“La Barredora” pierde brazos desde 2024, pero su líder y labor criminal están impunes

Las recientes acciones contra “La Barredora” se suman a las que las fuerzas de Seguridad nacional vienen implementando desde 2024, entre ellas las detenciones de varios de sus líderes, pese a que el principal, Hernán Bermúdez Requena, continúa prófugo.

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- En un intento por debilitar a “La Barredora”, el Gabinete de Seguridad Federal continúa asestando golpes contra este grupo criminal, responsable del incremento de violencia en Tabasco y vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), pese a que su principal líder, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, continúa prófugo, contra quien existe una orden de aprehensión vigente.

Este 6 de agosto se dio a conocer la detención de Arturo Gómez Marín, alias “El Vampiro”, el tercero al mando del grupo criminal “La Barredora”, a quien se le acusa de los delitos de extorsión y cobro de piso. Durante su aprehensión, realizada en se realizó en Villahermosa, Tabasco, a Gómez Marín también se le aseguró un arma de fuego larga, abastecida con 20 cartuchos, detalló Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El pasado 1 de agosto, elementos de las Fuerzas Armadas también detuvieron en Puebla a seis presuntos miembros del grupo criminal "La Barredora". "En esta acción, las instituciones de seguridad e impartición de justicia aseguraron chalecos tácticos con la leyenda 'Operativa Barredora' y 'CJNG', armas de fuego de distintos calibres, cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y envoltorios con posible droga", detalló la Fiscalía poblana.

En una primera intervención, las autoridades detuvieron a dos de los seis presuntos criminales, identificados como Erik "N", alias “El Yiyo”, de 20 años, proveniente de Jalisco, y a Diego "N", de 20 años, mientras viajaban en una camioneta con placas de circulación del Estado de México, vehículo que posiblemente está relacionado con el homicidio de un policía estatal, registrado en la colonia Lomas de San Miguel.

Asimismo, en otro operativo en un inmueble ubicado en la colonia Santa Margarita, el cual al parecer era utilizado como casa de seguridad, detuvieron a otros cuatro presuntos integrantes del cártel tabasqueño, quienes fueron identificados como: Agustín "N", alias "El Maken", de 21 años; Astrid "N", de 18 años; Dony "N", alias "El Pilas", de 35 años, de origen guatemalteco; y Juan Manuel "N", alias "El Rolas", de 35 años, proveniente de Jalisco.

Unos días antes, el 29 de julio, fue detenido, también en Puebla, Ángel Javier "N", de 28 años de edad, operador del grupo criminal “Operativa La Barredora” y vinculado con al menos diez homicidios cometidos en Tabasco. Su captura fue resultado de un trabajo entre las Fiscalías General del estado (FGE) de Puebla y Tabasco, con el respaldo de fuerzas federales y estatales.

La aprehensión tuvo lugar en la zona de los bulevares Municipio Libre y Carlos Camacho Espíritu. Las labores de inteligencia permitieron ubicarlo en territorio poblano. Según fuentes oficiales, a “El Caiser” o “El Angelito”, como era conocido, lo trasladaron a Tabasco en helicóptero desde el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán. Ahí, quedó a disposición de la autoridad judicial de aquella entidad.

Las acciones contra miembros de "La Barredora" se intensificó luego de que el pasado mes de julio, el Comandante Miguel Ángel López Martínez, informó que existe una orden de aprehensión en contra Hernán Bermúdez Requena, quien fungió como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco cuando Adán Augusto López se desempeñó como Gobernador de la entidad y quien sería líder de ese grupo criminal.

Resultado de la coordinación interinstitucional, para detener a generadores de violencia, en el municipio de Centro en Tabasco, elementos de @SSPCMexico, @FGRMexico, @SEMAR_mx, @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @FGETabasco, @SSPCTabasco, detuvieron a Arturo "N",… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 6, 2025

En entrevista con medios locales, el pasado 12 de julio, López Martínez detalló que desde el pasado 14 de febrero se libró una orden de aprehensión en contra el extitular de la SSCP de Tabasco, quien dejó éste cargo hace poco más de un año, en enero de 2024. Actualmente, agregó, Bermúdez Requena se encuentra en Brasil, donde el Gobierno mexicano busca que la Interpol lo aprehenda.

En noviembre de 2024, el actual Gobernador de Tabasco, Javier May, señaló que el exsecretario de Seguridad Pública habría pertenecido a la organización criminal conocida como “La Barredora”, la cual se dedicaba a la extorsión, narcotráfico, tráfico de migrantes, entre otros, dentro de esa entidad. En dicho grupo delictivo, Bermúdez Requena se habría desempeñado como líder bajo el seudónimo de "El Comandante H".

Tras la información proporcionada por el Comandante López Martínez, el Gabinete de Seguridad federal confirmó que Hernán Bermúdez Requena huyó de México desde el pasado 26 de enero. "Se tiene conocimiento de que el 26 de enero del presente año salió del país", informó a través de un comunicado y destacó que se efectúan las investigaciones del caso, así como una extensa búsqueda para lograr la captura del exfuncionario.

