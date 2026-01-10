Policías ligados a la Barredora caen en Puebla; emboscaron y mataron a 2 compañeros

Los dos policías asesinados en marzo de 2025 se habrían negado a colaborar para esta organización criminal de Tabasco cuyo líder, Hernán Bermúdez Requena, fue detenido en Paraguay y extraditado a México en septiembre pasado.

Por Guadalupe Chávez

Puebla, 9 de enero (AmbasManos).-Policías municipales de Puebla emboscaron y asesinaron a sus compañeros por negarse a colaborar con La Barredora y ya fueron detenidos en medio de un megaoperativo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública federal que encabeza Omar García Harfuch.

Tal y como Ambas Manos lo adelantó, se confirmó la detención de cuatro personas presuntamente ligadas a este grupo, entre ellas dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, una funcionaria de la misma corporación y una civil.

Las aprehensiones se realizaron mediante la Operación Cofradía, encabezada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, con el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP).

De acuerdo con la información oficial, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Hugo "N", Atanacio "N" y Rocío "N", servidores públicos de la SSC, así como contra la ciudadana Ana Belem "N".

Las investigaciones establecen que el 1 de marzo de 2025, los hoy detenidos llegaron en dos vehículos a un inmueble ubicado en la colonia Del Valle, donde emboscaron y ejecutaron con armas largas a dos uniformados.

El ataque habría sido una represalia directa, luego de que las víctimas se negaran a participar en actividades ilícitas.

Mediante operación COFRADÍA, la FGE con apoyo de SSPC, la DEFENSA, SEMAR y SSPE, aprehendió a tres funcionarios de seguridad pública municipal y a una civil presuntamente vinculados con el homicidio de dos policías municipales y con el grupo delictivo “La Barredora”.… pic.twitter.com/HFjKU9Eb5P — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) January 9, 2026

Policías municipales de Puebla tenían su propia organización para colaborar con La Barredora

Las indagatorias también apuntan a que los implicados formarían parte de una estructura denominada “La Cofradía”, desde la cual mantenían contacto operativo y coordinación directa con La Barredora.

Según la Fiscalía, los servidores públicos detenidos presuntamente brindaban protección, filtraban información sensible sobre operativos y aprovechaban su posición para obstaculizar acciones policiales.

Como resultado del despliegue interinstitucional, los tres funcionarios fueron detenidos al interior de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, mientras que Ana Belem "N", fue asegurada en otro punto de la capital.

Las cuatro personas quedaron a disposición de un Juez de Control, como probables responsables del delito de homicidio calificado, además de otros ilícitos que podrían configurarse conforme avance la investigación.

¿Qué se supo en un inicio sobre la detención de los policías municipales?

En un primer momento, trascendió la detención de elementos de la Policía Municipal de Puebla por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El operativo fue ejecutado por personal de la SSPC federal, que acudió a las instalaciones de la SSC en Rancho Colorado, para asegurar a los elementos, quienes se desempeñaban como mandos en las zonas dos y tres.

De manera extraoficial, también se mencionó a una mujer adscrita a la Dirección de Respuesta Táctica. Horas más tarde, la FGE confirmó que son cuatro las personas capturadas.

¿Quiénes eran los policías asesinados por sus compañeros?

Los elementos asesinados por sus propios compañeros, fueron Edgar de Jesús Popoca Gutiérrez y Alejandro Osorio Santellán, ambos adscritos al Grupo Guardián de la SSC.

Ellos estaban asignados a la protección de Hades, un mando que previamente había sido amenazado en videos atribuidos a La Barredora, grupo armado vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los policías se encontraban a bordo de la patrulla GG-001, sobre la calle Valle de Bravo, esquina con Valle del Mezquital, cuando un comando los acribilló. En el parabrisas se contabilizaron más de 200 impactos de bala.

