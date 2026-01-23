Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México

La desaparición de la mujer se reportó el pasado 18 de enero cuando circulaba sola sobre el tramo carretero Acajete–Apango a bordo de un Chevrolet Malibu modelo 2016.

Puebla, 22 de enero (AmbasManos).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que localizaron a Lidya Valdivia Juárez en el Estado de México y no está ni estuvo embarazada.

Sin dar más detalles, la institución precisó que hallaron a la joven de 25 años de edad fue este jueves 22 de enero a las 16:00 horas en la localidad de Tepetixtla.

"Cabe mencionar que Lidya se encuentra sana, sin datos de un embarazo reciente”.

La desaparición de Lidya se reportó el pasado 18 de enero. Lo último que se supo es que esa madrugada circulaba sola sobre el tramo carretero Acajete–Apango a bordo de un Chevrolet Malibu modelo 2016.

Su desaparición encendió las alertas a nivel nacional y hasta internacional debido a que supuestamente tenía nueve meses de embarazo. Además, antes de perder contacto con ella envió un audio a su esposo diciendo que una motocicleta con dos sujetos a bordo y un auto la seguían.

Lidya Valdivia no estaba embarazada

Horas antes de su localización su esposo Luis Andrés Torres Pérez llegó al edificio principal de la FGE, en la capital poblana, para hablar con medios de comunicación.

Explicó que Lidya es madre de dos niños de aproximadamente ocho años de edad y comparte la custodia con su expareja.

Ellos dos viven juntos desde hace cuatro años, pero la noche en que Lydia desapareció habían acordado que ella se quedaría en casa de sus padres, en Acajete. Sin embargo, durante la madrugada se salió sin decir a dónde iba.

Frente a las cámaras, Luis Andrés sostuvo que el embarazo era real porque él mismo la había acompañado a consultas. Incluso reveló que daría a luz en el Hospital Ángeles y que ya había dado un pago.

También negó que Lidya se hubiera ausentado por voluntad propia, pues, insistió, tiene dos hijos que la esperan en casa.

Debido a que la familia de Lidya acusó que era víctima de violencia familiar, Luis Andrés dijo que, en caso de existir algún señalamiento en su contra, será la Fiscalía la encargada de determinarlo.

A la par, en redes sociales la hermana de la joven compartió videos del supuesto ultrasonido, pues ya surgían rumores de un falso embarazo.

¿Dónde estaba Lidya Valdivia?

Desde el pasado 20 de enero la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, reveló que la geolocalización de Lidya apuntaba al Estado de México.

Su esposo fue cuestionado sobre esto, pero dijo que no quería entorpecer las investigaciones. Se limitó a decir que sí había avances y agradeció el apoyo de las autoridades.

Para localizar a Lidya la FGE realizó más de 50 actos de investigación. Entre ellos entrevistas a familiares y amigos, análisis de las sábanas de llamadas de los teléfonos aportados por los familiares y grabaciones de las cámaras de vigilancia.

Además, en Acajete familiares y vecinos realizaron brigadas de búsqueda. Incluso, en un desgarrador video su mamá agradece todo el apoyo recibido.

