PuntosyComas ¬ Los homicidios bajaron en 30 de 32 entidades del país durante 2025

El promedio nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, hasta el cierre del 31 de octubre del 2025, es de 12.85 asesinatos. Superan esta media nacional estados como Baja California, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tabasco.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– En el transcurso del 2025 el promedio de homicidios dolosos ha bajado en 30 de las 32 entidades de la República. Sólo ha aumentado en Baja California Sur y Sinaloa. En tanto que Colima, en primerísimo lugar, seguido de Morelos, Sinaloa, Baja California y Guanajuato, son las entidades del país que se mantienen entre las cinco primeras entidades de la República con el más alto promedio de homicidios dolosos y víctimas de homicidios dolosos, por cada 100 mil habitantes, según el más reciente reporte publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Información y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con corte al 31 de octubre del 2025.

Apenas este martes 18 de noviembre del 2025 la Secretaría de Marina informó, en un comunicado a través de la red social X, que como parte de la estrategia de seguridad denominada “Pez Vela 2025”, durante recorridos de vigilancia en los municipios Colima, Tecomán y Villa de Álvarez, en el estado de Colima, personal naval logró la detención de 54 presuntos infractores de la ley, aseguramiento de armas, sustancias ilícitas y bienes asegurados. Esta es una magnífica noticia para una entidad que aparece en el primer lugar nacional por el promedio de homicidios dolosos y víctimas de homicidios dolosos en el país, entre enero y octubre del 2025.

La situación de Colima es muy delicada, pues siendo el estado menos poblado del país, con apenas 731 mil 391 habitantes, según el Censo de Población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aparece en primer lugar nacional con el promedio más alto de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con 59.84, lo mismo con el registro más elevado de víctimas de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con 66.09 personas asesinadas en forma violenta.

El promedio nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, hasta el cierre del 31 de octubre del 2025, es de 12.85 asesinatos. Superan esta media nacional estados como Baja California, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tabasco. Los casos más relevantes, es decir los estados en los cuales se respira más tranquilidad por estar muy por debajo del promedio nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes son Yucatán, Coahuila, Durango, Querétaro, Tamaulipas y Chiapas.

Hay algunos casos que vale la pena destacar pues en los últimos 11 años, desde 2015 hasta 2025, en Baja California Sur el descenso del promedio de homicidios bajó del 79.91 casos por cada 100 mil habitantes en 2017 a sólo 10.95 casos en el 2025, por debajo de la media nacional de asesinatos violentos. Sin embargo, entre 2024 y 2025 volvió a incrementar este promedio en Baja California Sur.

También podemos destacar el caso del estado de Hidalgo, que en el transcurso de los más recientes 11 años siempre ha estado por debajo del promedio de 10 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, registrando en 2025 apenas 6.52 casos muertes violentas. Durango es otro caso notable, con un promedio de apenas 2.44 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, el tercero más bajo de todo el país durante 2025.

Jalisco, estado en el que tiene su asiento la organización delictiva más poderosa y violenta del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación, muestra un notable descenso en el promedio de homicidios dolosos, de un registro de 23.95 casos por cada 100 mil habitantes en 2019, a 9.08 casos entre enero y octubre del 2025.

El estado de Querétaro es también un estado muy seguro, en cuando a la incidencia de homicidios en la última década pues su pico más alto fue de 7.83 casos en los años 2017 y 2018, para bajar a un registro de 4.41 entre enero y octubre del 2025.

Pero las palmas en materia de seguridad en los primeros 10 meses de 2025 se las lleva el estado de Yucatán, con el registro más bajo de toda la República: apenas 1.03 homicidios en promedio por cada 100 mil habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con corte al 31 de octubre del 2025.

Con respecto a las víctimas de homicidios dolosos, el caso más preocupante en el país es Colima, con un promedio de 66.09 víctimas por cada 100 mil habitantes. Un promedio que ha disminuido en los últimos once años, pues llegó a marcar hasta 118.03 víctimas de homicidio doloso en 2023 y 115.39 en promedio en el 2022.

El promedio de víctimas de homicidios dolosos en el país es de 15.07 personas afectadas. Pero hay estados que mantienen registros muy altos como Guanajuato y Guerrero, por encima de 30 casos con respecto a la misma proporción de habitantes. Mientras que marcan por debajo del promedio nacional en cuanto a víctimas de homicidios dolosos entidades como Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco y Estado de México.

Morelos, Sinaloa, Sonora y Tabasco siguen con promedios muy altos de víctimas de homicidio doloso. En particular en el caso de Sinaloa, en los últimos diez meses se ha incrementado sensiblemente el promedio de personas asesinada en una guerra intestina entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Las estadísticas reflejan hechos concretos. En esta mirada a los promedios de homicidios dolosos y víctimas de muertes violentas en todo el país, se observa un sensible descenso en los últimos once años, y en particular entre 2024 y 2025.