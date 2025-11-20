#PuntosyComas ¬ Los homicidios bajaron en 30 de 32 entidades del país durante 2025

Pedro Mellado Rodríguez

19/11/2025 - 9:53 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) destacó que en los últimos 13 meses logró una disminución del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El promedio diario de homicidio doloso cayó 37% en los primeros 13 meses, destaca CSP

El primer semestre de 2025 es el más bajo en homicidios dolosos desde 2016: Sheinbaum

El homicidio cae 25% desde 2024 y julio 2025 es el mes con menos casos en una década

El promedio nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, hasta el cierre del 31 de octubre del 2025, es de 12.85 asesinatos. Superan esta media nacional estados como Baja California, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tabasco.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– En el transcurso del 2025 el promedio de homicidios dolosos ha bajado en 30 de las 32 entidades de la República. Sólo ha aumentado en Baja California Sur y Sinaloa. En tanto que Colima, en primerísimo lugar, seguido de Morelos, Sinaloa, Baja California y Guanajuato, son las entidades del país que se mantienen entre las cinco primeras entidades de la República con el más alto promedio de homicidios dolosos y víctimas de homicidios dolosos, por cada 100 mil habitantes, según el más reciente reporte publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Información y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con corte al 31 de octubre del 2025.

Apenas este martes 18 de noviembre del 2025 la Secretaría de Marina informó, en un comunicado a través de la red social X, que como parte de la estrategia de seguridad denominada “Pez Vela 2025”, durante recorridos de vigilancia en los municipios Colima, Tecomán y Villa de Álvarez, en el estado de Colima, personal naval logró la detención de 54 presuntos infractores de la ley, aseguramiento de armas, sustancias ilícitas y bienes asegurados. Esta es una magnífica noticia para una entidad que aparece en el primer lugar nacional por el promedio de homicidios dolosos y víctimas de homicidios dolosos en el país, entre enero y octubre del 2025.

La situación de Colima es muy delicada, pues siendo el estado menos poblado del país, con apenas 731 mil 391 habitantes, según el Censo de Población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aparece en primer lugar nacional con el promedio más alto de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con 59.84, lo mismo con el registro más elevado de víctimas de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con 66.09 personas asesinadas en forma violenta.

El promedio nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, hasta el cierre del 31 de octubre del 2025, es de 12.85 asesinatos. Superan esta media nacional estados como Baja California, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tabasco. Los casos más relevantes, es decir los estados en los cuales se respira más tranquilidad por estar muy por debajo del promedio nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes son Yucatán, Coahuila, Durango, Querétaro, Tamaulipas y Chiapas.

Hay algunos casos que vale la pena destacar pues en los últimos 11 años, desde 2015 hasta 2025, en Baja California Sur el descenso del promedio de homicidios bajó del 79.91 casos por cada 100 mil habitantes en 2017 a sólo 10.95 casos en el 2025, por debajo de la media nacional de asesinatos violentos. Sin embargo, entre 2024 y 2025 volvió a incrementar este promedio en Baja California Sur.

También podemos destacar el caso del estado de Hidalgo, que en el transcurso de los más recientes 11 años siempre ha estado por debajo del promedio de 10 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, registrando en 2025 apenas 6.52 casos muertes violentas. Durango es otro caso notable, con un promedio de apenas 2.44 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, el tercero más bajo de todo el país durante 2025.

Jalisco, estado en el que tiene su asiento la organización delictiva más poderosa y violenta del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación, muestra un notable descenso en el promedio de homicidios dolosos, de un registro de 23.95 casos por cada 100 mil habitantes en 2019, a 9.08 casos entre enero y octubre del 2025.

El estado de Querétaro es también un estado muy seguro, en cuando a la incidencia de homicidios en la última década pues su pico más alto fue de 7.83 casos en los años 2017 y 2018, para bajar a un registro de 4.41 entre enero y octubre del 2025.

