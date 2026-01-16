Ladrones en Puebla dejan sobre tabiques la camioneta del Diputado Ignacio Mier Jr.

El legislador ha promovido iniciativas para endurecer las leyes que castigan el robo de autopartes.

Por Cristobal Lobato González

Puebla, 15 de enero (AmbasManos).- Delincuentes robaron las cuatro llantas y dejaron en tabiques la camioneta del Diputado federal Nacho Mier Jr. en los cajones del estacionamiento de la Plaza Ventura, ubicada en el Municipio de San Andrés Cholula.

Los hechos sucedieron durante la madrugada. De manera silenciosa y en segundos, los ladrones de autopartes le quitaron los cuatro neumáticos a la unidad tipo Jeep, color blanco.

El vehículo quedó arriba de bloques de concreto y ahí permaneció hasta las primeras horas de este jueves 15 de enero, ante la mira de automovilistas y visitantes al centro comercial.

Algunas personas tomaron fotografías de la unidad y la subieron a redes sociales para reportar lo que había pasado. En segundos, comenzaron a señalar que la camioneta pertenecía al Diputado federal Ignacio Mier Jr.

Dejan en tabiques camioneta del diputado federal Nacho Mier Jr. en Cholula https://t.co/KYJK5BUECt — Ambas Manos (@Ambas_Manos) January 15, 2026

Hasta el momento, el legislador no ha emitido postura de lo sucedido. Mientras que la autoridad municipal ha guardado silencio y tampoco ha brindado información de cómo sucedieron los hechos.

El robo ha comenzado a trascender debido a que le sucedió a un personaje de la política poblana. Específicamente a uno de los responsables de presentar iniciativas para endurecer las leyes que castigan este tipo de delitos y así inhibirlos.

Los vecinos de aquel Municipio expresaron que, ahora que los diputados han comenzado a padecer lo que los ciudadanos viven todos los días, comiencen a trabajar para erradicar la problemática. Y es que este no es el primer caso que sucede en San Andrés Cholula.

En los últimos meses, el robo de neumáticos se ha incrementado en esta demarcación. Los delincuentes tienen como objetivo vehículos de lujo, sin importarles si están estacionados afuera de plazas comerciales, o residencias.

Incluso dentro de las mismas agencias donde han sustraído decenas de llantas para venderlas en el mercado negro.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.