntualizó, continúa concentrándose en siete entidades: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán, que en conjunto acumulan el 51 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país.

En noviembre, Guanajuato encabezó con 9.7 por ciento, seguido de Chihuahua (ocho por ciento), Baja California (7.4 por ciento), Sinaloa (6.6 por ciento), Morelos (6.5 por ciento), Estado de México (5.8 por ciento) y Sonora (5.4 por ciento).

De enero a noviembre de 2025, 26 entidades redujeron su promedio diario de homicidios. Destacan Zacatecas (70 por ciento), Chiapas (58 por ciento) y Quintana Roo (56.7 por ciento). En estados con alta incidencia, también se observaron reducciones relevantes: Guanajuato (58 por ciento), Baja California (44 por ciento), Estado de México (52 por ciento), Tabasco (60 por ciento), Nuevo León (67 por ciento) y Sinaloa (47 por ciento).

Respecto a los delitos de alto impacto, Figueroa señaló que el promedio diario bajó 47 por ciento desde 2018, alcanzando el nivel más bajo en ocho años. En la tendencia mensual, de octubre de 2024 a noviembre de 2025, la reducción fue de 25 por ciento.

Otros delitos también registraron descensos: feminicidios (23 por ciento), secuestros (58 por ciento), lesiones dolosas por arma de fuego (22.6 por ciento), robos con violencia (49 por ciento), robo a casa habitación (52.8 por ciento), robo de vehículo (45 por ciento), robo a transportista (49 por ciento), robo a transeúnte (44.7 por ciento) y robo a negocio (57 por ciento).

En contraste, la extorsión presentó un incremento de 23.1 por ciento. No obstante, desde julio, con la estrategia nacional contra la extorsión, las denuncias se redujeron en 20 por ciento, gracias a la atención en tiempo real y a la intervención de líneas de denuncia anónima.

Operativos federales golpean al crimen organizado

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó por su parte que los resultados presentados reflejan la coordinación permanente entre las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional (GN) y las fiscalías estatales.

El funcionario federal indicó que, además de la reducción del 37 por ciento en homicidios dolosos reportada por el SESNSP, las operaciones conjuntas han permitido detener a más de 38 mil personas por delitos de alto impacto, asegurar más de 20 mil armas de fuego y desmantelar mil 760 laboratorios clandestinos de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de miles de millones de pesos para la delincuencia organizada.

“El esfuerzo no sólo reduce de manera significativa la capacidad logística y financiera de los grupos criminales, sino que impide que millones de dosis lleguen a las calles, protegiendo la salud de miles de jóvenes en todo el país”, afirmó.

Harfuch agregó que la implementación de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, junto con la política de cero impunidad instruida por la Presidenta Sheinbaum, y el incremento de operaciones coordinadas con los gobiernos estatales, ha tenido un efecto directo en la disminución de la incidencia delictiva.

CSP presume baja en homicidios; va contra extorsión

Al hablar sobre el tema, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió que la reducción de homicidios es muy importante y refleja el resultado del trabajo sostenido a lo largo de estos meses.

La mandataria federal recordó que al inicio de su administración se registraban 86.9 homicidios diarios y que en noviembre de 2025 el promedio cerró en 54.7, el nivel más bajo desde 2015.

También reconoció que la extorsión es el delito con mayor incremento y resaltó que, tras la aprobación de una ley que permite perseguirlo de oficio, se reunirá con los gobernadores para homologarla en todo el país y así reducir de manera coordinada un delito que afecta directamente a la ciudadanía.