Pero las palmas en materia de seguridad en los primeros 10 meses de 2025 se las lleva el estado de Yucatán, con el registro más bajo de toda la República: apenas 1.03 homicidios en promedio por cada 100 mil habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con corte al 31 de octubre del 2025.

Con respecto a las víctimas de homicidios dolosos, el caso más preocupante en el país es Colima, con un promedio de 66.09 víctimas por cada 100 mil habitantes. Un promedio que ha disminuido en los últimos once años, pues llegó a marcar hasta 118.03 víctimas de homicidio doloso en 2023 y 115.39 en promedio en el 2022.

El promedio de víctimas de homicidios dolosos en el país es de 15.07 personas afectadas. Pero hay estados que mantienen registros muy altos como Guanajuato y Guerrero, por encima de 30 casos con respecto a la misma proporción de habitantes. Mientras que marcan por debajo del promedio nacional en cuanto a víctimas de homicidios dolosos entidades como Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco y Estado de México.

Morelos, Sinaloa, Sonora y Tabasco siguen con promedios muy altos de víctimas de homicidio doloso. En particular en el caso de Sinaloa, en los últimos diez meses se ha incrementado sensiblemente el promedio de personas asesinada en una guerra intestina entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Las estadísticas reflejan hechos concretos. En esta mirada a los promedios de homicidios dolosos y víctimas de muertes violentas en todo el país, se observa un sensible descenso en los últimos once años, y en particular entre 2024 y 2025.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Una Presidenta a la defensiva

"Si algo ha caracterizado al Gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido la imposición en las Cámaras y...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Nebulosa ideológica

"En esta nebulosa ideológica que envuelve al proyecto político hegemónico, la protesta del 15N no debería verse...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

En el país donde no se muere por sobredosis

"La negación no es gratuita. Asumir que hay una epidemia de sobredosis forzaría a revisar la arquitectura...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

+ Sección

Galileo

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Basura espacial

Joven crea empresa en Alemania para eliminar basura espacial de miles de satélites

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

Joven

La Universidad de Kansas revela la razón por la que muchos jóvenes se sienten solos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Desfile revolución mexiacana
2

Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

3

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

Sheinbaum
4

Una Presidenta a la defensiva

Alessandra Rojo de la Vega
5

Alessandra Rojo de la Vega amenaza con fundir las estatuas de Fidel Castro y el "Che"

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
6

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

7

La marcha "Gen Z 2.0" fracasa: Nadie va a CU y sólo un puñado se para en El Ángel

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
8

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
9

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia"
10

"Plan Michoacán" deja 4 detenidos. Desde el 10 de noviembre, se registran 87 capturas

Claudia
11

Los muros de Claudia

Operativos Colima
12

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

13

Tres microsismos consecutivos prenden alertas en Naucalpan, Edomex; el mayor de 2.5

14

Edson Andrade, líder de GenZ, cobra en PAN desde 2021 y más: fue precandidato del PRI

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
15

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Diputados confrontan a alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo por marcha del 15N
2

Diputado morenista acusa a Rojo de la Vega y a Mauricio Tabe por impulsar marcha 15N

3

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récord al ser subastado por 54.7 mdd en 5 minutos

4

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

5

Tres microsismos consecutivos prenden alertas en Naucalpan, Edomex; el mayor de 2.5

6

#PuntosyComas ¬ 22 estados están por debajo de la tasa nacional de extorsión

Gerardo Ortiz fue condenado a tres años de libertad condicional en EU.
7

Gerardo Ortiz recibe 3 años de libertad condicional en EU por cantar para el narco

La derecha avanza en AL.
8

La derecha gana más terreno en América Latina con Milei, Noboa, Bukele, Paz y Jerí

9

El Senado avala la Ley contra la extorsión con penas de hasta 42 años de prisión

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch
10

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
11

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

Una ONG denunció que las armas explosivas están causando la muerte de niños "a una escala nunca vista", con casi 12 mil menores muertos o heridos en 2024.
12

Las muertes de infantes han aumentado "a una escala nunca vista" por guerras: ONG