El Gabinete de Seguridad destacó el inicio de una carpeta de investigación contra Bermúdez Requena, personaje que "cuenta con una notificación roja emitida por Interpol", por lo que "ya se realiza su búsqueda a nivel internacional, en coordinación con agencias de seguridad". "Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia", concluyó.

El @GabSeguridadMX informa situación de Hernán "N", ex Secretario de Seguridad en #Tabasco. — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 16, 2025

Las actividades delictivas por las que es señalado el grupo criminal “La Barredora” son: la extorsión, el robo de hidrocarburos, la venta de droga, el tráfico de migrantes y armas de fuego. "Dicha disputa ha dejado diversos homicidios y alza de violencia e incidencia delictiva en el estado", de acuerdo con un comunicado de la SSPC, con base en las investigaciones que hasta el momento ha llevado a cabo el Gabinete de Seguridad.

Casi a la par de las declaraciones de López Martínez, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre el tema desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) también investiga al exsecretario de Seguridad de Tabasco y que todas las autoridades federales colaboran en la indagatoria.

"Es importante que conozcan, porque fue una declaración que se hizo en el marco del Gabinete de Tabasco, del Gabinete de Seguridad de Tabasco, pero esta orden de aprehensión ya venía desde antes. No fue en ese momento. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México está ayudando a la investigación y a la localización de esta persona", aseguró.

En su intervención, recordó que para abrir una carpeta de investigación, se requieren pruebas. "Eso lo hace la Fiscalía. ¿Cómo ayudan los gabinetes de Seguridad? Son coadyuvantes con la inteligencia y la investigación del Ministerio Público Una vez que se abre la carpeta de investigación, se va a un Juez y el Juez determina si es suficiente para una orden de cateo o una orden de aprehensión. En este caso, es una orden de aprehensión", explicó.

La mañana del 22 de julio, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que se inició una búsqueda para localizar a Bermúdez Requena, a quien se le acusa de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, y que el Gobierno de esa entidad encabeza las labores principales para encontrarlo tras la orden de aprehensión que fue girada en su contra desde el pasado mes febrero.

Durante la habitual conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch explicó que desde 2024 comenzaron a circular notas periodísticas e información local sobre la presunta participación del exsecretario estatal en actividades delictivas. Sin embargo, precisó, fue hasta noviembre de ese año que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tabasco inició de manera oficial una carpeta de investigación.

En febrero de 2025, con un nuevo equipo de seguridad instruido por el Gobernador de Tabasco, se obtuvo una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena. “Él, a partir de febrero de 2025, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro”, detalló Harfuch, quien enfatizó que “El Gobierno del estado es el que lo está buscando”.

Asimismo, añadió que desde el nivel federal se está apoyando en la localización del exfuncionario y presunto líder de "La Barredora" y destacó que como parte de las acciones de búsqueda, se activó una ficha roja de Interpol a través de los mecanismos de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Como parte de los avances en la investigación, Harfuch señaló que en lo que va del año se han realizado varias detenciones relacionadas con la misma organización delictiva. Por ejemplo, en Villahermosa, fue detenido Francisco Javier "N", alias “El Guasón”, identificado como uno de los principales operadores de "La Barredora". También fue capturado Irene “El Zavala”, sucesor de “El Guasón”; así como Jorge Luis "N" y seis integrantes más del mismo grupo criminal.

Ese mismo martes, 22 de julio, se dio a conocer que el Juez Décimo Segundo de Distrito de Baja California, con residencia en Tijuana, Alfonso Javier Flores Padilla, negó una suspensión definitiva para frenar la captura del exsecretario Bermúdez Requena, quien había conseguido una suspensión provisional para evitar que se ejecute cualquier orden de aprehensión, siempre y cuando no fuera imputado por delitos graves.

Aunque Flores Padilla había admitido a trámite un amparo solicitado por el exfuncionario y le había concedido la suspensión provisional para evitar la ejecución de cualquier orden de aprehensión en su contra por delitos que no ameritaran prisión preventiva oficiosa, la Fiscalía de Tabasco dio a conocer que Bermúdez está imputado por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. En consecuencia, el Juez negó la suspensión definitiva solicitada.

Según el reporte, el exfuncionario promovió un juicio de amparo el pasado 18 de abril, desde el extranjero, el cual fue admitido a trámite tres días después por Flores Padilla, quien le concedió la suspensión provisional. Sin embargo, el juzgador se declaró incompetente para continuar estudiando el amparo y rechazó conceder la suspensión definitiva, debido a que esa medida sólo aplica para delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa.

Un día después, el 23 de julio, el García Harfuch informó que elementos de las Fuerzas Armadas detuvieron a Ulises “N”, alias "Pinto", "El Mamado" o "El 88", identificado como el segundo a cargo de “La Barredora”, grupo criminal identificado como una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y responsable de la escalada de violencia en Tabasco desde enero de 2024.

"Este sujeto cuenta con orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga, robo de combustible, además de pactar una alianza con otro grupo criminal, por lo que esta detención tendrá un impacto en la disminución de la violencia en la región", destacó el Secretario federal en su cuenta de X, antes Twitter.

