El homicidio cae 25% desde 2024 y julio 2025 es el mes con menos casos en una década

Redacción/SinEmbargo

12/08/2025 - 1:36 pm

Como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la Presidenta Sheinbaum, la incidencia de homicidios disminuyó un 25.3%.

El SESNSP informó que de septiembre del 2024 a julio del 2025 se registró una disminución de 25.3 por ciento en la incidencia del delito de homicidio doloso en todo el país.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- Como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la incidencia del delito de homicidio disminuyó un 25.3 por ciento durante los primeros 10 meses de su Gobierno, mientras que julio pasado se convirtió en el mes con menos casos en la última década.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal dio a conocer este martes que gracias a la labor de la actual Administración se cometen 22 homicidios menos cada día en el país, comparado con septiembre del año anterior.

Por su parte, la Jefa del Ejecutivo enfatizó que la disminución en la incidencia de este delito se logró gracias a la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación entre las instituciones de seguridad.

"Por supuesto que necesitamos seguir trabajando, es un resultado muy importante que es parte de esta coordinación permanente que estamos teniendo. La estrategia funciona, y tenemos que seguir trabajando todos los días", apuntó la mandataria.

Durante la conferencia presidencial de este martes, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que tras los primeros 10 meses de la Administración de Sheinbaum se registró una disminución de 25.3 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos en todo el país, lo que significa que cada día se cometen 22 homicidios menos.

La funcionaria explicó que la reducción se debe a que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en septiembre de 2024 fue de 86.9, mientras que en julio de 2025 fue de 64.9.

Como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la Presidenta Sheinbaum, la incidencia de homicidios disminuyó un 25.3%.
La incidencia diaria de homicidios disminuyó 25.3 por ciento en los primeros 10 meses de la Administración de la Presidenta Sheinbaum. Foto: SESNSP

Además, la titular del Secretariado destacó que julio del 2025 fue el mes con menos homicidios en una década, al comparar el séptimo mes de cada año del 2016 a la fecha.

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

