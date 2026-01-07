SSP de Puebla detiene a nueve integrantes de La Operativa Barredora en Tecamachalco

Ambas Manos

06/01/2026 - 10:54 pm

Detienen a nueve integrantes de La Operativa Barredora en Tecamachalco.

La Fiscal general del Estado de Puebla precisó que los detenidos estarían relacionados con diversos delitos de alto impacto.

Puebla, 6 de enero (AmbasManos).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla asestó un duro golpe a La Operativa Barredora, luego de detener a nueve presuntos integrantes de este grupo delictivo en el municipio de Tecamachalco.

Lo anterior ocurrió durante un operativo interinstitucional realizado en las primeras horas de este 6 de enero.

La información fue confirmada por la Fiscal general Idamis Pastor Betancourt durante la conferencia del Gobernador Alejandro Armenta Mier.

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla precisó que los detenidos estarían relacionados con diversos delitos de alto impacto.

"En un operativo interinstitucional se detuvieron a nueve personas por los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación de arma de fuego, delitos contra la salud, entre otros. Están relacionados con el grupo Operativa Barredora y fueron nueve masculinos”, reveló la Fiscal.

Detalló que durante la intervención fueron aseguradas seis armas largas. Además de equipo táctico, lo que refuerza la presunta vinculación con actividades del crimen organizado.

Aunque la autoridad no dio a conocer aún las identidades de los arrestados, se informó que todos son hombres, cinco provenían de Baja California Sur, Veracruz y Oaxaca. Y ya se encuentran a disposición del Ministerio Público, mientras se integran las carpetas de investigación correspondientes.

La SSP y la FGE indicaron que la información continúa en desarrollo y que en las próximas horas podrían darse a conocer más detalles.

Cabe recordar que La Operativa Barredora se ha adjudicado en fechas recientes ejecuciones y ataques armados. Lo cual había generado zozobra en distintas zonas de Puebla.

El hecho más reciente fue un video en el que se atribuyeron el asesinato de dos hombres, cuyos cuerpos fueron localizados desmembrados en la inspectoría de San Miguel Espejo, perteneciente a la capital poblana, el pasado 1 de enero.

En la grabación, los sujetos cuestionan las estrategias de seguridad aplicadas en Puebla y afirman que los mandos han fallado y se autoproclaman “justicieros”.

