VIDEO ¬ Hombres fingen ser repartidores de flores y asaltan a dos mujeres en Puebla

El violento asalto ocurrió en la Unidad Banamex de la colonia Lomas 5 de Mayo, en la capital poblana.

Puebla, 13 de noviembre (AmbasManos).- Un video reveló un nuevo modus operandi que encendió las alarmas en Puebla capital. Los delincuentes se hacen pasar por repartidores de flores para asaltar.

En este caso, las víctimas fueron dos mujeres, quienes se encontraban al interior de su domicilio ubicado en la Unidad Banamex de la colonia Lomas 5 de Mayo.

Una cámara de seguridad instalada en la zona captó a dos sujetos caminando y portando un ramo de flores.

En el video que ya circula en redes sociales se observa que los sujetos se dirigen a un domicilio; sin mayor problema abren la reja y posteriormente tocan la puerta.

🔴¡CUIDADO! Nuevo modus operandi. Estos delincuentes se hicieron pasar por repartidores de flores para asaltar con lujo de violencia a dos mujeres en su domicilio. Todo ocurrió en la Unidad Banamex de la colonia Lomas 5 de Mayo, en #Puebla.

De acuerdo con los reportes, al interior del domicilio se encontraban dos jóvenes, las cuales abrieron la puerta. En ese momento fueron atacadas y asaltadas con lujo de violencia.

Después de agredirlas y sustraer sus pertenencias de valor, el par de delincuentes huyó con rumbo desconocido. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado.

Las víctimas de inmediato solicitaron apoyo y aunque algunos vecinos salieron a ver qué ocurría, los asaltantes ya se habían ido.

Las mujeres recibieron atención de paramédicos, pues resultaron con algunos golpes que no requirieron trasladado a un hospital. También presentaron crisis nerviosa.

Las autoridades las exhortaron a presentar la denuncia correspondiente para que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue. Aunque hay video, no se distingue el rostro de los asaltantes.

Este caso se suma al violento asalto registrado la madrugada del pasado sábado 10 de enero en una taquería del municipio de Amozoc.

Tres sujetos armados ingresaron al establecimiento ubicado sobre la carretera federal Puebla–Tehuacán, esquina con Juárez, en el Barrio de Santiago.

Amagaron a los meseros y les exigieron el dinero de la cuenta del día y los objetos de valor. Incluso, a algunos de ellos los metieron a la cocina. El saldo: un comensal muerto.

