TikTok esquiva prohibición en EU: crea empresa conjunta con mayoría estadounidense

Redacción/SinEmbargo

23/01/2026 - 8:02 am

TikTok permanecerá en EU.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

TikTok acepta acuerdo con inversionistas de EU para mantener su operación en el país

¿Qué tiene TikTok que engancha a millennials y centennials? Las razones del fenómeno

Estafadores crean avatares médicos en TikTok; desinforman y venden productos milagro

Con el acuerdo más de 200 millones de estadounidenses y 7.5 millones de empresas podrán seguir usando la app en el país.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- TikTok confirmó ayer el establecimiento de una sociedad conjunta "de propiedad mayoritariamente estadounidense" y en la que la compañía china ByteDance mantendrá una participación del 19.9 por ciento para operar en Estados Unidos (EU), lo que permitirá a la plataforma de microvideos evitar la prohibición de la aplicación en el país.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, principal impulsor del acuerdo, celebró en redes sociales la confirmación de la noticia, adelantada por la prensa hace un mes, destacando la importancia de la app en el apoyo de los jóvenes en su triunfo electoral de 2024.

"¡Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok! Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, el más grande del mundo, y será una voz importante", comentó el republicano en TruthSocial. "Sólo espero que en el futuro quienes usan y aman TikTok me recuerden", añadió.

Asimismo, Trump agradeció a los miembros de su Administración que ayudaron a que este acuerdo llegara a buen término, así como "al Presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, finalmente, aprobar el acuerdo. Podría haber tomado la decisión contraria, pero no lo hizo, y le agradezco su decisión".

TikTok crea una empresa conjunta bajo control estadounidense para esquivar el veto de la app en EU.
TikTok USDS Joint Venture estará dirigida por Adam Presser, quien fue nombrado este jueves consejero delegado por la junta directiva como una de sus primeras acciones, Foto: Europa Press

En un comunicado, TikTok señala que el establecimiento de TikTok USDS Joint Venture cumple con la Orden Ejecutiva firmada por el Presidente Trump el 25 de septiembre de 2025, lo que permitirá a más de 200 millones de estadounidenses y 7.5 millones de empresas seguir usando la app en el país.

"La empresa conjunta, de propiedad mayoritariamente estadounidense, operará bajo salvaguardas definidas que protegen la seguridad nacional mediante protección integral de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenido y garantías de software para los usuarios estadounidenses", indicó la empresa.

En concreto, la empresa conjunta cuenta con las firmas estadounidenses Silver Lake, Oracle y MGX como inversores gestores, cada una con una participación del 15 por ciento, mientras que la china ByteDance conserva el 19.9 por ciento de la empresa conjunta.

Asimismo, el consorcio de inversores se completa con la participación de Dell Family Office, la firma de inversión de Michael Dell, fundador, presidente y director ejecutivo de Dell Technologies; Vastmere Strategic Investments, filial de Susquehanna International Group; Alpha Wave Partners; Revolution; Merritt Way, controlada y gestionada por socios de Dragoneer; Via Nova, filial de General Atlantic; Virgo LI, brazo inversor de una fundación fundada por Yuri y Julia Milner en apoyo a la ciencia; y NJJ Capital, la oficina familiar de Xavier Niel, empresario francés pionero en telecomunicaciones.

TikTok crea una empresa conjunta bajo control estadounidense para esquivar el veto.
La empresa conjunta cuenta con las firmas estadounidenses Silver Lake, Oracle y MGX como inversores gestores, cada una con una participación del 15 por ciento, mientras que la china ByteDance conserva el 19.9 por ciento de la empresa conjunta. Foto: Europa Press

TikTok USDS Joint Venture estará dirigida por Adam Presser, quien fue nombrado este jueves consejero delegado por la junta directiva como una de sus primeras acciones, mientras que Will Farrell se unirá a él como director de Seguridad. Ambos ejecutivos habían desempeñado previamente cargos en TikTok USDS y TikTok.

De su lado, la junta directiva de la sociedad conjunta estará compuesta por siete miembros, en su mayoría estadounidenses, incluyendo a Shou Chew, el CEO de TikTok; Timothy Dattels, Mark Dooley, Egon Durban, Raul Fernandez, Kenneth Glueck y David Scott.

En virtud de una Ley de Seguridad Nacional, ratificada por la Corte Suprema de EU en enero, ByteDance debía desinvertir en las operaciones estadounidenses de TikTok o enfrentarse a la prohibición efectiva de las actividades de la plataforma en el país. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, Donald Trump firmó una orden ejecutiva aprobando un acuerdo que podría mantener a TikTok operativa e impidiendo aplicar la ley de seguridad nacional durante un período de 120 días.

Entonces, el inquilino de la Casa Blanca ya anticipó que "inversores estadounidenses" se harían cargo de la empresa a través de una nueva sociedad conjunta con sede en territorio estadounidense, subrayando que ByteDance conservaría una participación no superior al 20 por ciento y que Oracle desempeñaría un papel clave.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Latinoamérica 21

Sin reglas, la regla del gendarme global

"Un resultado positivo de las acciones de Trump es que ahora comprendemos que el verdadero significado de...
Por Latinoamérica 21
Francisco Ortiz Pinchetti

Música que gira: el eterno regreso del vinilo

“Escuchar un vinilo no es solo oír música: es tocarla, verla, olerla; Es esperar el 'sssss' inicial...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Trump, ¿genio o loco?

