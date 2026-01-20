El homenaje a Aretha Franklin en Chapultepec se reprograma: Todo lo que debes saber

El homenaje a Aretha Franklin en Chapultepec se reprogramó para este 23 de enero. Los boletos del día 17 siguen siendo válidos, además se liberaron nuevas entradas.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Tras las complicaciones climáticas del pasado fin de semana, los organizadores del festival M Jazz han confirmado la nueva fecha para el esperado tributo a "La Reina del Soul". El evento "Jazz en Chapultepec: Grandes Voces del Jazz" dedicado a Aretha Franklin se llevará a cabo este próximo jueves 23 de enero.

Debido a la alta probabilidad de lluvia en la Ciudad de México, la productora Not a Bot decidió mover las funciones originalmente programadas para el 17 de enero. Estos son los puntos clave:

Nueva fecha: 23 de enero de 2026.

Horarios: Se mantienen las dos funciones a las 19:00 y 21:30 horas.

Validez de boletos: Si ya tenías tus entradas para el 17 de enero, seguirán siendo válidas para la nueva fecha en el mismo horario.

Nueva oportunidad de compra: Debido a solicitudes de reembolso por el cambio de fecha, se han liberado boletos para la función de las 19:00 horas (que estaba agotada). Tienen un costo de $490 a través de Passline.

Una experiencia musical en el corazón del bosque

El escenario será el Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. Este espacio público busca conectar la naturaleza con la cultura, ofreciendo un formato íntimo diseñado para la escucha profunda.

El elenco encargado de dar vida al repertorio de Franklin está compuesto por tres voces excepcionales:

Jeary

Priscilla Castro

Karina Esparza

Acompañadas por un cuarteto de jazz, las intérpretes revisitarán los clásicos que convirtieron a Aretha Franklin en una de las figuras más influyentes del siglo XX.

Esta serie de conciertos, operada por la casa productora de M Jazz y el club Parker & Lenox, continuará a lo largo de todo el 2026. El proyecto inició con éxito rotundo el pasado octubre con un homenaje a Nina Simone, confirmando el gran interés del público capitalino por propuestas de jazz de alta calidad en espacios emblemáticos.