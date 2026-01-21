Lidya Valdivia, embarazada y desaparecida en Puebla, es buscada también en el Edomex

De acuerdo con su pareja, la mujer estaba siendo perseguida por dos sujetos en motocicleta quienes probablemente la habrían secuestrado.

Por Guadalupe Chávez

Puebla, 21 de enero (AmbasManos).- La geolocalización de Lidya Valdivia Juárez, la mujer embarazada que desapareció en el Municipio de Acajete en Puebla, apunta al Estado de México (Edomex).

Debido a esto, las autoridades de Puebla ya solicitaron apoyo a esa entidad para ampliar la búsqueda.

La información fue confirmada por la Fiscal General del estado, Idamis Pastor Betancourt, durante una rueda de prensa encabezada por el Gobernador Alejandro Armenta.

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que se han realizado alrededor de 30 actos de investigación. Entre ellos siete entrevistas con familiares y personas cercanas, inspecciones en el domicilio de Lidya, y el sitio que tenía como destino.

Lidya es buscada en hospitales

Asimismo, dijo que hay solicitud del material de cámaras de vigilancia y que también se pidió información a hospitales públicos y privados.

Lo anterior, para descartar que la joven haya ingresado a recibir atención médica debido a que tiene nueve meses de embarazo.

De acuerdo con la autoridad, el análisis de los recorridos del vehículo permitió detectar un rastro fuera de Puebla.

"Se pidió colaboración con el Estado de México porque la geolocalización arrojó datos de ese lado", explicó Pastor Betancourt, sin abundar en mayores detalles para no entorpecer las indagatorias.

Lidya lleva ya más de 48 horas perdida. Hay que recordar que mientras avanzan las investigaciones, nuevas pistas surgieron en redes sociales.

Usuarios identificaron a los dos motociclistas que presuntamente perseguían a la mujer antes de que se le perdiera el rastro.

De manera extraoficial, un perfil señaló que los sujetos serían conocidos como “El Chito” y “Aceves”.

Esta hipótesis tomó fuerza luego de que internautas se dieran a la tarea de mejorar una foto que supuestamente tomó la víctima para avisar que estaba en peligro.

Lidya Valdivia desapareció en Puebla; su última ubicación fue en el Edomex

Lidya Valdivia Juárez, de 25 años, desapareció la madrugada del 18 de enero mientras circulaba sola por el tramo carretero Acajete-Apango. Viajaba en un Chevrolet Malibu modelo 2016, con placas UCR-923-B.

Antes de perder contacto, presuntamente envió audios y una foto a su pareja, Luis Torres. En ella advertía que una moto con dos sujetos y un automóvil gris la seguían.

🚨 CASO LIDYA VALDIVIA JUÁREZ | INFORMACIÓN VERIFICADA VS RUMORES (21 ENERO 2026) 🚨

El caso de Lidya (o Lydia) Valdivia Juárez, joven de entre 25 y 28 años reportada como desaparecida desde la madrugada del 18 de enero de 2026 en la carretera Acajete–Apango, municipio de… pic.twitter.com/tl70xFn0Gy — Azteca (@MORRIS80766176) January 21, 2026

Desde entonces se desconoce su paradero y el del vehículo, que presuntamente estaba en venta por 138 mil pesos.

Ante la gravedad del caso, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla emitió un boletín con sus características.

Ahí se lee que su estatura aproximada es de 1.63 metros, complexión delgada y piel morena clara.

Tiene el cabello largo, lacio, color negro con puntas teñidas. Su rostro es redondo, al igual que el mentón; orejas y frente chicas; cejas semipobladas; ojos medianos de color café oscuro. Nariz chica y labios delgados.