"A más de diez meses de la elección intermedia, Trump ha decidido duplicar la apuesta y llevar...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Un nuevo realismo mundial y la disyuntiva mexicana

"Si México suscribe que democracia, derechos humanos y pluralidad son valores estructurales en el nuevo orden mundial,...
Por Leopoldo Maldonado
+ Sección

Opinión en Video

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

+ Sección

Galileo

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México
1

Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México

La Fiscalía General de Justicia de CdMx concluyó que la conducta de una mujer que hirió de muerte a su esposo en la Alcaldía Coyoacán fue en legítima defensa.
2

Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

Gregory Bovino el Jefe de la Patrulla Fronteriza encargado de los operativos antimigrantes en Chicago.
3

Quién es Greg Bovino, y cómo su labor apresura la evolución del trumpismo al fascismo

Viene una tormenta invernal peligrosa. Viene desde Canadá. Se extenderá por los dos tercios orientales de EU este fin de semana. También alcanzará a México.
4

Alerta. Una tormenta invernal inusual golpeará en casi todo EU, y en parte de México

Hoy No Circula
5

¿Hay doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex? así aplicará este viernes 23 de enero

Una mujer de 71 años de edad, identificada como Maricela Rascón Salazar, denunció que su hija y nieto intentar internarla en un hospital de salud mental para quedarse con su pensión.
6

Una abuela recurre a la denuncia por VIDEO para, dijo, evitar que le roben su pensión

Curp Biométrica 2026
7

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

Hoy No Circula Jueves
8

¿Doble Hoy No Circula este jueves 22 de enero? Así aplicará en CDMX y Edomex

Trump dice que vigila de cerca a Irán.
9

Trump dice que una "flota enorme" se dirige a Irán; "tal vez no tengamos que usarla"

Donald Trump destaca liderazgo de la Presidenta encargada de Venezuela.
10

Trump confirma envío de "más de 50 millones" de barriles de crudo de Venezuela a EU

11

Estados Unidos se retira oficialmente de la OMS tras 78 años de ser donante principal

VIDEO ¬ La FGJ-Edomex remueve a 10 policías ministeriales por extorsión en Tecamac.
12

VIDEO: FGJ-Edomex suspende a 10 policías por extorsión en Tecamac tras denuncia viral

El ISSSTE garantiza servicios médicos de segundo nivel de la SCJN.
13

ISSSTE firma convenio con SCJN para dar atención de segundo nivel a sus trabajadores

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.
14

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renovó la flota vehicular de las ministras y ministros
15

La SCJN compra camionetas blindadas para ministrxs; es por su seguridad, argumenta

Destacadas

Ver sección
Destacadas
TikTok permanecerá en EU.
1

TikTok esquiva prohibición en EU: crea empresa conjunta con mayoría estadounidense

qué hacer en la CdMx
2

¿Qué hacemos este fin? La Ciudad de México tiene teatro, exposiciones, arte y música

Donald Trump destaca liderazgo de la Presidenta encargada de Venezuela.
3

Trump confirma envío de "más de 50 millones" de barriles de crudo de Venezuela a EU

El periodista Rafael León retoma sus actividades.
4

Rafael León, periodista de Veracruz, recupera su libertad tras conseguir un amparo

Trump dice que vigila de cerca a Irán.
5

Trump dice que una "flota enorme" se dirige a Irán; "tal vez no tengamos que usarla"

Los agentes de Trump pasaron de los golpes y el gas pimienta, a la crueldad ¬ VIDEOS
6

#UnAñoPeligroso ¬ Con Trump, el ICE triplica arrestos, acumula abusos y muertes

El Presidente Donald Trump retiró este jueves la invitación que hizo al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, para formar parte del Consejo de Paz.
7

Trump excluye a Carney de su Consejo de Paz para Gaza: retira invitación a Canadá

Exrector de la UACAM
8

Exrector acusa injerencia de Layda Sansores en su caso; pide a Sheinbaum intervenir

Trump amenaza con invocar a la OTAN para defender frontera sur.
9

Trump reprocha a la OTAN: "tal vez debería venir y proteger nuestra frontera sur"

Gregory Bovino el Jefe de la Patrulla Fronteriza encargado de los operativos antimigrantes en Chicago.
10

Quién es Greg Bovino, y cómo su labor apresura la evolución del trumpismo al fascismo

El Gobierno de EU autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a catear sin orden judicial viviendas y propiedades de ciudadanos o migrantes.
11

Departamento de Seguridad autoriza a ICE entrar a viviendas por la fuerza y sin orden

Una mujer de 71 años de edad, identificada como Maricela Rascón Salazar, denunció que su hija y nieto intentar internarla en un hospital de salud mental para quedarse con su pensión.
12

Una abuela recurre a la denuncia por VIDEO para, dijo, evitar que le roben su pensión