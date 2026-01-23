TikTok esquiva prohibición en EU: crea empresa conjunta con mayoría estadounidense

Con el acuerdo más de 200 millones de estadounidenses y 7.5 millones de empresas podrán seguir usando la app en el país.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- TikTok confirmó ayer el establecimiento de una sociedad conjunta "de propiedad mayoritariamente estadounidense" y en la que la compañía china ByteDance mantendrá una participación del 19.9 por ciento para operar en Estados Unidos (EU), lo que permitirá a la plataforma de microvideos evitar la prohibición de la aplicación en el país.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, principal impulsor del acuerdo, celebró en redes sociales la confirmación de la noticia, adelantada por la prensa hace un mes, destacando la importancia de la app en el apoyo de los jóvenes en su triunfo electoral de 2024.

"¡Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok! Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, el más grande del mundo, y será una voz importante", comentó el republicano en TruthSocial. "Sólo espero que en el futuro quienes usan y aman TikTok me recuerden", añadió.

Asimismo, Trump agradeció a los miembros de su Administración que ayudaron a que este acuerdo llegara a buen término, así como "al Presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, finalmente, aprobar el acuerdo. Podría haber tomado la decisión contraria, pero no lo hizo, y le agradezco su decisión".

En un comunicado, TikTok señala que el establecimiento de TikTok USDS Joint Venture cumple con la Orden Ejecutiva firmada por el Presidente Trump el 25 de septiembre de 2025, lo que permitirá a más de 200 millones de estadounidenses y 7.5 millones de empresas seguir usando la app en el país.

"La empresa conjunta, de propiedad mayoritariamente estadounidense, operará bajo salvaguardas definidas que protegen la seguridad nacional mediante protección integral de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenido y garantías de software para los usuarios estadounidenses", indicó la empresa.

En concreto, la empresa conjunta cuenta con las firmas estadounidenses Silver Lake, Oracle y MGX como inversores gestores, cada una con una participación del 15 por ciento, mientras que la china ByteDance conserva el 19.9 por ciento de la empresa conjunta.

Asimismo, el consorcio de inversores se completa con la participación de Dell Family Office, la firma de inversión de Michael Dell, fundador, presidente y director ejecutivo de Dell Technologies; Vastmere Strategic Investments, filial de Susquehanna International Group; Alpha Wave Partners; Revolution; Merritt Way, controlada y gestionada por socios de Dragoneer; Via Nova, filial de General Atlantic; Virgo LI, brazo inversor de una fundación fundada por Yuri y Julia Milner en apoyo a la ciencia; y NJJ Capital, la oficina familiar de Xavier Niel, empresario francés pionero en telecomunicaciones.

TikTok USDS Joint Venture estará dirigida por Adam Presser, quien fue nombrado este jueves consejero delegado por la junta directiva como una de sus primeras acciones, mientras que Will Farrell se unirá a él como director de Seguridad. Ambos ejecutivos habían desempeñado previamente cargos en TikTok USDS y TikTok.

De su lado, la junta directiva de la sociedad conjunta estará compuesta por siete miembros, en su mayoría estadounidenses, incluyendo a Shou Chew, el CEO de TikTok; Timothy Dattels, Mark Dooley, Egon Durban, Raul Fernandez, Kenneth Glueck y David Scott.

En virtud de una Ley de Seguridad Nacional, ratificada por la Corte Suprema de EU en enero, ByteDance debía desinvertir en las operaciones estadounidenses de TikTok o enfrentarse a la prohibición efectiva de las actividades de la plataforma en el país. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, Donald Trump firmó una orden ejecutiva aprobando un acuerdo que podría mantener a TikTok operativa e impidiendo aplicar la ley de seguridad nacional durante un período de 120 días.

Entonces, el inquilino de la Casa Blanca ya anticipó que "inversores estadounidenses" se harían cargo de la empresa a través de una nueva sociedad conjunta con sede en territorio estadounidense, subrayando que ByteDance conservaría una participación no superior al 20 por ciento y que Oracle desempeñaría un papel clave.