En seguimiento a trabajos de inteligencia, se realizó una operación coordinada en Jalisco, donde elementos de @SEMAR_mx @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico con información del Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a dos personas, entre ellas Ulises "N", alias "Pinto",… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 23, 2025

Además, a través de un comunicado, la dependencia encabezada por García Harfuch explicó que trabajos de investigación e inteligencia llevaron a las autoridades a descubrir que Ulises "N" era uno de los líderes de la organización encabezada por Bermúdez Requena. "Mediante acciones de seguimiento, se identificó su zona de movilidad y resguardo en diferentes puntos del estado de Jalisco", detalló la institución.

Equipos de trabajo se desplazaron a dicha entidad y realizaron "vigilancias fijas, móviles y discretas", con el apoyo de herramientas tecnológicas. Las Fuerzas Armadas identificaron los vehículos e inmuebles que utilizaba el presunto líder criminal. Posteriormente, realizaron recorridos de seguridad en la colonia Los Gavilanes, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde los agentes de seguridad ubicaron a Ulises “N”, quien estaba acompañado de su escolta.

De acuerdo con las autoridades, Ulises Pinto es identificado como exintegrante de fuerzas de seguridad, en donde se hizo cercano a Hernán Bermúdez, también conocido como “El Abuelo”, de quien fue jefe de escoltas y con el cual formó “La Hermandad” y/o “Cártel Policiaco”, al que se le relaciona con el tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, así como el control del abasto de antros y bares en el estado de Tabasco.

Dicha célula criminal mantenía una disputa con el Cartel del Golfo, lo que la llevó a aliarse con el CJNG, lo que ocasionó una una ruptura en el grupo en el año 2023, que a su vez originó la creación de un nuevo grupo que hoy se conoce como “La Barredora”, liderada en ese entonces por Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”. Actualmente ambos grupos mantienen una disputa por el control del territorio en Tabasco.

"Ulises Pinto logró amasar una gran fortuna producto de los recursos económicos obtenidos del tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control del abasto de antros y bares, por lo que se sabe que contaba con inmuebles ubicados en zonas residenciales en Zapopan y Guadalajara, el estado de Jalisco, así como una gran cantidad de autos y camionetas último modelo y de alta gama", expuso la SSPC.

La captura de Pinto fue clave para las autoridades, ya que a éste se señala como uno de los principales generadores de violencia, debido a que, en diciembre de 2023, rompió con Bermúdez Requena, generando así una sangrienta pelea, que incluso derivó en un atentado contra del exsecretario de Seguridad estatal en el fraccionamiento El Campestre, una exclusiva zona residencial de Villahermosa, según documentos obtenidos por Guacamaya Leaks.

Aunque Bermúdez y Pinto formaron parte de “La hermandad policial”, agrupación encabezada por Juan Cano Torres Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno priista de Manuel Andrade Díaz, de 2002 a 2006, periodo en el que se desató una ola de secuestros, tráfico de drogas y migrantes, extorsión y asesinatos, como ha documentado el periodista Armando Guzmán, en octubre de 2024, la Víctor Hugo Chávez Martínez, Secretario de Seguridad de Tabasco, confirmó que "La Barredora" se había dividido casi un año antes.

Este hecho derivó en el incremento de la violencia. Por ejemplo, en enero de 2024, previo a la salida de Bermúdez Requena de la SSPC de Tabasco, la entidad habría vivido días de intensa violencia, donde se vieron durante semanas bloqueos viales, quema de vehículos y balaceras. Además, según cifras oficiales, ese estado logró posicionarse como en primer lugar en el país por el incremento de homicidios dolosos.

En 2024, las víctimas de homicidio doloso en Tabasco alcanzaron las 892, lo que representa un aumento del 252.56 por ciento respecto a las 253 registradas en 2023, se trata de la cifra más alta en la historia reciente del estado, superando incluso el pico alcanzado en 2019, cuando se registraron 670 víctimas. También los secuestros aumentaron en 2024, con un alza del 157.14 por ciento; mientras que las extorsiones incrementaron del 41.17 por ciento, alcanzando 144 víctimas el año pasado.

Las detenciones de presuntos integrantes de "La Barredora" que se han registrado en el último mes, se suman a las que se han llevado a cabo desde el año pasado, lo que da un total de alrededor de 30 detenidos, particularmente en Puebla en donde opera una incisión de "La Barredora", según reporta el medio AmbasManos, aunque también opera en Chiapas y Veracruz,

Por ejemplo, en enero de 2025 fue detenido en Tehuacán, Puebla Carlos Tomás “N”, alias “El Lic” y/o “El Tomasín” , quien fue empleado de la presidencia municipal de Macuspana hasta el 2017. En tanto que Norberto Jiménez, alias “El Peje”, otro de los colaboradores clave y uno de los fundadores del grupo, fue detenido , con armamento exclusivo del Ejército y diversos objetos ilícitos, desde noviembre de 2024.

– Con información de Ambas Manos y de Sugeyry Romina Gándara