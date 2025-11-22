VIDEO ¬ Hombres asaltan a madre y su hija rumbo a una escuela en Xonacatepec, Puebla

Un grupo de cinco hombres asaltó a una madre y su hija, quienes se dirigían hacia una escuela en el municipio de Xonacatepec, Puebla. En las imágenes que quedaron grabadas del robo se observa a los responsables viajar a bordo de dos motocicletas.

Por Guadalupe Chávez

Puebla, 22 de noviembre (AmbasManos).- Cinco sujetos asaltaron a una madre y a su hija cuando se dirigían a la escuela, en calles de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, perteneciente a Puebla capital.

Vecinos aseguraron que los delincuentes ya llevaban rato merodeando por varias zonas para ver a quién podían sorprender.

El atraco ocurrió sobre la calle 10 de Mayo, casi esquina con 14 de Octubre, a unos metros del salón social Recepciones María de Lourdes, en la colonia Villa Guadalupe.

Cámaras de seguridad captaron todo. En las imágenes se observa a los cinco hombres viajar a bordo de dos motocicletas. Eran alrededor de las 6:39 horas y, en menos de un minuto, cometieron el asalto. Aunque iban muy abrigados por el frío, eso no les impidió actuar.

¡Entérate! 🔴 Cinco sujetos asaltaron a madre e hija cuando se dirigían a la escuela, la mañana de este 20 de noviembre en #Xonacatepec.

Los delincuentes usaron dos motocicletas para huir.#AmbasManos #Puebla #Policia #Noticias pic.twitter.com/sS73IWEwAx — Ambas Manos (@Ambas_Manos) November 21, 2025

Tres bajaron de las motos, mientras los otros dos se quedaron en la esquina para huir en cuando lograran su cometido. De inmediato caminaron hacia una privada, donde vieron caminar a la señora y a su hija, aparentemente una estudiante de secundaria.

El primero en acercarse fue un hombre con chamarra café y gorro; detrás iba otro con mochila y chaqueta azul. Después apareció un tercero, de complexión robusta y ropa oscura. Entre los tres arrinconaron a las víctimas.

La mamá intentó colocarse frente a la joven para cubrirla, pero uno de los agresores comenzó a revisarlas.

Le quitaron la mochila a la adolescente, vaciaron sus pertenencias, tiraron sus libretas al piso y presuntamente se llevaron su teléfono celular. Todo sucedió mientras las dos intentaban mantener la calma.

Una vez que los ladrones escaparon, las afectadas recogieron sus cosas como pudieron.

Los videos se difundieron entre vecinos y provocaron molestia. Algunos reprocharon que los delincuentes actuaran contra las mujeres.

Otros lamentaron que, mientras la joven busca estudiar para tener mejores oportunidades, estos sujetos les arrebataran lo poco que llevaban.

Habitantes pidieron mantenerse alertas y reportar cualquier movimiento extraño o si los llegaran a reconocer por el rumbo.

Cabe señalar que Xonacatepec no solo ha sido escenario de este tipo de asaltos. También la zona ha sido afectada por otros delitos, como robo a transporte de carga, huachicol, balaceras y hasta hallazgos de personas sin vida.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.