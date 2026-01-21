VIDEO ¬ Mujer frustra el robo de su automóvil en Puebla al colgarse de la puerta

El sujeto cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud, robo a negocio y lesiones.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Una mujer evitó el robo de su automóvil en la ciudad de Puebla al sujetarse de la unidad en movimiento mientras un hombre intentaba huir con el vehículo sobre el bulevar Valsequillo, momento que quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales.

De acuerdo con los testimonios, la víctima permaneció colgada de una de las puertas del automóvil, un Chevy, mientras solicitaba ayuda a gritos durante el trayecto.

En la grabación se escucha a la mujer pedir auxilio y manifestar su negativa a soltar el vehículo, lo que alertó a otras personas que se encontraban en la zona.

🚨Esta tarde captaron a una mujer colgada de un automóvil pidiendo auxilio sobre el bulevar Valsequillo a la altura de Xilotzingo, ¿qué ocurrió?#AmbasManos #Puebla #Noticias pic.twitter.com/01azCANGIq — Ambas Manos (@Ambas_Manos) January 20, 2026

El presunto responsable continuó la marcha con la mujer sujeta a la carrocería, situación que llamó la atención de transeúntes y de elementos de seguridad que realizaban patrullajes en el área.

Horas después del intento de robo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó la detención del sospechoso en inmediaciones de la colonia San José Xilotzingo, tras la implementación de un operativo de búsqueda.

El detenido fue identificado como Mario “N”, de 50 años de edad, quien fue asegurado sin que se reportaran personas lesionadas durante la intervención policial.

🚓 Durante una oportuna intervención, #LaPolicíaDeLaCiudad detuvo a un hombre por su probable participación en el delito de robo en la colonia San José Xilotzingo. pic.twitter.com/R3aDqnH4lI — SSC Puebla (@SSC_Pue) January 20, 2026

Durante la revisión, los oficiales aseguraron un teléfono celular, dinero en efectivo y el automovil, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes.

En esta ocasión fue presentado ante el Ministerio Público por su presunta participación en el delito de robo.

Al difundirse los hechos, comerciantes y transeúntes de la zona aseguraron que no era la primera vez que robaba bajo ese mismo modus operandi. Lo cual se confirma por los antecedentes con los que cuenta.