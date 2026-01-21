México limitará el ingreso de aviones militares de EU, aún si son de entrenamiento

La Presidenta aclaró que la capacitación de personal mexicano en EU forma parte de acuerdos bilaterales vigentes desde hace años, y que también existe intercambio inverso.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México limitará el ingreso de aviones militares de Estados Unidos (EU), incluso cuando estén relacionados con actividades de capacitación, al considerar que es preferible que aeronaves mexicanas sean las encargadas de trasladar al personal que acude a entrenarse al extranjero.

Al responder el cuestionamiento de una periodista sobre los motivos por los que un avión militar estadounidense aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca y no en otra base, la mandataria federal explicó que la decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Seguridad, que debe avalar este tipo de capacitaciones y acuerdos bilaterales.